برشلونة على لائحة المتنافسين على الدولي الفرنسي بنيامين بافار

قدم المدافع الدولي الفرنسي بنيامين بافار خلال العامين الماضيين مستويات كبيرة مع فريقه شتوتغارت الألماني، وسُلطت عليه الكثير من الأضواء بعد دوره الكبير في فوز منتخب الديوك بمونديال روسيا 2018، ما جعل العديد من أندية العالمية الكبرى تتنافس للحصول على خدماته. وحتى الآن كان يعد بايرن أقرب المرشحين للفوز بالمدافع الشاب، لكن تقارير لوسائل إعلام إسبانية كشفت أن العملاق الإسباني برشلونة دخل على الخط للفوز به، كما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني.

وكان بافار (22 عاماً) قد قرر مؤخراً البقاء في صفوف شتوتغارت لموسم آخر وأن لا ينتقل إلى أحد الأندية الكبرى إلا في الموسم القادم. ويتضمن عقد بافار مع شتوتغارت الذي يدافع عن ألوانه منذ 2016، بنداً يسمح له بالرحيل في عام 2019 مقابل 35 مليون يورو، ما يجعل المدافع الشاب غاية منشودة لهذه الأندية.

كما ينص العقد على رفع هذا المبلغ في حال بلوغ شتوتغارت منافسات دوري الأبطال، لكن نظراً لبداية النادي الألماني المتعثرة في المنافسات المحلية فإن هذا الخيار يبقى بعيداً عن الواقع.

وعلى الرغم من أن بافار نفى مؤخراً توقيعه عقداً أولياً مع بايرن ميونيخ الألماني، لكن البافاري مايزال أبرز المهتمين بالمدافع الفرنسي، وهو ما لمح له المدير الرياضي لنادي شتوتغارت ميشائيل ريشكه في مقابلة مع قناة "سكاي" الرياضية قائلاً: "في الموسم المقبل سيلعب بنيامين بافار في واحد من أكبر خمس أندية أوروبية، هذا مؤكد. لكن يوجد عدد كبير من المهتمين بالحصول على خدماته، وبدأت المحادثات حول ذلك مبكراً". وأضاف: "يمكنني أن أتصور أن لبايرن فرصاً جيدة للفوز بخدمات بافار".

وقالت الصحيفة الإسبانية إن وكيل بافارد تواصل مع مسؤولي النادي الكاتالوني، ورغم أن برشلونة أرجأ اهتمامه باللاعب الفرنسي بعد ضمّ قلب الدفاع كليمنت لينغليت من أشبيلية الإسباني هذا الصيف، إلان المدير الرياضي بالنادي إيريك أبيدال ما يزال متمسكاً ببافارد في سعيه لترميم خط دفاعه، قائلاً إنه من أكبر المعجبين بأسلوب لعب مواطنه الفرنسي وتطوره بعد أن نال الإعجاب بهدفه في مرمى الأرجنتين في الدور ثمن النهائي من المونديال من تسديدة رائعة. ويرى فيه خياراً مستقبلياً كمدافع يمين أو قلب الدفاع.

طموح بافار بالفوز بدوري أبطال أوروبا، كما قال مرة في تصريحات صحفية، قد يمر تحقيقه من بوابة برشلونة، الذي يلعب له عدة لاعبين من المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم.

ع.غ