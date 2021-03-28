برشلونة تقيم حفلاً موسيقيًا بحضور الآلاف لاختبار التدابير الصحية

أقامت مدينة برشلونة الإسبانية مساء السبت (28 مارس/ آذار 2021)، حفلا موسيقيا كبيرا حضره خمسة آلاف متفرج لأول مرة منذ بداية تفشي الجائحة. وأقيمت الحفلة الموسيقية في صالة باولا دي سانت خودري المغطاة، والتي تستوعب عادة ما يصل إلى 24 الف متفرج.
وكان الهدف من الحدث اختبار ما إذا كانت مثل هذه الحفلات مع اتخاذ تدابير النظافة الصحية الصارمة آمنة على الرغم من جائحة فيروس كورونا. تم اتخاذ إجراءات صارمة قبل وأثناء الحفل الذي أشرف عليه الأطباء. وكان على جميع أفراد الجمهور الخضوع لفحص فيروس كورونا في واحد من ثلاثة مراكز اختبار خاصة قبل الحدث. وجاءت نتيجة ستة فحوصات فقط من بين 5 آلاف فحص ايجابية، وفقا لصحيفة لا فانغوارديا.
المشاركون في العرض كان عليهم إجراء فحوصات كورونا قبل الدخول إلى قاعة الاحتفال
وتمّ السماح فقط للأشخاص المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا والذين لديهم هواتف ذكية قادرة على تلقي نتائج الاختبار بالدخول. وكان يتوجب على الضيوف أيضًا الموافقة على مشاركة بياناتهم مع وزارة الصحة.
يشار إلى أن حفلا موسيقيا مماثلا أقيم بحضور 5 آلاف شخص في مدريد في كانون أول/ديسمبر الماضي، والذي لم يكن جزءًا من مشروع بحثي، وكان على المتفرجين البقاء جالسين والالتزام بالتباعد الإجتماعي. كما أقيمت تجربة مماثلة في هولندا قبل أزيد من أسبوعين.
و.ب/ م.س (د ب أ)
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
نور الدين الصايل: "فيلسوف" السينما المغربية
غيب الموت بفيروس كورونا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2020 الكاتب والسيناريست والناقد السينمائي المغربي نور الدين الصايل عن عمر بلغ 73 عاماً قضى قرابة أربعة عقود منه في خدمة السينما المغربية. أسس الصايل مجلة Cinéma 3 وترأس المركز السينمائي المغربي لأكثر من عقد من الزمن. كما تولى مسؤوليات عدة في التلفزة المغربية والفرنسية. حصل الراحل على جوائز منها جائزة الهرم الذهبي الشرفي من مهرجان القاهرة السينمائي.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
المنصف ونّاس: عالم الاجتماع ومترجم "صدام الحضارات"
في الرابع من شباط/فبراير من عام 2020 رحل الأكاديمي وعالم الاجتماع التونسي المنصف وناس (64 عاماً) بعد إصابته بفيروس كورونا. أسهم المنصف في إغناء المكتبة العربية والفرنسية بأكثر من 20 كتاباً. درس المنصف الشخصية التونسية والعربية، وتعمق في الشأن الليبي في عدة مؤلفات أشهرها، "الشخصية الليبية.. ثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة". أنجز الراحل ترجمة كتاب صامويل هانتنغتون الشهير "صدام الحضارات".
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
محمود ياسين: فتى الشاشة العربية
توفي الممثل المصري محمود ياسين الأربعاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عن عمر يناهز 79 عاما، مخلفا تاريخا طويلا في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة المصرية. عمل محاميا لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل، الذي ظهر شغفه به منذ طفولته، وطارد حلمه فقدم أكثر من 140 فيلما و65 مسلسلا تلفزيونيا و12 مسرحية و14 مسلسلا إذاعيا. كما اشتُهر بأداء الأدوار النفسية المعقدة كدوره بفيلم "أين عقلي" و"ثالثهم الشيطان".
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
عزيز سعد الله: محبوب الجماهير المغربية
في عمر السبعين عاما توقفت مسيرة عزيز سعد الله الفنان الكوميدي البارز في المغرب. خلال أزيد من أربع عقود أبدع في المسرح والتلفزيون والسينما ممثلا ومؤلفا ومخرجا. سجل مع شريكة حياته خديجة أسد ثنائيا لعقود ولمع نجمهما معا في سلسلة "لالة فاطمة" الفكاهية. قدم عددا من مسرحياته في العالم العربي وأوروبا وأمريكا وكندا. نال جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال بكندا ومهرجان “باستيا” بفرنسا. توفي يوم 2020.10.13.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
شويكار: بسكوتة السينما المصرية
ولدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم شركسية، ومن هنا جاء اسمها غير العربي. بدأت مشوارها الفني في أوائل ستينيات القرن الماضي، واشتهرت بأدوار الكوميديا بجانب زوجها فؤاد المهندس، الذي لقبها بالـ"بسكوته". قدمت أكثر من 170 عملا فنيا، آخرها في عام 2012. حازت جوائز عديدة وكرمت في مناسبات عدة، آخرها في الدورة العشرين للمهرجان القومي للمسرح المصري. وتوفيت يوم 14 أغسطس/ آب 2020 عن عمر ناهز 82 عاما.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
رجاء الجداوي: أنيقة السينما المصرية
الفنانة المصرية رجاء الجداوي توفيت في الخامس من يوليو/ تموز سنة 2020، عن عمر ناهز 82 عاما، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا. بدأت الجداوي مشوارها الفني بالتوازي مع عملها في مجال عروض الأزياء. وخلفت رصيدا فنيا كبيرا يتمثل في أدوار بطولة متنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون، خصوصا أمام "الزعيم" عادل إمام. في عام 1958 شاركت رجاء الجداوي في مسابقة ملكة جمال القطن المصري وحازت على اللقب.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
رياض عصمت: الوزير المثقف
ولد المخرج المسرحي والناقد والقاص والمؤلف المسرحي والمترجم د. رياض عصمت في دمشق عام 1947. نال عدة جوائز، من بينها جائزة مؤسسة DW الإعلامية لأفضل قصة عربية عن عام 1993عن قصته "واحة لا تحب العصافير". تقلد مناصب عدة من بينها رئاسة المعهد العالي للفنون المسرحية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعمل سفيراً لبلاده ووزيراً للثقافة. توفي في الولايات المتحدة في 13 أيار/مايو 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
حسن حسني: "جوكر" السينما المصرية
بدأت شهرة الفنان الكوميدي حسن حسني، وهو في سن كبيرة لحد ما، وقدم على مدى أكثر من نصف قرن ما يفوق 400 عمل أثرى خلالها الفن المصري والعربي، وساعد كثيرا من نجوم الكوميديا الشباب مثل محمد هنيدي. نال حسني جوائز عديدة، منها جائزة أفضل ممثل عام 1993، متفوقا حينها على فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة، واختيرت 5 أفلام له ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية. وتوفي في 30 مايو/ أيار 2020 عن 89 عاما تقريبا.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
الشاذلي القليبي: "مهندس الثقافة التونسية"
مثقف ومفكر تونسي، سطر مسيرة فكرية وسياسية حافلة، كانت آخرها أمانة جامعة الدول العربية (1979-1990). تولى أول كتابة دولة للشؤون الثقافية التونسية عام 1961. ساهم في تشييد قرابة 200 دار ثقافة و300 مكتبة في البلاد. ظهور مسرح الطفل مطلع الستينيات أحد أهم ثمار لسياسته الثقافية. أثرى المكتبة التونسية بإصدارات كان آخرها "تونس وعوامل القلق العربي". توفي الشاذلي القليبي في 13 مايو/أيار 2020 عن سن 94 عاما.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
إيدير: سفير الأغنية القبائلية
كان الموسيقار والمغني الجزائري حميد شريت، المعروف باسم "إيدير"، باحثا في قصص الحياة والأساطير ترجمها في عشرات المقطوعات الموسيقية التي قادته نحو العالمية. أوصل تراثه الأمازيغي إلى قلوب كل من يسمع موسيقاه الهادئة، وكانت أشهرها مقطوعة له "أفافا إينوفا" التي حكى فيها حكاية أمازيغية توارثتها الأجيال. وتوفي المغني القبائلي في فرنسا في الثاني من مايو/ أيار 2020، عن عمر يناهز السبعين عاما.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
عبد العزيز المبارك: "سفير" الأغنية السودانية
في القاهرة وفي التاسع من شباط/فبراير 2020 رحل أحد رواد الأغنية السودانية، عبد العزيز المبارك، عن عمر ناهز 69 عاماً. وقد نعى رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبدالله حمدوك الراحل مثمناً "إسهاماته في نشر الأغنية السودانية"، معتبراً أنه كان سفيرها. وأحيا المبارك حفلات في مدن ألمانية وأوروبية ذهب ريعها لخدمة السودان (الصورة من حفل له في برلين).
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
نادية لطفي: الشقراء "لويزا"
اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق، والدها مصري وأمها بولندية. اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها في فيلم "سلطان" واختار لها اسم نادية اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة في فيلم "لا أنام". أثرت نادية لطفي مكتبة السينما العربية بأعمال عديدة، أشهرها دور "لويزا" في الناصر صلاح الدين مع يوسف شاهين، وفيلم الخطايا أمام عبد الحليم حافظ. توفيت في القاهرة يوم 4 فبراير/ شباط 2020 عن عمر ناهز 83 عاما.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
ماجدة: بطلة فيلم "جميلة" (بوحيرد)
بعد مسيرة فنية حافلة أثمرت أكثر من 60 فيلماً سينمائياً توفيت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي في 16 كانون الثاني/يناير عام 2020 عن عمر يناهز الـ 88 عاماً. جاءت أربعة من أفلام ماجدة في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. أسست الراحلة شركة إنتاج ونالت عدة جوائز من مهرجانات سينمائية دولية في برلين ودمشق وفينيسيا. للفنانة الراحلة ابنة وحيدة هي الفنانة غادة نافع.
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قامات فنية وثقافية عربية رحلت في عام 2020
نجوي قاسم: قطعة من "الكريستال"
"الأعاصير تضرب العراق ولبنان. ليبيا في مهب كل أنواع الحروب. سوريا تتغير أكثر فأكثر وتزداد غربتها. اليمن يستمر في محاولات الهدور متعباً جريحاً.. إلخ. كيف نرحب بـ 2020". تلك كانت من أواخر تغريدات الإعلامية اللبنانية و"قطعة كريستال" قناة العربية، نجوى قاسم (52 عاماً)، قبل أن ترحل فجأة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2020 بسكتة قلبية. هل كانت تنعي نفسها دون أن تدري؟! إعداد: ماجدة بوعزة / خالد سلامة