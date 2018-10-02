برشلونة يخشى طعنة على طريقة نيمار!

ذكر موقع "le10sport" أن فريق برشلونة، يخشى من انتقال متوسط ميدانه إيفان راكيتيتش إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على طريقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وأضاف الموقع الفرنسي أن النادي الباريسي قادر على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 125 مليون يورو.

وأوضح موقع "le10sport" أن باريس سان جيرمان، ينتظر نتائج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قواعد اللعب النظيف، من أجل تجديد محاولاته للظفر بخدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، الذي يتألق منذ سنوات برفقة النادي الكتالوني.

وتابع نفس المصدر أن برشلونة، يقترب من تمديد عقد ظهير الفريق الإيسر جوردي ألبا، في حين لازال الانتظار سيد الموقف بخصوص تمديد عقد إيفان راكيتيتش، وأضاف أن باريس سان جيرمان يُريد استغلال هذا الوضع من أجل الظفر بخدمات الدولي الكرواتي الموهوب.

هذا ويكثف باريس سان جيرمان محاولاته بهدف ضم لاعب خط وسط يساعد الفريق في عمليات تخليص الكرة من الخصم، والانتقال بها بسرعة في عملية بناء الهجمات، إذ ترى إدارة فريق العاصمة الفرنسية أن راكيتيتش قادر على القيام بهذا الدور بشكل جيد.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، حاول ضم راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية، بيد أن برشلونة أبدت تمسكها باللاعب، الذي يمتلك عقداً مع النادي الكتالوني ينتهي صيف 2021، فيما تبلغ قيمة راكيتيتش المالية حالياً حوالي 50 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.