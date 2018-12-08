 برشلونة يفتح خزائنه لضم نجم الدوري الإنجليزي | عالم الرياضة | DW | 11.12.2018

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عالم الرياضة

برشلونة يفتح خزائنه لضم نجم الدوري الإنجليزي

يُخطط فريق برشلونة للظفر بخدمات نجم ينشر سحره الكروي منذ سنوات فوق الملاعب الإنجليزية. النادي الكتالوني مستعد لفتح خزائنه من أجل إقناع إدارة الفريق اللندني بالموافقة على انتقال اللاعب إلى برشلونة في أقرب وقت ممكن.

Fußball Champions League Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund (Reuters/D. Staples)

صورة من الأرشيف.

أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" أن برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم فريق توتنهام هاري كين، وأضاف الموقع البريطاني أن النادي الكتالوني سيضع حوالي 200 مليون جنيه استرليني على طاولة النادي اللندني، من أجل إقناعه بالتخلي عن كين.

وأفاد موقع "ديلي ستار" أن إدارة "البلوغرانا" وضعت هاري كين على رأس قائمة اللاعبين، الذين يعتزم برشلونة التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأردف أن اقتراب سواريز من بلوغ سن الـ 32 ومعاناته من إصابة طويلة في الركبة، كلها عوامل تدفع برشلونة للبحث عن خليفة للهداف الأوروغوياني.

مختارات

يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على نظيره يوفنتوس برسم دور 16 من الكأس "ذات الأذنين". وتتوجه الأنظار في هذا اللقاء إلى المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي يخوض اختبارا صعبا في مواجهة "أساتذة الدفاع" في عالم الساحرة المستديرة. (13.02.2018)

أوضحت تقارير صحفية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يستعد للسفر إلى عاصمة الضباب لندن، من أجل اقناع نجم إنجليزي بالانضمام إلى القلعة المدريدية في فترة الانتقالات الصيفية. فمن هو هذا النجم؟ وهل ينجح بيريز في مساعيه؟ (30.07.2018)

وأشار نفس المصدر إلى أن برشلونة رصد عدة لاعبين لخلافة سواريز في برشلونة على غرار: الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، ومهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، فضلاً عن مهاجم إيفرتون ريتشاردليسون دي أندرادي، وتابع أن مهاجم توتنهام هاري كين هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة للفريق الكتالوني.

من جهة أخرى، شدد المصدر على أن مهمة برشلونة لن تكون مفروشة بالورود من أجل الظفر بخدمات هاري كين، الذي يُعد من الدعامات الأساسية للفريق اللندني، بيد أن انتقال توتنهام المتوقع إلى ملعبه الجديد وارتفاع التكاليف نتيجة لذلك قد يدفع توتنهام إلى الموافقة على رحيل كين مقابل مبلغ مالي كبير، حسب نفس المصدر.

هذا، ويستقبل برشلونة اليوم الثلاثاء توتنهام في مباراة قوية برسم الأسبوع السادس من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تعول جماهير "السبيرز" كثيراً على تألق مهاجم الفريق هاري كين، وتحقيق الانتصار من أجل حجز بطاقة التأهل للدور المقبل.

الجدير ذكره أن هاري كين (25 عاماً)، يرتبط بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف 2024، في حين تبلغ القيمة المالية للدولي الإنجليزي حالياً حوالي 150 مليون يورو.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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