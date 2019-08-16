برشلونة يخشى تكرار سيناريو كوتينيو مع نجمه الجديد!

منذ انتقاله إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة كلفة خزائن النادي الكتالوني الكثير، لم يقدم أنطوان غريزمان الأداء، الذي ينتظره منه الجميع، خاصة وأنه يمتلك كل مقومات التألق برفقة "البلوغرانا".

ولا يقدم النجم الفرنسي أداء مقنعاً، لاسيما في المباريات التي يلعب فيها برشلونة خارج دياره، وهو ما يثير نوعاً من القلق داخل القلعة الكتالونية، فقد أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن برشلونة متخوف من تكرار سيناريو فيليبي كوتينيو مع أنطوان غريزمان أيضاً.

وكان فيليبي كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة قادماً من فريق ليفربول الإنجليزي، بيد أن النجم البرازيلي فشل في إثبات نفسه مع برشلونة، وجلس كثيراً على دكة البدلاء، ليضطر بعدها كوتينيو للرحيل معاراً بداية الموسم إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أن الصعوبات، التي يواجهها أنطوان غريزمان في التأقلم مع فريقه الجديد برشلونة محل تساؤل الآن لدى إدارة الفريق الكتالوني، التي لا ترغب في تكرار سيناريو كوتينيو مع النجم الفرنسي.

ويزداد الضغط بشكل كبير على أنطوان غريزمان وبقية لاعبي برشلونة منذ بداية الموسم، إذ تجرع الفريق الكتالوني طعم الهزيمة في مرتين في الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان قريباً للغاية من الخسارة أمام بوروسيا دورتموند، برسم الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.