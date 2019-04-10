 برشلونة وأياكس يصعدان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا | عالم الرياضة | DW | 16.04.2019

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عالم الرياضة

برشلونة وأياكس يصعدان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بفضل تألق ميسي جدد برشلونة فوزه على مانشستر يونايتد ليصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار الفائز من بورتو وليفربول. بينما واصل أياكس مفاجآته وأطاح بيوفنتوس الإيطالي خارج المسابقة بعدما فاز عليه في تورين.

Champions League Barcelona gegen Manchester United | (Reuters/S. Perez)

ميسي وكوتينيو سجلا أهداف برشلونة الثلاثة في مرمى مانشستر سيتي

بلغ برشلونة الإسباني دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم (تشامبيونسليغ) بعدما جدد فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3- صفر مساء الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2019) على ملعب "كامب نو" في برشلونة في إياب ربع النهائي.

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اقترب ليفربول الإنجليزي من العبور إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه بورتو البرتغالي 2 /صفر في ذهاب دور الثمانية. وفي مباراة أخرى فاز فريق توتنهام الإنجليزي على غريمه المحلي مانشستر سيتي. (09.04.2019)

خدمت القرعة ليفربول بوقوعه في مواجهة بورتو، الذي يقال إنه أضعف الفرق بربع نهائي دوري الأبطال. وتشهد المواجهات الثلاثة الأخرى ذكريات ثأر لبرشلونة ومان يونايتد وكذلك أياكس ويوفنتوس ومحاولة لفك عقدة تلازم مان سيتي. (15.03.2019)

وسجل الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي هدفين في الدقيقة 16 والدقيقة 20 ، وأضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 61 هدف برشلونة الثالث. وكان الفريق الكاتالوني قد فاز 1- صفر ذهابا في مانشستر الأربعاء الماضي.

ويلتقي برشلونة في نصف النهائي مع ليفربول الإنجليزي أو بورتو البرتغالي، اللذين يلتقيان غدا الأربعاء إيابا في بورتو. وكان ليفربول قد فاز في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 2- صفر.

أياكس يواصل مفاجآته

وقدم أياكس أمستردام عرضا رائعا في فنون اللعبة وواصل مفاجآته بدوري أبطال أوروبا وتأهل إلى الدور قبل النهائي عقب فوزه على مضيفه يوفنتوس 2 / 1 في إياب دور ربع النهائي.

Champions League - Viertelfinale- Juventus - Ajax Amsterdam (Reuters/M. Pinca)

أياكس يفوز على يوفنتوس في تورين ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1997

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 28، وتعادل دوني فان دي ييك لأياكس في الدقيقة 34 قبل أن يسجل ماتياس دي ليخت الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 67. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بهولندا انتهت بالتعادل 1/1 ليصعد الفريق الهولندي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / .2

وكان أياكس تغلب على ريال مدريد في دور الثمانية من البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 3، فيما تأهل يوفنتوس إلى هذا الدور بفوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني 3 / 2 في مجموع المباراتين أيضا.

ويلتقي أياكس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة إياب دور الثمانية التي تجمع بين توتنهام ومانشستر سيتي، غدا الأربعاء، علما بأن توتنهام فاز ذهابا 1 / صفر.

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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    الألماني تير ستيغن، حارس مرمى برشلونة، تألق في اللقاء هو الآخر، وتصدى لعدة كرات خطرة من لاعبي يوفنتوس. ورغم تلقيه هدفا وحيدا، إلا أن تير ستيغن قدم أداء كبيرا في بلده ألمانيا.

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    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    دخل تشافي إلى أرض الملعب في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، في لفتة رمزية من المدرب لويس انريكي، كي يتيح للنجم الإسباني حمل كأس البطولة، لتكون هذه اللقطة مسك الختام في مسيرة الأسطورة تشافي مع برشلونة. حيث سيغادر اللاعب إلى الدوحة للالتحاق بنادي السد القطري.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    في أول موسم له كمدرب مع الفريق الأول لبرشلونة، نجح لويس انريكي في قيادة النادي إلى مجد محلي وقاري، بعد أن أحرز معه كل الألقاب الممكنة هذا الموسم، ليعوض برشلونة خيبة الموسم الماضي.

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    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    لم يكمل المباراة لآخرها، وخرج في الدقيقة 78، فاسحا المجال لرفيق دربه تشافي، ورغم ذلك اختار الاتحاد الأوروبي أندريس انييستا كأفضل لاعب في المبارة النهائية لدوري أبطال أوروبا لعام 2015.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    وبالمقابل سادت خيبة أمل في معسكر اليوفي. وكان هناك نجم مخضرم يمني النفس بحمل كأس البطولة وهو بهذه السن المتقدمة، والمقصود هو أندريا بيرلو، مهندس هجمات اليوفي. ولكن برشلونة تمكن من فرض رقابة لصيقة عليه، كبلت حركته في أغلب مراحل اللقاء.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

    الحزن لم يقتصر على لاعبي يوفنتوس، بل امتد إلى الجماهير الإيطالية. هذا الطفل كان يتابع المباراة في ساحة سان كارلو في مدينة تورينو الإيطالية معقل نادي اليوفي، ولكن النتيجة لم تأت في صالح فريقه.

    الكاتب: ف.ي


مختارات

برشلونة بطلا - أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا

قدم برشلونة الإسباني أداء قويا وحقق فوزا صريحا على متحديه يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا. إنه اللقب الرابع للفريق الكتالوني خلال السنوات العشر الأخيرة. أبرز لقطات المباراة النهائية في صور. (07.06.2015)  

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