برباتوف يضع حلاً للمفاضلة بين ميسي ورونالدو

منذ سنوات، لا يكف الحديث عن تحديد الأفضل في عالم الساحرة المستديرة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، خاصة وأن هذا الثنائي استحوذ على الألقاب الفردية، وتفصله مسافة كبيرة عن باقي اللاعبين.
بيد أن واحداً من بين اللاعبين، الذين تألقوا قبل سنوات بشدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد وجد طريقة معينة لوضع حد للمفاضلة بين ميسي ورونالدو، فقد قال نجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق ديميتار برباتوف، إنه يتوجب منح الجوائز لهذا الثنائي طوال الوقت، مضيفاً في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لا تستطيع القول إن أحدهما أفضل من الآخر".
وأضاف الدولي البلغاري السابق "رونالدو يريد الفوز بكل الجوائز لأنه طموح...إنه يريد تحطيم هذا الرقم ثم ذلك الرقم (الآخر)". أما عن ميسي، فيقول برباتوف "ميسي لا يظهر ذلك، لكنه في قرارة نفسه، وعندما يكون في المنزل ربما يقول سأدمر الجميع". واختتم المهاجم القناص كلامه عن هذا الثنائي قائلاً: "عندما تكون جيداً، فأنت تعرف أنك جيد...فلماذا تخجل من هذا؟".
من جهة أخرى، قال نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي إنه تمنى استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، مضيفاً في مقابلة خص بها راديو كتالونيا مؤخراً إن تواجد رونالدو يعطي إضافة للمنافسة، لاسيما في مباريات الكلاسيكو.
أما رونالدو، فقد أكد قبل أسابيع أن ميسي لاعب رائع وجزء من تاريخ كرة القدم. وأضاف نجم يوفنتوس في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، أنه تشارك المنافسة مع ميسي على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عاماً.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان في المركز الثاني بقائمة عام 2016. وكسب ميسي 81.4 مليون دولار، منها 53 مليون دولار من راتبه وأرباحه السنوية كلاعب كرة قدم.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
حافظ لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون على موقعه في المركز الثامن ضمن الرياضيين الأعلى دخلا في العالم وللعام الثاني على التوالي. ووصل مجموع دخل اللاعب إلى 52.9 مليون دولار. وربح 2.9 مليون دولار من فوزه بمسابقات الغولف، فيما جنى معظم دخله من خلال التعاقد مع شركات الدعاية.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
حل لاعب الركبي الأمريكي كام نيوتن في المركز السابع في القائمة. ووصل دخل نيوتن إلى 53 مليون دولار، حسب أرقام مجلة فوربيس الأمريكية.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش دخل قائمة الأعلى دخلا في العالم بعد أن حاز على 55 مليون دولار، منها 21.8 مليون دولار فقط من فوزه بالمسابقات العالمية في التنس.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
يلعب كيفين دورانت لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز لكرة السلة الأمريكي وحاز على العديد من الألقاب في رياضة كرة السلة، ممنها الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. وحصل دورانت على 20 مليون دولار من كرة السلة، فيما حصل على أرباح كبيرة من العقود مع شركات الدعاية، والتي وصلت إلى 36 مليون دولار.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
تراجع لاعب كرة التنس السويسري روجر فيدرر عن المراكز الأولى في القائمة وحل في المركز الرابع. 67 مليون دولار كان دخل فيدرر، منها 7.8 مليون دولار من مسابقات التنس و نحو 60 مليون دولار من الأجور الإضافية الأخرى من الدعايات.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان في المركز الثالث عالميا. يلعب جيمس لصالح فريق كليفلاند كافالييرز في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. وحصل جيمس على 77 مليون دولار في الأشهر الأثني عشر الأخيرة قبل إصدار قائمة فوربيس 2016.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
قفز نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لأول مرة إلى صدارة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2016. وارتفع دخله إلى 88 مليون دولار. وحاز رونالدو على راتب وأرباح سنوية قدرها 56 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور إضافية من الدعايات وصلت إلى 32 مليون دولار.
الكاتب: زمن البدري