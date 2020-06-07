برشلونة يطرق أبواب البوندسليغا لترميم دفاعه المتهالك

وفق تقارير إعلامية متطابقة، بات انتقال جونيور فيربو عن برشلونة قاب قوسين أو أدنى ضمن صفقة محتملة لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (22 عاماً) من انتر ميلان الإيطالي.

ولم يلعب الظهير الأيسر (فيربو) بقميص برشلونة سوى لموسم واحد فقط، ومع ذلك سيكون النادي الكاتالوني بحاجة لتعويضه. ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البلوغرانا لن يبحث عن مدافع واحد فقط، وإنما قد وضع بالفعل ستة مدافعين على قائمته في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، اثنان منهم من أندية الدوري الألماني "بوندسليغا".

ويبدو أن برشلونة يركز على نجم دورتموند، البرتغالي رافائيل غيريرو (26 عاماً)، وهو خيار يتمتع بالكثير من التأييد داخل أسوار القلعة الكاتالونية، وفق ما كشف عنه موقع "دون بالون" الإسباني مؤخراً، موضحاً أن نجم برشلونة الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي (32 عاماً) طلب من مسؤولي النادي التعاقد مع صاحب القدم اليسرى.

ويأتي اسم غيريرو على قائمة أفضل لاعبي بروسيا دورتموند، بعد تمكنه هذا الموسم من تسجيل ثمانية أهداف كما ساهم في تسجيل خمسة أخرى. وكان المدافع قد جدد عقده مع النادي الألماني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليرتبط معه حتى 2023.

البرتغالي رافائيل غيريرو (26 عاماً) لاعب بروسيا دورتموند الألماني

أما خيار برشلونة الثاني فهو أنخلينيو ظهير لايبزيغ المُعار من مانشستر سيتي الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري. بيد أن النادي الألماني يمتلك خيار شراء الظهير الأيمن البالغ من العمر 23 عاماً. ويود المدرب يوليان ناغيلسمان تفعيل هذا الخيار حتى 15 يونيو/ حزيران للإبقاء على اللاعب الإسباني على المدى الطويل، مقابل 22 مليون يورو، في وقت أكد فيه مانشستر سيتي نيته التخلي بالفعل عن أنخلينيو.

وبحسب "سبورت بيلد" الألمانية فإن قائمة برشلونة للاعبين المرشحين لترميم دفاعاته تتسع لأربعة أسماء أخرى، منها الإسباني خوان بيرنات المتربط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 2021، إضافة إلى زميله لايفن كورزاوا. كما يراقب برشلونة الدولي الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو من أياكس الهولندي، والأكوادوري بيرفيس إستوبينان مدافع أوساسونا الإسباني.

الإسباني أنخلينيو ظهير لايبزيغ المُعار من مانشستر سيتي الانجليزي

ويبقى دفاع برشلونة الجانب الأبرز الذي يقض مضجع مسؤولي النادي، فقد بدا هذا الموسم مرتبكاً ومن السهل أن ينهار دفاعياً من لحظة إلى أخرى، وهو ما يحاول المدرب كيكي سيتين تجاوزه رغم أنه تقلى خلال الـ 12 مباراة التي قاد فيها برشلونة خلفاً لمواطنه إيرنستو فالفيردي 11 هدفاً.

ع.غ