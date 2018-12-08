برشلونة يفتح خزائنه لضم نجم الدوري الإنجليزي

أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" أن برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم فريق توتنهام هاري كين، وأضاف الموقع البريطاني أن النادي الكتالوني سيضع حوالي 200 مليون جنيه استرليني على طاولة النادي اللندني، من أجل إقناعه بالتخلي عن كين.
وأفاد موقع "ديلي ستار" أن إدارة "البلوغرانا" وضعت هاري كين على رأس قائمة اللاعبين، الذين يعتزم برشلونة التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأردف أن اقتراب سواريز من بلوغ سن الـ 32 ومعاناته من إصابة طويلة في الركبة، كلها عوامل تدفع برشلونة للبحث عن خليفة للهداف الأوروغوياني.
وأشار نفس المصدر إلى أن برشلونة رصد عدة لاعبين لخلافة سواريز في برشلونة على غرار: الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، ومهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، فضلاً عن مهاجم إيفرتون ريتشاردليسون دي أندرادي، وتابع أن مهاجم توتنهام هاري كين هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة للفريق الكتالوني.
من جهة أخرى، شدد المصدر على أن مهمة برشلونة لن تكون مفروشة بالورود من أجل الظفر بخدمات هاري كين، الذي يُعد من الدعامات الأساسية للفريق اللندني، بيد أن انتقال توتنهام المتوقع إلى ملعبه الجديد وارتفاع التكاليف نتيجة لذلك قد يدفع توتنهام إلى الموافقة على رحيل كين مقابل مبلغ مالي كبير، حسب نفس المصدر.
هذا، ويستقبل برشلونة اليوم الثلاثاء توتنهام في مباراة قوية برسم الأسبوع السادس من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تعول جماهير "السبيرز" كثيراً على تألق مهاجم الفريق هاري كين، وتحقيق الانتصار من أجل حجز بطاقة التأهل للدور المقبل.
الجدير ذكره أن هاري كين (25 عاماً)، يرتبط بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف 2024، في حين تبلغ القيمة المالية للدولي الإنجليزي حالياً حوالي 150 مليون يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري