برشلونة تقيم حفلاً موسيقيًا بحضور الآلاف لاختبار التدابير الصحية

أقامت مدينة برشلونة الإسبانية مساء السبت (28 مارس/ آذار 2021)، حفلا موسيقيا كبيرا حضره خمسة آلاف متفرج لأول مرة منذ بداية تفشي الجائحة. وأقيمت الحفلة الموسيقية في صالة باولا دي سانت خودري المغطاة، والتي تستوعب عادة ما يصل إلى 24 الف متفرج.

وكان الهدف من الحدث اختبار ما إذا كانت مثل هذه الحفلات مع اتخاذ تدابير النظافة الصحية الصارمة آمنة على الرغم من جائحة فيروس كورونا. تم اتخاذ إجراءات صارمة قبل وأثناء الحفل الذي أشرف عليه الأطباء. وكان على جميع أفراد الجمهور الخضوع لفحص فيروس كورونا في واحد من ثلاثة مراكز اختبار خاصة قبل الحدث. وجاءت نتيجة ستة فحوصات فقط من بين 5 آلاف فحص ايجابية، وفقا لصحيفة لا فانغوارديا.

المشاركون في العرض كان عليهم إجراء فحوصات كورونا قبل الدخول إلى قاعة الاحتفال

وتمّ السماح فقط للأشخاص المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا والذين لديهم هواتف ذكية قادرة على تلقي نتائج الاختبار بالدخول. وكان يتوجب على الضيوف أيضًا الموافقة على مشاركة بياناتهم مع وزارة الصحة.

يشار إلى أن حفلا موسيقيا مماثلا أقيم بحضور 5 آلاف شخص في مدريد في كانون أول/ديسمبر الماضي، والذي لم يكن جزءًا من مشروع بحثي، وكان على المتفرجين البقاء جالسين والالتزام بالتباعد الإجتماعي. كما أقيمت تجربة مماثلة في هولندا قبل أزيد من أسبوعين.

و.ب/ م.س (د ب أ)