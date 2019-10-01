 برباتوف يضع حلاً للمفاضلة بين ميسي ورونالدو | عالم الرياضة | DW | 10.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

برباتوف يضع حلاً للمفاضلة بين ميسي ورونالدو

فيما يستمر منذ سنوات النقاش بشأن تحديد الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حدد البلغاري ديميتار برباتوف طريقة لوضع حد للمفاضلة بين هذا الثنائي، الذي استحوذ على الجوائز الفردية في عالم الساحرة المستديرة.

Schweiz Cristiano Ronaldo und Leo Messi auf der FIFA Ballon D'Or 2015 (picture-alliance /dpa/V. Domenico)

صورة من الأرشيف.

منذ سنوات، لا يكف الحديث عن تحديد الأفضل في عالم الساحرة المستديرة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، خاصة وأن هذا الثنائي استحوذ على الألقاب الفردية، وتفصله مسافة كبيرة عن باقي اللاعبين.

بيد أن واحداً من بين اللاعبين، الذين تألقوا قبل سنوات بشدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد وجد طريقة معينة لوضع حد للمفاضلة بين ميسي ورونالدو، فقد قال نجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق ديميتار برباتوف، إنه يتوجب منح الجوائز لهذا الثنائي طوال الوقت، مضيفاً في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لا تستطيع القول إن أحدهما أفضل من الآخر".

مختارات

المفاضلة بين البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو لا تكاد أن تتوقف وخرجت من المستطيل الأخضر إلى مجالات أخرى. دراسة علمية جديدة قارنت بين اللاعبين وخرجت بنتيجة مثيرة. لكن ما ذا بشأن محمد صلاح؟ (21.08.2019)

يرى المدرب الأسبق للمنتخب الإسباني وريال مدريد فيسينتي دل بوسكي أن النجم البرازيلي نيمار يتمتع بمهارات تقدمه على زميله كيليان مبابي، وتجعله الأقرب لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رنالدو. (25.09.2019)

وأضاف الدولي البلغاري السابق "رونالدو يريد الفوز بكل الجوائز لأنه طموح...إنه يريد تحطيم هذا الرقم ثم ذلك الرقم (الآخر)". أما عن ميسي، فيقول برباتوف "ميسي لا يظهر ذلك، لكنه في قرارة نفسه، وعندما يكون في المنزل ربما يقول سأدمر الجميع". واختتم المهاجم القناص كلامه عن هذا الثنائي قائلاً: "عندما تكون جيداً، فأنت تعرف أنك جيد...فلماذا تخجل من هذا؟".

من جهة أخرى، قال نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي إنه تمنى استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، مضيفاً في مقابلة خص بها راديو كتالونيا مؤخراً إن تواجد رونالدو يعطي إضافة للمنافسة، لاسيما في مباريات الكلاسيكو.

أما رونالدو، فقد أكد قبل أسابيع أن ميسي لاعب رائع وجزء من تاريخ كرة القدم. وأضاف نجم يوفنتوس في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، أنه تشارك المنافسة مع ميسي على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عاماً.

  • Fußball UEFA Champions League FC Barcelona - Celtic Glasgow (Reuters/A. Gea)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان في المركز الثاني بقائمة عام 2016. وكسب ميسي 81.4 مليون دولار، منها 53 مليون دولار من راتبه وأرباحه السنوية كلاعب كرة قدم.

  • FBI Insider-Handel Phil Mickelson (REUTERS)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حافظ لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون على موقعه في المركز الثامن ضمن الرياضيين الأعلى دخلا في العالم وللعام الثاني على التوالي. ووصل مجموع دخل اللاعب إلى 52.9 مليون دولار. وربح 2.9 مليون دولار من فوزه بمسابقات الغولف، فيما جنى معظم دخله من خلال التعاقد مع شركات الدعاية.

  • USA 50. Super Bowl 2016 (Reuters/M. Blake)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حل لاعب الركبي الأمريكي كام نيوتن في المركز السابع في القائمة. ووصل دخل نيوتن إلى 53 مليون دولار، حسب أرقام مجلة فوربيس الأمريكية.

  • US Open 2016 Finale - Novak Djokovic vs. Stanislas Wawrinka (Reuters/USA TODAY Sports/Susan Mullane)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش دخل قائمة الأعلى دخلا في العالم بعد أن حاز على 55 مليون دولار، منها 21.8 مليون دولار فقط من فوزه بالمسابقات العالمية في التنس.

  • Brasilien Olympische Spiele Rio 2016 21 08 - Basketball USA vs Serbien Sieger (Getty Images/J. Squire)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    يلعب كيفين دورانت لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز لكرة السلة الأمريكي وحاز على العديد من الألقاب في رياضة كرة السلة، ممنها الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. وحصل دورانت على 20 مليون دولار من كرة السلة، فيما حصل على أرباح كبيرة من العقود مع شركات الدعاية، والتي وصلت إلى 36 مليون دولار.

  • Großbritannien, Wimbledon 2016, Roger Federer (Getty Images/S. Botterill)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    تراجع لاعب كرة التنس السويسري روجر فيدرر عن المراكز الأولى في القائمة وحل في المركز الرابع. 67 مليون دولار كان دخل فيدرر، منها 7.8 مليون دولار من مسابقات التنس و نحو 60 مليون دولار من الأجور الإضافية الأخرى من الدعايات.

  • USA Basketball NBA Finale Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Getty Images/E. Shaw)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان في المركز الثالث عالميا. يلعب جيمس لصالح فريق كليفلاند كافالييرز في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. وحصل جيمس على 77 مليون دولار في الأشهر الأثني عشر الأخيرة قبل إصدار قائمة فوربيس 2016.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    قفز نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لأول مرة إلى صدارة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2016. وارتفع دخله إلى 88 مليون دولار. وحاز رونالدو على راتب وأرباح سنوية قدرها 56 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور إضافية من الدعايات وصلت إلى 32 مليون دولار.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

أول مرة في تاريخ تصنيفات فوربيس استطاع لاعب كرة قدم تصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بعد أن كان هذا المركز حكراً على رياضيي لعبة التنس والغولف والملاكمة وفورمولا وان، لكن المركز الثاني كان ايضا من نصيب ميسي. (08.12.2016)  

مواضيع ذات صلة

Cristiano Ronaldo präsentiert CR7 Crunch Fitness in Madrid

رونالدو: لست مهووساً بالتمرينات البدنية.. وإنما بشيء آخر 01.10.2019

نفى نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو أن يكون مهووساً بكثرة التمرينات البدنية كما هو معروف عنه، وشكك في أن بلوغه الرابعة والثلاثين يمكن أن يحد من مستواه في المباريات وطموحه للتويج بالمزيد من الألقاب.

Fußball UEFA Champions League Manchester United - Barcelona Samuel Eto'o

ليس ميسي أو رونالدينيو..إيتو يكشف عن أفضل لاعب لعب معه 20.09.2019

كشف نجم برشلونة السابق صامويل إيتو عن أفضل لاعب جاوره في مسيرته الكروية المرصعة بعدة ألقاب محلية وقارية. النجم الكاميروني اختار لاعباً كان في أكثر من مرة واحداً من صناع ملاحم النادي الكتالوني.

Frankreich UEFA EURO 2016 Fußball EM Spanien - Türkei

دل بوسكي يحدد خليفة ميسي ورونالدو 25.09.2019

يرى المدرب الأسبق للمنتخب الإسباني وريال مدريد فيسينتي دل بوسكي أن النجم البرازيلي نيمار يتمتع بمهارات تقدمه على زميله كيليان مبابي، وتجعله الأقرب لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رنالدو.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

برباتوف يضع حلاً للمفاضلة بين ميسي ورونالدو

فينغر يتهم بايرن ميونيخ بـ"التلاعب خلف الكواليس"!

إتهام منتخب تونس بسرقة أحذية.. والفريق يؤكد "سوء تفاهم"!

أنف كوستا يتسبب في شهرة مدافع تشيلسي

اسم مدرب ألماني على طاولة مانشستر يونايتد

الألماني شفاينشتايغر يعتزل كرة القدم رسمياً