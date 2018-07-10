برأسية اومتيتي.. فرنسا تبلغ نهائي كأس العالم على حساب بلجيكا

بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا، بفوزه في نصف النهائي على نظيره البلجيكي 1- صفر مساء اليوم الثلاثاء (10 يوليو/ تموز 2018) على ملعب سان بطرسبورغ أرينا.

ففي مباراة مثيرة تعكس أداء الفريقين في البطولة ارتقى صامويل أومتيتي، نجم برشلونة، عاليا ليقابل بالرأس ركلة ركنية نفذها أنطوان غريزمان ويضعها في مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا. وفي ظهورها الثاني بالدور قبل النهائي بعد 1986 ضغطت بلجيكا على فرنسا واقتربت من التعادل عبر رأسية مروان فيلايني في الدقيقة 65. لكنها أخفقت في مسعاها رغم أنها سجلت 14 هدفا في المباريات الخمس السابقة في البطولة. والتقى الفريقان 73 مرة من قبل حيث فازت بلجيكا 30 مرة مقابل 24 انتصارا لفرنسا وتعادلا 19 مرة.

ويلتقي منتخب فرنسا في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب لوجنيكي في موسكو مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع غدا الأربعاء بين إنجلترا وكرواتيا.

الرئيس الفرنسي ماكرون يتفاعل مع الهدف الذي سجله منتخب بلاده في مرمى بلجيكا

وشهدت المباراة حضور الملك فيليب ملك بلجيكا والملكة ماتيلدا كما حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشهدت المباراة واقعة فريدة حيث واجه الأسطورة الفرنسي تييري هنري منتخب بلاده للمرة الأولى نظرا لعمله في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا.

ص.ش/ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب ا)