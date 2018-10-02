 برشلونة يخشى طعنة على طريقة نيمار! | عالم الرياضة | DW | 13.10.2018

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عالم الرياضة

برشلونة يخشى طعنة على طريقة نيمار!

يبدو أن باريس سان جيرمان لم يستسلم بعد في مسعاه لضم نجم يتألق بقميص برشلونة منذ عدة سنوات، فيما يخشى النادي الكتالوني من تكرار سيناريو النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف السنة الماضية.

UEFA Champions League - Gruppe B: Tottenham Hotspur - Barcelona (picture-alliance/D. Klein)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع "le10sport" أن فريق برشلونة، يخشى من انتقال متوسط ميدانه إيفان راكيتيتش إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على طريقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وأضاف الموقع الفرنسي أن النادي الباريسي قادر على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 125 مليون يورو.

وأوضح موقع "le10sport" أن باريس سان جيرمان، ينتظر نتائج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قواعد اللعب النظيف، من أجل تجديد محاولاته للظفر بخدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي يتألق منذ سنوات برفقة النادي الكتالوني.

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، يسعى للحصول على خدمات نجم يُبدع مع فريق برشلونة منذ سنوات، في ظل رغبة المدرب البرتغالي العودة إلى منصات التتويج من جديد بعد موسم مخيب للآمال. فمن يكون هذا اللاعب؟. (26.06.2018)

في الوقت الذي يُواصل فيه برشلونة تعزيز كتيبته بصفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية، أوضحت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان وموناكو يخوضان صراعاً من أجل التوقيع مع نجم يتألق مع "البلوغرانا" منذ عدة سنوات. (09.08.2018)

وتابع نفس المصدر أن برشلونة، يقترب من تمديد عقد ظهير الفريق الإيسر جوردي ألبا، في حين لازال الانتظار سيد الموقف بخصوص تمديد عقد إيفان راكيتيتش، وأضاف أن باريس سان جيرمان يُريد استغلال هذا الوضع من أجل الظفر بخدمات الدولي الكرواتي الموهوب.

هذا ويكثف باريس سان جيرمان محاولاته بهدف ضم لاعب خط وسط يساعد الفريق في عمليات تخليص الكرة من الخصم، والانتقال بها بسرعة في عملية بناء الهجمات، إذ ترى إدارة فريق العاصمة الفرنسية أن راكيتيتش قادر على القيام بهذا الدور بشكل جيد.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، حاول ضم راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية، بيد أن برشلونة أبدت تمسكها باللاعب، الذي يمتلك عقداً مع النادي الكتالوني ينتهي صيف 2021، فيما تبلغ قيمة راكيتيتش المالية حالياً حوالي 50 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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برشلونة يخشى طعنة على طريقة نيمار!

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