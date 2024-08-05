بركان إتنا يثور مجددا ويتسبب في تعطيل الرحلات الجوية بصقلية

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين عن رصد نشاط بركاني جديد من فوهه جبل إتنا في جزيرة صقلية عطل الرحلات الجوية.

تعطلت معظم الرحلات الجوية مؤقتًا أمس الأحد (الرابع من أغسطس/ آب) من وإلى مطار كاتانيا بجزيرة صقلية بسبب النشاط البركاني لجبل إتنا والرماد والدخان المنبعث من فوهته التي وصل ارتفاعها إلى 8 كيلومترات.

وقال المطار على موقعه الإلكتروني إنه "نتيجة للنشاط البركاني هذا الصباح (الأحد)"، سيتم خفض الرحلات القادمة إلى ست في الساعة مع إغلاق أحد الأقسام. وطلب المطار الأكثر ازدحاما في صقلية من الركاب "التحقق من وضع رحلتهم مع شركة الطيران في حال الضرورة".

وفي حين يمر ملايين الركاب كل عام عبر المطار، الذي يخدم الجزء الشرقي من صقلية لزيارة المواقع السياحية مثل سيراكيوز وتاورمين، حذر مطار كاتانيا حذر من استمرار "التأخيرات والإلغاءات المحتملة".

استمرار النشاط البركاني

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا بتدفق "نافورة حمم" من البركان، مع "سحابة بركانية" مصاحبة تتشتت نحو الشرق والجنوب الشرقي.

وفي الشهر الماضي، أوقف المطار جميع الرحلات الجوية مرتين بعد أن تسببت الانفجارات البركانية في إطلاق الرماد البركاني فوق المدرجات.

ويعد جبل إتنا أحد أنشط البراكين في العالم، ويكاد يكون في حالة مستمرة من الانفجارات. ويعد أعلى بركان في أوروبا، ويبلغ ارتفاعه نحو 3324 متراً (حوالي 10900 قدم).