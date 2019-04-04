 برشلونة يراقب نجما برازيليا قد يصبح خليفة لسواريز | عالم الرياضة | DW | 20.04.2019

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عالم الرياضة

برشلونة يراقب نجما برازيليا قد يصبح خليفة لسواريز

أورد تقرير صحفي أن برشلونة يراقب لاعباً برازيليا شاباً في الدوري الإنجليزي من أجل الظفر بخدماته. ويعتقد البعض أن النادي الكتالوني يرى في النجم البرازيلي الصاعد خليفة محتمل لهداف الفريق لويس سواريز.

Premier League FC Everton Richarlison (picture-alliance/Shaun Brooks/Action Plus)

صورة من الأرشيف.

منذ مدة، يواصل برشلونة رحلة البحث عن مهاجم هداف يحل مكان النجم لويس سواريز في المستقبل القريب. إذ يريد النادي الكتالوني الظفر بخدمات مهاجم يسير على نهج سواريز في هز الشباك، ومساعدة الفريق على اعتلاء منصات التتويج سواء المحلية أو القارية.

ويبدو أن برشلونة قد وجد ضالته أخيراً، فقد أورد موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن برشلونة يراقب نجم إيفرتون الشاب ريتشارليسون دي أندرادي تمهيداً لضمه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

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وأوضح موقع "ديلي ميل"، وفقاً لمعلومات مُستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن بداية ريتشارليسون القوية مع فريق إيفرتون الإنجليزي بداية هذا الموسم أثارت إعجاب إدارة برشلونة، التي تتجه للتعاقد مع الدولي البرازيلي الواعد.

ونوه المصدر إلى أن ريتشارليسون ليس قادراً فقط على اللعب في مركز المهاجم الصريح بل أيضاً في الجناح الأيمن أو الأيسر وببراعة كبيرة للغاية، وأضاف أن موهبة الدولي البرازيلي تجعله خياراً جذاباً للغاية للنادي الكتالوني.

في المقابل، استطاع ريتشارليسون هز الشباك في 12 مرة هذا الموسم في جميع المنافسات، حيث يعد النجم البرازيلي أحد أعمدة إيفرتون الرئيسية ويضطلع بأدوار مهمة للغاية فوق الملعب تحت قيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا. 

يشار إلى أن ريتشارليسون دي أندرادي (21 عاماً)، يرتبط بعقد مع إيفرتون يمتد حتى صيف 2023، وتبلغ القيمة المالية للدولي البرازيلي حالياً 45 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت"، المهتم بأخبار اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

 

ر.ض/ ع.خ

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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