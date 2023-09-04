 بذور الكمون .. نكهة مميزة وفوائد صحية عديدة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

بذور الكمون .. نكهة مميزة وفوائد صحية عديدة

تعتبر بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم، وتعد مكوناً أساسيا في العديد من الأطباق التقليدية في بلدان مختلفة. كما تحتوي على عناصر غذائية وفوائد صحية لا تحصى. في هذا المقال نذكر أهمها.

Kuminsamen Cuminum cyminum

بذور الكمون هي قوة غذائية، مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

تعتبر  بذور الكمون  من العناصر الأساسية في المطابخ في جميع أنحاء العالم بسبب رائحتها المميزة ونكهتها الغنية. إذ تتمتع هذه البذور الصغيرة بتاريخ طويل من الاستخدام في الطهي وحتى الطبي، مما يجعلها من المكونات الأساسية في العديد من المأكولات المختلفة.

وإلى جانب أهميتها في  المطبخ ، تقدم بذور الكمون مجموعة من الفوائد الغذائية والصحية التي جذبت الانتباه.

القيمة الغذائية والفوائد الصحية

مختارات

بذور الكمون هي قوة غذائية، مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فهي مصدر ممتاز للحديد، مما يوفر دفعة لكمية الحديد التي يتناولها الشخص. كما تحتوي بذور الكمون أيضا على الألياف والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C وفيتامين E، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. بحسب ما نشره موقع (بزنس أنسايدر) الأمريكي.

من أهم الفوائد الصحية التي يوفرها الكمون:

يساعد على خسارة الوزن: تشير بعض الدراسات إلى أن بذور الكمون قد تساعد في إنقاص الوزن وإدارته عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية.

دعم جهاز المناعة: تحتوي بذور الكمون على الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساهم في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

يساعد في عملية الهضم: يمكن أن تساعد بذور الكمون في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم والغازات. ويمكن أن يستهلك الكمون على شكل شاي ساخن.

خصائص مضادات الأكسدة: تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الكمون، مثل مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية، في قدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم الصحة العامة.

التأثيرات المضادة للالتهابات: تحتوي بذور الكمون على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات قد توفر الراحة من الحالات المرتبطة بالالتهاب.

خفض مستوى الكوليسترول

وجدت دراسة سابقة أن تناول 3 غرام من مسحوق الكمون يوميا يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي، وانخفاض البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول "الضار"، والدهون الثلاثية، بحسب ما نشر موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

الآثار الجانبية المحتملة

تعتبر بذور الكمون آمنة بشكل عام للاستهلاك بكميات معتدلة. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأفراد من الحساسية تجاه الكمون. إذ إن الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى إزعاج في الجهاز الهضمي. كما يجب على النساء الحوامل استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام بذور الكمون لأنها قد تؤثر على الرحم.

ر.ض

  • Knoblauch gegen Bluthochdruck

    التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية

    الثوم لمعالجة ارتفاع ضغط الدم

    من بين التوابل المعروفة منذ القدم الثوم. ورغم الرائحة القوية و"الكريهة" التي تصدر منه ـ وتدوم لساعات عديدة ـ إلا أن تلك الرائحة تعد علاجا فعالا للجسم لأن مصدرها هو المواد الكيميائية النباتية. فالثوم يخفض ضغط الدم ويمنع من التعرض للجلطة.

  • Thymian gegen Husten

    التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية

    الزعتر ضد السعال

    يوجد في الطبيعة أكثر من 200 نوع من الزعتر. أحد أشهر أنواع الزعتر يطلق عليه "الزعتر الحقيقي" ويتوفر على حمض "روزمارينيك" الذي يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما يستخدم الزعتر أيضاً لعلاج نزلات البرد أو كمشروب ضد السعال.

  • Zimtstangen auf einer Holzplatte (picture-alliance/imageBROKER/R. Kerpa)

    التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية

    القرفة لها مخاطرها أيضا!

    تستعمل القرفة في الكثير من الوجبات والحلويات. ورغم فوائدها الصحية، لا تخلو بعض أنواع القرفة من مخاطر حيث يمكن أن تسبب الأنواع التي تتوفر على مركب "الكومارين" أو القرفة الصينية، تلف الكبد. ولا يوجد دليل علمي يؤكد أن القرفة تخفض مستوى السكر في الدم، كما يدعي البعض.

  • Safran für die Psyche

    التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية

    الزعفران لمعالجة الاكتئاب

    أظهرت الكثير من الدراسات أن الزعفران له تأثير إيجابي على الصحة النفسية للإنسان حيث يساعد في علاج الاكتئاب. ويرجح أن رائحته تخفف من أعراض مجموعة من الأمراض الجسدية والنفسية المرتبطة بحدوث الحيض لدى النساء. ويعد الزعفران أيضا منشطا جنسيا، على الأقل لدى الفئران!

  • Anis gegen Bauchweh

    التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية

    الينسون مضاد للالتهاب

    يحتوي الينسون النجميعلى زيت أساسي تشبه رائحتها رائحة عرق السوس. ومن بين فوائده علاج التشنجات ومشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات.

  • Ingwer gegen Entzündungen

    التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية

    الزنجبيل مسكن للآلام

    الزنجبيل بعد واحا من أشهر التوابل المستخدمة منذ القدم. ويستخدم في الطب الصيني كعلاج للالتهابات كالروماتيزم أو التهاب المفاصل. ويستخدم أيضا كمسكن للآلام ومضاد للأكسدة.

  • Kurkuma gegen alles

    التوابل.. فوائد كثيرة للصحة الجسدية والنفسية

    الكركم.. فوائد جمة

    يتميز الكركم بخمس فوائد صحية، فهو يخفض الكوليسترول، وتأثيره فعال كمضاد للأكسدة، كما أنه مناسب لعلاج الكثير من الالتهابات. ومن المرجح أنه يحد أيضا من الإصابة بمرض السرطان. ويقلل الكركم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.


 

مواضيع ذات صلة

Cardamom seeds / (Elettaria cardamomum ) / Kardamon, Samen / innen, Studio, indoor

"طعام خارق".. الهيل يزيد الشهية ويحرق الدهون 17.08.2023

كشفت دراسة حديثة عن فوائد الهيل الصحية المتعددة بما في ذلك زيادة الشهية وفقدان الدهون وتقليل الالتهابات. ووصفت هذا النوع من التوابل الذي يتمتع بمذاق مميز ورائحة زكية بـ "طعام خارق".

Young slim woman in sports outfit holds apple with measure tape nutrition vitamins diet || Modellfreigabe vorhanden

نصائح وحيل سهلة لخسارة الوزن بشكل أسرع 23.02.2023

يحاول كثير من الأشخاص بطرق مختلفة خسارة الوزن للحصول على جسم صحي أو رشيق ووزن مثالي. إليك بعض الحيل البسيطة التي تساعد في تحقيق هذا الهدف وإنقاص الوزن بوقت أسرع وشعور أفضل.