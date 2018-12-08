برشلونة يفتح خزائنه لضم نجم الدوري الإنجليزي

أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" أن برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم فريق توتنهام هاري كين، وأضاف الموقع البريطاني أن النادي الكتالوني سيضع حوالي 200 مليون جنيه استرليني على طاولة النادي اللندني، من أجل إقناعه بالتخلي عن كين.

وأفاد موقع "ديلي ستار" أن إدارة "البلوغرانا" وضعت هاري كين على رأس قائمة اللاعبين، الذين يعتزم برشلونة التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأردف أن اقتراب سواريز من بلوغ سن الـ 32 ومعاناته من إصابة طويلة في الركبة، كلها عوامل تدفع برشلونة للبحث عن خليفة للهداف الأوروغوياني.

وأشار نفس المصدر إلى أن برشلونة رصد عدة لاعبين لخلافة سواريز في برشلونة على غرار: الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، ومهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، فضلاً عن مهاجم إيفرتون ريتشاردليسون دي أندرادي، وتابع أن مهاجم توتنهام هاري كين هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة للفريق الكتالوني.

من جهة أخرى، شدد المصدر على أن مهمة برشلونة لن تكون مفروشة بالورود من أجل الظفر بخدمات هاري كين، الذي يُعد من الدعامات الأساسية للفريق اللندني، بيد أن انتقال توتنهام المتوقع إلى ملعبه الجديد وارتفاع التكاليف نتيجة لذلك قد يدفع توتنهام إلى الموافقة على رحيل كين مقابل مبلغ مالي كبير، حسب نفس المصدر.

هذا، ويستقبل برشلونة اليوم الثلاثاء توتنهام في مباراة قوية برسم الأسبوع السادس من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تعول جماهير "السبيرز" كثيراً على تألق مهاجم الفريق هاري كين، وتحقيق الانتصار من أجل حجز بطاقة التأهل للدور المقبل.

الجدير ذكره أن هاري كين (25 عاماً)، يرتبط بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف 2024، في حين تبلغ القيمة المالية للدولي الإنجليزي حالياً حوالي 150 مليون يورو.