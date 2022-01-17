 بركان لا بالما - عودة الحياة | تقارير جديدة | DW | 13.06.2023

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تقارير جديدة

بركان لا بالما - عودة الحياة

في 19 أيلول/سبتمبر 2021 ثار بركان جديد في جزيرة لا بالما الواقعة في المحيط الأطلسي. لم يكن أحد يتوقع أنه سيكون أكبر ثوران بركاني في أوروبا منذ خمسة قرون. مرة أخرى تتجلى القوة المدمرة للطبيعة.

Dokumentation Der Vulkan von La Palma - Die Rückkehr des Lebens

 

Dokumentation Der Vulkan von La Palma - Die Rückkehr des Lebens


ولادة من النار، في 19 أيلول/سبتمبر 2021 انفجر بركان جديد في جزيرة لاب الما الإسبانية في المحيط الأطلسي. لم يتوقع أحد أنه سيكون أكبر ثوران بركاني مدمر في أوروبا منذ خمسة قرون. وكانت تلك فرصة نادرة للعلماء لمشاهدة سيرورة تطورية أثناء حدوثها. 
 

Dokumentation Der Vulkan von La Palma - Die Rückkehr des Lebens


لثلاثة أشهر تقريبا ظل البركان يقذف كتلا ضخمة من المواد والحمم البركانية والرماد. أحيانا كانت بعض الحمم البركانية تنزلق على سفح الجبل بسرعة 120 مترا في الساعة لتدمر كل شيء يقف في طريقها وتدفنه تحت طبقة من الحمم البركانية يصل ارتفاعها أحيانا إلى 60 مترا. ترك البركان وراءه مشهدا غريبا عند سفح الجبل الصخري.

 

Dokumentation Der Vulkan von La Palma - Die Rückkehr des Lebens

الشيء الوحيد الذي يذكر بالوادي المكتظ بالسكان هو المداخن التي تبرز جبال الحمم المتصلبة، وطبقة من الغبار تشبه الثلج حولت أجزاء كاملة من الجزيرة إلى منظر كئيب أشبه بسطح القمر. لكن من قلب هذا الدمار انبثقت حياة جديدة في الجزيرة الأطلسية.

يرافق هذا الفيلم الوثائقي الأبحاث العلمية للبركان منذ اليوم الأول لثورانه.



مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 23 يوليو/تموز 2023 – 03:15 UTC
الأحد 23 يوليو/تموز 2023 – 11:15 UTC
الأحد 23 يوليو/تموز 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 24 يوليو/تموز 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 24 يوليو/تموز 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 24 يوليو/تموز 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 24 يوليو/تموز 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023 – 15:15 UTC
الخميس 27 يوليو/تموز 2023 – 07:15 UTC
الخميس 27 يوليو/تموز 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 28 يوليو/تموز 2023 – 18:03 UTC

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