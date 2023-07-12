 بذور الشيا: هل هي من الأطعمة الصحية الخارقة؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.07.2023

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علوم وتكنولوجيا

بذور الشيا: هل هي من الأطعمة الصحية الخارقة؟

بذور الشيا هي واحدة من الأطعمة التي ذاع صيتها وأصبحت رائجة بشكل كبير في السنوات الأخيرة لمنافعها الغذائية الصحية. فما وراء هذا الانتشار الكبير والترويج لفوائدها الصحية؟

Chiasamen

تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من السعرات الحرارية بالإضافة إلى مكونات من البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف ما يجعلها غنية بشكل لا يصدق بالعناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك تغطي بذور الشيا ثلثي احتياجات الإنسان اليومية من الحديد ونسبة مهمة من المغنيسيوم والزنك، حسب ما ذكره موقع "تي أولاين" الألماني.

بالإضافة إلى المساعدة على سلامة صحة الجهاز الهضمي قد تساعد بذور الشيا في إنقاص الوزن. ألياف هذه البذور تساعد الناس على الشعور بامتلاء المعدة لفترة أطول، كما أن وجود البروتين والألياف في بذور الشيا يساعد في عملية إنقاص الوزن.

مختارات

أصبحت بذور الشيا (المريمية) من أحدث الأطعمة التي تستحوذ على الاهتمام. فالوجبات الخفيفة ومشروبات الطاقة والمشروبات الأخرى باتت تحوي هذه البذور. فهل تستحق فعلا هذه المكانة البارزة؟

حين تعداد فوائدها تبدو بذور القصعين الإسباني، أو الشيا، أقرب إلى السحر. لكن الفيتامينات أو المواد النافعة الكثيرة التي تحتويها جعلت منها غذاء المحاربين في حضارات أمريكا اللاتينية. فها هي هذه الفوائد؟

تقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب بخفضها لمستويات كوليسترول الكلي الضار في الدم ومستويات السكر المرتفعة فيه. وهي كذلك مفيدة لصحة العظام لوفرة الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم بها، وهي عناصر غذائية مهمة وأساسية لصحة العظام. وتحتوي بذور الشيا على مكونات تبريد تساعد على تهدئة التهاب الجلد وحماية البشرة من جميع أنواع الإلتهابات والتهيج.

وللاستفادة من بذور الشيا، كما جاء في التقرير الذي نشره موقع قناة "إن دي إير" الألماني، يجب أن تستهلك هذه البذور مطحونة طازجة مع كمية كافية من الماء حتى يتمكن الجسم من امتصاص المكونات الصحية التي تحتويها، للقيام بذلك، يتم تغطيتها ببساطة بالسائل طوال الليل. ويمكن أيضا استخدام بذور الشيا لخبز الخبز أو الفطائر.

يذكر أن بذور الشيا عنصر أساسي في وجبات الأزتك والمايا القديمة، وقد تم الترويج لفوائدها الصحية لعدة قرون. وللحصول على فوائد بذور الشيا يمكن إضافتها إلى الماء، حيث يمكن أن يتضاعف حجمها نتيجة لقدرتها الكبيرة على الامتصاص لدرجة أن البذور قد تصل إلى 12 ضعف حجمها الأصلي عند نقعها.

ع.اع. / ....   | DW

  • Acai-Beeren

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    ثمار نخلة الأساي، أصلها من أمريكا الجنوبية وانتشرت ببطء في أرجاء العالم. يقال إنها مفيدة لمن يريد أن ينحف ويخفض وزنه. كما أنها تساعد على مقاومة الشيخوخة والتجاعيد، وهي مضادة لعمليات الأكسدة في الجسم. ويتناولها الرياضيون للحصول على الطاقة.

  • Avocado Avocados Gemüse Ernährung Lebensmittel

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    الأفوكادو هي واحدة من الفواكه الغنية بالدهون، لكنها لا تصنف ضمن الأغذية التي تزيد الوزن. لأن الدهون التي تحتويها مليئة بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الجسم وعلى القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى احتواء هذه الثمرة على العديد من الفيتامينات المفيدة للبشرة والأعصاب، وأيضا مفيدة من أجل تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض.

  • Chia Samen in hölzernen Schaufeln

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    بذور الشيا غنية بالبروتين وبالأحماض الدهنية اوميغا 3 وأوميغا 6، كما أن قبائل المايا وشعوب الأزتيك عرفوا هذا الطعام وقدروه منذ أكثر من 5000 عام. قد لا تكون هذه الحبوب لذيذة إلا أنها تؤكل كالمهلبية أو تنثر على الطعام، ويمكن أكلها لوحدها دون إضافتها لأي شيء.

  • Goji Beeren aus China

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

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  • Grünkohl

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    الملفوف الأخضر أو الكالي. بالرغم من إنتشاره البطيء عالميا، إلا أنه حاز على سمعة جيدة بين النباتات المفيدة في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث هنالك عصير أو سلطة الكالي المنتشرة بشكل كبير. نبات الكالي غني جدا بالفيتامينات، 100 غرام منه تكفي لتغطية حاجتنا اليومية من فيتامين سي كما أنه غني بالحديد والكالسيوم.

  • Heidelbeeren

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    موسم التوت الأزرق الداكن يبدأ في ألمانيا في يوليو /تموز. ويعتبر هذا النوع من التوت نباتا مليئا بالفيتامينات المضادة للالتهابات. حتى الإغريق والرومان كان يستخدمونه لمعالجة الأمراض المعوية. وهو على عكس نبتة الأساي القادمة من أمريكا الجنوبية، لديه القليل جدا من السعرات الحرارية والقليل من الدهون، وهو مضاد جيد للشيخوخة.

  • Ingwer

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    يعتبر الزنجبيل مفيدا جدا لأمراض الجهاز الهضمي، كما أن تناوله يعزز تدفق الدم في الأمعاء، ويسرع في شفاء الالتهابات المعوية والغشاء المخاطي حول المعدة. وبالرغم من طعمه اللاذع خاصة عندما يكون طازجا فهو يساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

  • Kurkuma

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    الكركم من التوابل الهندية المعروفة منذ آلاف السنين وهو جزء من مسحوق الكاري. وتناوله مع الطعام يحسن من الهضم، كما انه مخفض جيد للكولسترول في الجسم. وهو مضاد فعال للأكسدة في الجسم، ومفيد لعلاج الالتهابات في الجسم.

  • 24.12.2014 DW fit und gesund Mandeln

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    من يريد أن يفعل شيئا جيدا لصحته، عليه تناول بضع حبات لوز يوميا. فهو يقي من آلام الجوع ومفيد للقلب وله تأثير إيجابي على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من الدرجة الثانية. كما أنه يحمي من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. وعلاوة على ذلك فإن دهن اللوز مفيد للجسم تماما كدهن الأفوكادو.

  • Nahrung Essen Quinoa

    أطعمة نباتية لا غنى عنها لحياة صحية

    تعتبر حبوب الكينوا (يطلق عليه أيضا حبوب الإنكا، وأرز البيرو) من أفضل المصادر النباتية للبروتين على الإطلاق. هذه الحبوب القادمة من أمريكا الجنوبية تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ومضادات الأكسدة؛ وهي غنية بالمعادن أيضا.

    الكاتب: هنا فوكس/ علاء جمعة


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مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية

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