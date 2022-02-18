براد بيت يقاضي طليقته أنجلينا جولي بسبب حصة في مصنع للنبيذ

دخل النزاع القضائي الشرس بين النجمين براد بيت وأنجلينا جولي في شأن شروط طلاقهما فصلاً جديداً، إذ أقام الممثل دعوى على زوجته السابقة للطعن في بيعها أسهمها في حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكانه في جنوب فرنسا، مطالباً بأن ينظر فيها القضاء المدني.

وأقام الزوجان عام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة الكرمة لإنتاج النبيذ في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا.

وكان النجمان استحوذا عام 2008 على العقار الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، بينها 50 هكتاراً من الكروم. واحتضن القصر والأرض المحيطة به عام 2014 حفلة زفاف جولي وبيت بعدما علاقة مساكنة استمرت سنوات، وما لبثا أن شرعا عام 2016 في إجراءات الطلاق المستمرة مذّاك، وشهدت معارك قانونية طويلة أبرزها تلك المتعلقة بحضانة أبنائهما الستة.

وآخر فصول هذا النزاع دعوى أقامها براد بيت مساء الخميس أمام محكمة في كاليفورنيا تفيد بأن النجمين "اتفقا على ألا يبيع أي منهما حصته في العقار في فرنسا "من دون موافقة الآخر"، إلا أن أنجلينا جولي بادرت في تشرين الأول/أكتوبر الفائت إلى بيع أسهمها لشركة تصنيع مشروبات روحية مقرها في لوكسمبورغ يملكها رجل أعمال روسي.

وقال وكيل أنجلينا جولي المحامي روبرت أولسون إن الممثلة لم تتبلغ بالدعوى رسمياً بعد، وأن ممثليها علموا بها "عبر وسائل الإعلام". وأضاف أولسون في بيان تلقته وكالة فرانس برس "أعتقد أن السيد بيت على علم بأن السيدة جولي مسافرة حالياً في رحلة دولية طويلة المسافة مع أولادها، ومن غير الممكن التواصل معها، وهي غير قادرة على الرد".

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وأخذ براد بيت على أنجلينا جولي في الدعوى عدم عرضها عليه بيع أسهمه قبل إقدامها على التصرف بحصتها، واتهمها بـ"التوقف لمدة طويلة عن المساهمة" في الشركة، مطالباً بأن تنظر في القضية محكمة مدنية تضم هيئة محلفين. وأتهم مصدر مطلع على الملف أنجلينا جولي الجمعة "بالسعي للحصول على عائد استثمار لم تحققه وأرباح لم تكسبها".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)