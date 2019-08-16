 برشلونة يخشى تكرار سيناريو كوتينيو مع نجمه الجديد! | عالم الرياضة | DW | 23.09.2019

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عالم الرياضة

برشلونة يخشى تكرار سيناريو كوتينيو مع نجمه الجديد!

يرى تقرير صحفي أن فريق برشلونة متخوف من تكرار سيناريو كوتينيو مع نجم انتقل حديثاً إلى الفريق الكتالوني. ويأمل "البلوغرانا" أن ينتفض اللاعب قريبا ويطرد شبح كوتينيو، الذي عانى كثيراً ولم يقدم الأداء المنتظر منه مع برشلونة.

Antoine Griezmann Fußball (picture-alliance/dpa/NurPhoto)

صورة من الأرشيف.

منذ انتقاله إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة كلفة خزائن النادي الكتالوني الكثير، لم يقدم أنطوان غريزمان الأداء، الذي ينتظره منه الجميع، خاصة وأنه يمتلك كل مقومات التألق برفقة "البلوغرانا".

ولا يقدم النجم الفرنسي أداء مقنعاً، لاسيما في المباريات التي يلعب فيها برشلونة خارج دياره، وهو ما يثير نوعاً من القلق داخل القلعة الكتالونية، فقد أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن برشلونة متخوف من تكرار سيناريو فيليبي كوتينيو مع أنطوان غريزمان أيضاً.

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بين اللغط الإعلامي الشديد حول غريزمان ونيمار وبرشلونة، لم يعد أحد يتحدث عن كوتينيو، قليل الحظ، الذي لم يستفد شيئا من ذهابه إلى "كامب نو" سوى تراجع أدائه. وبعد صفقة غريزمان ما الذي سيحدث معه؟ (15.07.2019)

بعد أن نجح بايرن في تعزيز خطوطه بضم الكرواتي إيفان بيريسيتش قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، إلا أن الحصول على خدمات لاعب برشلونة فيليب كوتينيو قد يكون صفقة تعود بالفائدة على جميع الأطراف من إسبانيا إلى ألمانيا. (16.08.2019)

وكان فيليبي كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة قادماً من فريق ليفربول الإنجليزي، بيد أن النجم البرازيلي فشل في إثبات نفسه مع برشلونة، وجلس كثيراً على دكة البدلاء، ليضطر بعدها كوتينيو للرحيل معاراً بداية الموسم إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أن الصعوبات، التي يواجهها أنطوان غريزمان في التأقلم مع فريقه الجديد برشلونة محل تساؤل الآن لدى إدارة الفريق الكتالوني، التي لا ترغب في تكرار سيناريو كوتينيو مع النجم الفرنسي.

ويزداد الضغط بشكل كبير على أنطوان غريزمان وبقية لاعبي برشلونة منذ بداية الموسم، إذ تجرع الفريق الكتالوني طعم الهزيمة في مرتين في الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان قريباً للغاية من الخسارة أمام بوروسيا دورتموند، برسم الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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