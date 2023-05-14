 برقم قياسي.. السويد تفوز بلقب "يوروفيجن" وألمانيا في المركز الأخير | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2023

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برقم قياسي.. السويد تفوز بلقب "يوروفيجن" وألمانيا في المركز الأخير

فازت المغنية السويدية لورين بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية بعد تفوقها على 25 منافسا في ختام الحدث الموسيقي الأكبر في العالم والذي أقيمت نسخته هذا العام في بريطانيا نيابة عن أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

المغنية السويدية لورين في مسابقة الأغنية الأوروبية 2023

المغنية السويدية لورين فازت للمرة الثانية في مسابقة الأغنية الأوروبية وهي أول امرأة تحقق ذلك في تاريخ المسابقة

فازت السويد، بفضل المغنية لورين، في وقت مبكر من صباح الأحد (14 مايو/ أيار 2023) بمسابقة يوروفيجن الغنائية، للمرة السابعة في تاريخها، لتحقق بذلك الرقم القياسي الذي سجلته إيرلندا، إثر حفلة نهائية نظمتها بريطانيا في ليفربول باسم أوكرانيا.

ومع أغنيتها "تاتو"، باتت لورين الحائزة على اللقب نفسه عام 2012، ثاني فنان يفوز بمسابقة يوروفيجن مرتين، بعد جوني لوغان الذي حقق هذا الإنجاز لإيرلندا في ثمانينات القرن الماضي، وأول امرأة تنجح في هذا الفوز المزدوج.

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ولورين (39 عاما) واسمها الحقيقي لورين طلحاوي، مولودة في السويد لأبوين من أصول مغربية أمازيغية. وهي الابنة الكبرى بين ستة أبناء، وقد كبرت في ضواحي ستوكهولم حيث تقيم حالياً. ووصفت المغنية الفائزة ما حصل بأنه "سريالي" و"مذهل"، من دون استبعاد مشاركتها مجدداً في هذه المسابقة الغنائية التي تستقطب ملايين المشاهدين سنوياً. وقالت خلال مؤتمر صحافي "إنها مسألة إبداع".

ووصفت "داغنز نيهيتر"، كبرى الصحف السويدية، الأحد فوز لورين بأنه "عمل بطولي مذهل". وكتبت الصحيفة "لورين تؤثر في الجمهور كما يفعل قلّة سواها"، واصفة المغنية بأنها "قريبة" من الجمهور وتتمتع "بطلّة وصوت يستحيل تجاهلهما".

وأشادت صحيفة "أفتونبلاديت" من جانبها بـ "الملكة لورين" بعد فوزها الذي يمنح السويد الحق في تنظيم نسخة يوروفيجن لعام 2024 الذي سيشكل الذكرى السنوية الخمسين لفوز فرقة "آبا" بالمسابقة مع أغنيتها "واترلو". وشارك 26 بلداً في المنافسة النهائيةضمن مسابقة يوروفيجن بنسختها السابعة والستين.

وحلت فنلندا، ممثلة بالمغني كاريا، في المرتبة الثانية، تلتها إسرائيل في المركز الثالث. أما فرنسا فلم تنجح ممثلتها، المغنية الكندية لا زارا، سوى في حصد المركز السادس عشر.

وانتشرت صور للمغنية لا زارا تُظهر قيامها بحركة مسيئة بإصبعها خلال عرض النتائج. لكنها نفت أن تكون قد قصدت الإساءة، واصفة ما فعلته بأنه "حركة تعبير عن خيبة الأمل تُستخدم بين الأصدقاء"، وفق "20 مينوت" الإخباري الفرنسي. ويعود تاريخ آخر فوز لفرنسا بمسابقة يوروفيجن إلى سنة 1977 مع المغنية ماري ميريام.

وتخلف لورين بهذا الفوز فرقة "كالوش أوركسترا" الأوكرانية التي فازت العام الماضي مع أغنيتها "ستيفانيا" التي تمزج بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية الأوكرانية. وقد أقيمت مسابقة يوروفيجن هذه السنة في بريطانيا، صاحبة المركز الثاني العام الفائت، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ألمانيا في المركز الأخبر

وقد تمثلت أوكرانيا هذا العام بالثنائي "تفورتشي" الذي حل سادساً مع أغنية "هارت أوف ستيل" ("قلب من صلب")، المستوحاة من حصار مصنع أزوفستال في ماريوبول والتي حظيت بتصفيق قوي من الجمهور.

وبعد دقائق على تقديم عرضها على مسرح يوروفيجن، قالت فرقة "تفورتشي" عبر إنستغرام إن مدينتها تيرنوبيل تعرضت لغارات روسية. وكتبت الفرقة إن المدينة "تعرضت لقصف روسي عندما كنا نغني على خشبة يوروفيجن عن قلوبنا الصلبة، وعدم انصياعنا وإرادتنا". وأَضافت "أوروبا موحدة ضد الشر من أجل السلام".

فرقة لورد أوف لوست الألمانية في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2023 في ليفربول

حلت فرقة "لورد أوف لوست" الألمانية في المركز الأخير بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2023 في ليفربول

وتطرقت أغنيات عدة، كل على طريقتها، إلى الحرب. ومن بينها، أغنية ممثل سويسرا في المسابقة، المغني الشاب ريمو فورر الذي أطلق رسالة سلام عبر أغنيته "واترغان".

وتمحورت الأغنية الفائزة، "تاتو"، حول الحب غير المشروط. وقد كانت المغنية لورين الأوفر حظاً بحسب المراهنين. لكن مشاركتها الثانية في يوروفيجن لم تكن بديهية بالنسبة لها، إذ كان لهذه الأغنية دور كبير في إقناعها بخوض التجربة مرة جديدة.

وقالت لصحيفة "داغنز نيهيتر" السويدية "عندما سمعت +تاتو+ (...) شعرت بمتعة ممزوجة بالرعب. أدركت أنّ شيئاً ما يحصل". وأضافت "لدي أصول غجرية، أنا أمازيغية، لكني أيضا سويدية". وأثارت أصول المغنية التي تعمل شقيقة لها طاهية وتطل باستمرار على التلفزيون، سخرية جهات يمينية متطرفة في السويد. أما فنلندا، فقدّم ممثلها المغني كاريا أغنية حماسية أشعلت المسرح، مرتدياً سترة بوليرو خضراء فلورية منتفخة.

وفيما حلت لمانيا في المركز الأخير في مسابقة هذا العام كما حدث في نسخ 2022 و2016 و2015، استُبعدت روسيا من المسابقة هذه السنة كما في العام الفائت بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأقيمت هذه الدورة في ليفربول، باسم أوكرانيا  التي حضر لونا علمها الأزرق والأصفر في كل مكان في هذه المدينة التي شكّلت مهد فرقة البيتلز.

ع.غ/ ع.ج (آ ف ب، د ب أ)

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  • Island performt auf der Bühne (AFP/Getty Images/J. Guez)

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  • Tamta beim Auftritt auf der Bühne (EBU/Thomas Hanses)

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  • Eurovision Song Contest 2019 | Proben| Tschechien (AFP/Getty Images/J. Guez)

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  • Zena tanzt und ihre Tänzer neben ihr machen einen Salto.(AFP/Getty Images/J. Guez)

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  • Eurovision Song Contest 2019 | Proben | Serbien (AFP/Getty Images/J. Guez)

    المتأهلون العشرة الأوائل لمسابقة الأغنية الأوروبية

    صربيا: نيفينا بوغوفيتش

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  • Sängerin vor einem Blumenornament umringt von Ballett-Tänzerinnen (EBU/Andres Putting)

    المتأهلون العشرة الأوائل لمسابقة الأغنية الأوروبية

    اليونان: كاترينا دوسكا

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    سلوفينيا: زالا كرالي وغاسبر شانتل

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