برشلونة يضحي بنجمه من أجل دي ليخت

ذكر موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة أن النادي الكتالوني وضع خطة محكمة، من أجل التعاقد مع نجم أياكس أمستردام الشاب ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضح هذا الموقع أن برشلونة قد يُضحي بمدافع الفريق صامويل أومتيتي بهدف تمويل صفقة دي ليخت المتوقعة، لاسيما وأن المدافع الفرنسي الصلب يسيل لعاب عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار باريس سان جيرمان ويوفينتوس.
وتابع الموقع الإسباني أن برشلونة يتوقع حصوله على مبلغ 70 مليون يورو من بيع صامويل أومتيتي، ما سيساعد الفريق الكتالوني على إقناع إدارة أياكس أمستردام بالتخلي عن ماتياس دي ليخت.
وكانت عدة تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال من أبرز الفرق المهتمة بخدمات صامويل أومتيتي، الذي استطاع إثبات جدارته كواحد من أفضل المدافعين حالياً في القارة الأوروبية.
في المقابل، خطف ماتياس دي ليخت الأضواء بقوة في هذا الموسم، إذ يتمتع المدافع الهولندي الشاب بقدرات فنية كبيرة فوق المستطيل الأخضر، فضلاً عن شخصيته القيادية، والتي ظهرت في أكثر من مباراة له سواء مع فريقه أياكس أمستردام أو المنتخب الهولندي.
وألمح ماتياس دي ليخت في أكثر من مرة إلى رغبته في حمل قميص برشلونة بداية من الموسم القادم، إذ يريد الدولي الهولندي الشاب الالتحاق بزميله فرينكي دي يونغ، الذي وقع رسيماً لـ "البلوغرانا" وسيلعب مع الفريق بداية من الموسم المقبل.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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