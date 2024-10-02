برشلونة يتعاقد مع "المتقاعد" تشيزني كبديل لتير ستيغن المصاب

تعاقد نادي برشلونة مع حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني كبديل لحارسه المصاب مارك أندري تير ستيغن. وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله اللعب الصيف الماضي، لكن يبدو أن عرض برشلونة جعله يغير رأيه ويعود مجددا لارتداء القفازات.

أعلن نادي برشلونة عن التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى أرسنال ويوفنتوس السابق، الذي عاد من الاعتزال للانضمام إلى الفريق المتصدر للدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وأعلن تشيزني (34 عاما) اعتزاله في آب/ أغسطس الماضي، لكن الدولي البولندي السابق اقتنع بالعودة مجددا بعد إصابة مارك أندريه تير ستيغن حارس مرمى برشلونة بإصابة قوية في الركبة في وقت سابق من هذا الشهر.

وبعد التحاقه كمعار لفريق برينتفورد الإنجليزي، ظهر تشيزني لأول مرة بقميص أرسنال في أيلول/ سبتمبر 2009، وأصبح ركيزة أساسية على مدار أربعة مواسم قبل الانتقال إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة.

أعلن نادي برشلونة عن التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى ويوفنتوس السابق صورة من: picture-alliance/Hoch Zwei/Italy Photo Press

وأنهى تشيزني مشواره مع كرة القدم بسبعة مواسم مع يوفنتوس حيث حقق لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، كما لعب 84 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك في كأس العالم مرتين وكأس أمم أوروبا أربع مرات.

وأشار برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت "اتفقنا مع تشيزني على الانضمام لصفوف الفريق بعقد يمتد حتى 30 حزيران/ يونيو 2025". وأضاف البيان أن الحارس البولندي ينضم لبرشلونة في ظروف غير عادية، ولكن لديه الخبرات الكافية للتأقلم مع الوضع.

وكان تشيزني حاضرا في المدرجات أثناءفوز برشلونة على يونغ بويز بنتيجة (5/0) في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، وقد يشارك في مباراته الأولى مع الفريق أمام ديبورتيفو آلافيس يوم الأحد المقبل.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)