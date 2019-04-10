برشلونة وأياكس يصعدان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ برشلونة الإسباني دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم (تشامبيونسليغ) بعدما جدد فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3- صفر مساء الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2019) على ملعب "كامب نو" في برشلونة في إياب ربع النهائي.

وسجل الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي هدفين في الدقيقة 16 والدقيقة 20 ، وأضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 61 هدف برشلونة الثالث. وكان الفريق الكاتالوني قد فاز 1- صفر ذهابا في مانشستر الأربعاء الماضي.

ويلتقي برشلونة في نصف النهائي مع ليفربول الإنجليزي أو بورتو البرتغالي، اللذين يلتقيان غدا الأربعاء إيابا في بورتو. وكان ليفربول قد فاز في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 2- صفر.

أياكس يواصل مفاجآته

وقدم أياكس أمستردام عرضا رائعا في فنون اللعبة وواصل مفاجآته بدوري أبطال أوروبا وتأهل إلى الدور قبل النهائي عقب فوزه على مضيفه يوفنتوس 2 / 1 في إياب دور ربع النهائي.

أياكس يفوز على يوفنتوس في تورين ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1997

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 28، وتعادل دوني فان دي ييك لأياكس في الدقيقة 34 قبل أن يسجل ماتياس دي ليخت الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 67. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بهولندا انتهت بالتعادل 1/1 ليصعد الفريق الهولندي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / .2

وكان أياكس تغلب على ريال مدريد في دور الثمانية من البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 3، فيما تأهل يوفنتوس إلى هذا الدور بفوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني 3 / 2 في مجموع المباراتين أيضا.

ويلتقي أياكس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة إياب دور الثمانية التي تجمع بين توتنهام ومانشستر سيتي، غدا الأربعاء، علما بأن توتنهام فاز ذهابا 1 / صفر.

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)