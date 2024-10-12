برسالة مؤثرة - غوندوغان واثق من فوز ألمانيا بلقب مونديال 26

في رسالة إلى مشجعي المنتخب الألماني قبيل تكريم الوداع، أبدى القائد السابق لـ"المانشافت" غوندوغان تفاؤله بإمكانية فوز ألمانيا بمونديال 2026. وعن الوداع تحدث عن "مشاعر متباينة من ابتسامة على وجهي إلى دموع في عيني".

قال إلكاي غوندوغان، القائد السابق لمنتخب ألمانيا، إنه معجب كثيرًا بالتوليفة الحالية للمنتخب وما يضمه من عناصر شابة موهوبة، مضيفًا أن هذا الفريق بإمكانه الفوز بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكتب لاعب مانشستر سيتي في رسالة للجماهير نشرتها صحيفة بيلد اليوم السبت (12 تشرين الأول/أكتوبر 2024): "هناك فريقان أو ثلاثة في كأس العالم القادمة ربما يكونوا أقوى منا نظريًا، ولكن مع روح المنتخب الألماني التي تطورت في الفترة الأخيرة، سيكون كل شيء ممكنًا، بما في ذلك الفوز باللقب".

وسيتم تكريم غوندوغان مع مانويل نوير وتوني كروس وتوماس مولر خلال مباراة منتخب ألمانيا ضد هولندا في ميونيخ بدوري أمم أوروبا يوم الإثنين، وذلك تقديرًا لمسيرة اللاعبين الأربعة الذين أعلنوا اعتزالهم اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت الصيف الماضي في ألمانيا.

وأضاف غوندوغان: "سأسافر إلى ميونيخ لحضور مباراة هولندا بمشاعر متباينة من ابتسامة على وجهي إلى دموع في عيني، فأنا أتطلع لوداع الجماهير رسميًا برفقة كروس ومولر ونوير والالتقاء مجددًا بزملائي في المنتخب، ولكن في نفس الوقت سأدرك أن مشواري مع المنتخب قد انتهى".

ولم يحقق غوندوغان ألقابًا مع منتخب ألمانيا، بينما توج مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا مرة، ولقب الدوري الإنجليزي خمس مرات، ورغم ذلك فهو فخور بمسيرته الدولية التي امتدت 82 مباراة بالقميص الألماني.

وختم إلكاي رسالته للجماهير الألمانية قائلًا: "اللحظة الأكثر فخرًا بالنسبة لي عندما ارتديت شارة قيادة منتخب ألمانيا في افتتاح بطولة أوروبا على ملعبنا، ونجح هذا الفريق في خلق حالة من النشوة مجددًا بعد فترة صعبة عاشتها البلاد أستمرت سنوات".



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