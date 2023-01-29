برص مصري يسافر آلاف الكيلومترات من مصر لإنجلترا

لم يكن يخطر ببال سيدة بريطانية في مدينة مانشستر وهي تفتح باب ثلاجتها أن تجد حيوانا صغيرا يطل عليها من علبة الفراولة التي اشترتها من السوبر ماركت. إنه حيوان البرص المصري وهو نوع من السحالي التي تفضل عادة البيئة الدافئة.
تقول نيكاتا موران البالغة من العمر 29 عاما "رأيت شيئا يتحرك أمام عيني بعدما فتحت علبة الفراولة.. وعندما حققت أكثر رأيت هذا البرص الصغير. لم أصدق ذلك". فكيف وصل هذا البرص إلى ثلاجة السيدة البريطانية؟
اتضح فيما بعد أن الحيوان المصري انتقل بالخطأ من مصر إلى إنجلترا عبر حاوية مغلقة تنقل فروالة مصرية إلى بريطانية.
وقد قطع هذا البرص الذي لا يتعدى طوله سنتمترين ونصف 4500 كيلومتر بدون أكل أو شراب وبقي علة قيد الحياة وفي صحة جيدة.
السيدة التي عثرت على أبو بريص المصري في ثلاجتها حملته بحذر شديد ووضعته في علبة كارتونية واتصلت بالجمعية الملكية لمنع القسوة علة الحيوانات وتم فحصه من طرف طبيب بيطري مختص في الحيوانات الغريبة.
وقال مسؤول في جمعية إنقاذ الزواحف والحيوانات إن البرص فقد خلال الرحلة جزء من ذيله. إلا أنه من المتوقع أن ينمو مرة أخرى. وأكد أن السحالي المستوردة عن طريق الخطأ أمر شائع.
البرص المتخفي استقر الآن بشكل جيد وسيكون جاهزا للعودة إلى موطنه بمجرد اجتياز فترة الحجر الصحي الخاص به.
هـ.د
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