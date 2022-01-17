بركان لا بالما - عودة الحياة



ولادة من النار، في 19 أيلول/سبتمبر 2021 انفجر بركان جديد في جزيرة لاب الما الإسبانية في المحيط الأطلسي. لم يتوقع أحد أنه سيكون أكبر ثوران بركاني مدمر في أوروبا منذ خمسة قرون. وكانت تلك فرصة نادرة للعلماء لمشاهدة سيرورة تطورية أثناء حدوثها.





لثلاثة أشهر تقريبا ظل البركان يقذف كتلا ضخمة من المواد والحمم البركانية والرماد. أحيانا كانت بعض الحمم البركانية تنزلق على سفح الجبل بسرعة 120 مترا في الساعة لتدمر كل شيء يقف في طريقها وتدفنه تحت طبقة من الحمم البركانية يصل ارتفاعها أحيانا إلى 60 مترا. ترك البركان وراءه مشهدا غريبا عند سفح الجبل الصخري.

الشيء الوحيد الذي يذكر بالوادي المكتظ بالسكان هو المداخن التي تبرز جبال الحمم المتصلبة، وطبقة من الغبار تشبه الثلج حولت أجزاء كاملة من الجزيرة إلى منظر كئيب أشبه بسطح القمر. لكن من قلب هذا الدمار انبثقت حياة جديدة في الجزيرة الأطلسية.

يرافق هذا الفيلم الوثائقي الأبحاث العلمية للبركان منذ اليوم الأول لثورانه.





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