 برص مصري يسافر آلاف الكيلومترات من مصر لإنجلترا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.01.2023

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منوعات

برص مصري يسافر آلاف الكيلومترات من مصر لإنجلترا

قطع برص مصري أكثر من أربعة آلاف كيلومترا ليحط الرحال في مانشستر الإنجليزية في رحلة مثيرة. فكيف وصلت هذه السحلية المصرية لبريطانيا وما مصيرها الآن؟

البرص يفضل عادة البيئة الدافئة ومعروف بقوة تحمله (صورة رمزية)

البرص يفضل عادة البيئة الدافئة ومعروف بقوة تحمله (صورة رمزية)

لم يكن يخطر ببال سيدة بريطانية في مدينة مانشستر وهي تفتح باب ثلاجتها أن تجد حيوانا صغيرا يطل عليها من علبة الفراولة التي اشترتها من السوبر ماركت. إنه حيوان البرص المصري وهو نوع من السحالي التي تفضل عادة البيئة الدافئة.

مختارات

تقول نيكاتا موران البالغة من العمر 29 عاما "رأيت شيئا يتحرك أمام عيني بعدما فتحت علبة الفراولة.. وعندما حققت أكثر رأيت هذا البرص الصغير. لم أصدق ذلك". فكيف وصل هذا البرص إلى ثلاجة السيدة البريطانية؟

 اتضح فيما بعد أن الحيوان المصري انتقل بالخطأ من مصر إلى إنجلترا عبر حاوية مغلقة تنقل فروالة مصرية إلى بريطانية.

وقد قطع هذا البرص الذي لا يتعدى طوله سنتمترين ونصف 4500 كيلومتر بدون أكل أو شراب وبقي علة قيد الحياة وفي صحة جيدة.

السيدة التي عثرت على أبو بريص المصري في ثلاجتها حملته بحذر شديد ووضعته في علبة كارتونية واتصلت بالجمعية الملكية لمنع القسوة علة الحيوانات وتم فحصه من طرف طبيب بيطري مختص في الحيوانات الغريبة.

وقال مسؤول في جمعية إنقاذ الزواحف والحيوانات إن البرص فقد خلال الرحلة جزء من ذيله. إلا أنه من المتوقع أن ينمو مرة أخرى. وأكد أن السحالي المستوردة عن طريق الخطأ أمر شائع.

البرص المتخفي استقر الآن بشكل جيد وسيكون جاهزا للعودة إلى موطنه بمجرد اجتياز فترة الحجر الصحي الخاص به.

هـ.د

  • Reptilien (Bildergalerie) Kragenechse

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    تقوم هذه السحلية بفتح جلد رقبتها لإخافة الحيوانات المفترسة. وتعيش هذه الفئة من السحالي حصريا في أستراليا وغينيا الجديدة.

  • Mimese Taggecko

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    سحلية صغيرة لونها هنا أخضر. لكن لونها يتغير بحسب البيئة المحيطة لتخدع أعداءها. تعيش في جزر المحيط الهندي وفي جزيرة مدغشقر.

  • Dornteufel

    أغرب الزواحف في العالم

    جسم هذه السحلية مغطى بالشوك. ولسان حالها يقول: "ممنوع اللمس". يوجد هذا النوع من السحالي حصريا في أستراليا.

  • Madagaskar Chamäleon Mini-Chamäleon

    أغرب الزواحف في العالم

    هذه الحرباء هي أصغر الزواحف الموجودة في العالم ولا يتجاوز طولها 29 مليمترا. تعيش شمال جزيرة مدغشقر.

  • Reptilien (Bildergalerie) Pantherchamäleon

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    هذه الحرباء ذات الأنف الطويل من أكثر أنواعها تلوُّنا. يتراوح طيف ألوانها من اللون الرمادي، مرورا باللون الأخضر، حتى اللون الوردي والبنفسجي.

  • Reptilien (Bildergalerie) Dreihornchamäleon

    أغرب الزواحف في العالم

    طول جسم ذكر الحرباء هذا 38 سنتيمترا. وله ثلاثة قرون وهو الأطول من نوعه. تعيش هذه الحيوانات الزاحفة في الغابات الجبلية المطيرة في شرق إفريقيا.

  • Reptilien (Bildergalerie) Galapagosmeerechse

    أغرب الزواحف في العالم

    تعيش هذه السحلية البحرية الغواصة في أرخبيل جزر غالاباغوس. ولها القدرة على الغطس والبقاء حتى 30 دقيقة تحت الماء بحثا عن الطعام.

  • Reptilien (Bildergalerie) Komodowaran

    أغرب الزواحف في العالم

    أما هذه السحلية فتشبه التنين العملاق ويصل وزنها إلى 70 كلغ. وقد تفترس حتى الغزلان والخنازير. سلاحها السري اللعاب السام. موطنها هو إندونيسيا.

  • Reptilien (Bildergalerie) Grüner Baumpython

    أغرب الزواحف في العالم

    يتسلق هذا الثعبان الأخضر أغصان الأشجار الخضراء ليختبئ على ارتفاع 25 مترا، لتمويه فريسته والانقضاض عليها. يعيش في شمال أستراليا وغينيا الجديدة.

  • Eierschlange frisst Zwergwachtelei

    أغرب الزواحف في العالم

    ثعبان برأس صغير، لكن رأسه ذو تأثير كبير. فبإمكان جلد فكه التمدد إلى 4 أضعاف حجمه ليبتلع حتى بيض الدجاج. يعيش جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

  • Reptilien (Bildergalerie) Mata Mata Schildkröte

    أغرب الزواحف في العالم

    شكل هذه السلحفاة ظريف ويشبه جذوع الأشجار، لتكون غير مرئية لأعدائها. تعيش عند المياه العذبة بأمريكا الجنوبية. الكاتب: فالانتين بيتس/ علي المخلافي