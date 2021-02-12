بدون أعراض ـ كم عدد ناقلي عدوى كورونا غير المرئيين؟

أظهرت دراسة حديثة أن عدد المصابين بفيروس كورونادون تطوير أعراض المرض يمثلون تحديا كبيرا في محاربة الوباء. فالعدوى ينقلها أيضًا الأشخاص المصابون الذين يشعرون بصحة جيدة ويجهلون كل شيء عن مرضهم. وبالتالي، فإن دينامية انتشار الجائحة تعتمد إلى حد كبير على نسبة المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض. ولكن كم عددهم الضبط؟ سؤال أرق الباحثين وخبراء الفيروسات حاولت عدة دراسات الإجابة عليه منذ البداية. وتراوحت تقديرات الخبراء بين 4 و81 في المائة، بمعنى آخر أن لا أحد كان في وضع يسمح له بتقديم تقدير دقيق.

وسبق لباحثين سويسريين عام 2020 أن أجروا دراسة واسعة أظهرت أن ما بين ربع وثلث جميع الإصابات خالية من الأعراض وهي نسبة كبيرة، رغم أنه من باب المستحيل تحديد العدد بشكل دقيق. غير أن باحثين أمريكيين حاولوا الذهاب خطوة إلى الأمام في دراسة نُشرت مؤخرًا في المجلة المتخصصة باللغة الإنجليزية "PNAS"، قدموا فيها أرقامًا جديدة توصلوا إليها من خلال تحليلين منفصلين. ووفقا لتقديراتهم، من المحتمل أن يكون ثلث جميع الإصابات بكورونا تقريبا بدون أعراض نهائيا.

في التحليل الأول، قام فريق البحث بتقييم أكثر من 350 دراسة تتبعت عدوى كورونا مخبريًا على مدى فترة زمنية طويلة. ووجد الفريق العلمي أن 35.1 في المائة من الأشخاص الذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية لم تظهر عليهم أية أعراض. أما التحليل الثاني فشمل الدراسات التي أجريت على أشخاص كانوا دون أعراض في وقت إجراء الاختبار، ثم أعيد فحصهم، فحافظ 36.9 في المائة منهم على وضعهم دون أعراض.

مشاهدة الفيديو 02:55 شارك كورونا طويل الأمد لدى الشباب محاولة فهم وعلاج إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3z3tY كورونا طويل الأمد لدى الشباب محاولة فهم وعلاج

نصف المتعافين من كورونا يعانون من أعراض جانبية

كشفت نتائج أولية لدراسة حديثة أجريت على مدى بعيد في ثلاثة مستشفيات جامعية ألمانية في كل من كيل وفورتسبورغ وبرلين أن نصف المتعافين من كورونا ظلوا يعانون من أعراض متبقية استمرت حتى بعد تسعة أشهر بعد الإصابة بالفيروس، بل وأحيانا حتى بعد إصابتهم بالفيروس للمرة الثانية في الموجات الوبائية الموالية. ومن هذه الأعراض فقدان حاسة التذوق، والتعب المستمر، وضعف التفكير والتركيز.

وجاءت هذه الدراسة منافية لتقديرات منظمة الصحة العالمية التي سبق وأن أوضحت أن شخصا واحد فقط بين كل عشرة مصابين بفيروس كورونا، هو من يعاني من أعراض مستمرة بعد 12 أسبوعا من الإصابة بالفيروس.

غير أن البروفيسور توماس باهمر، أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، نوه إلى أنه ليس من المؤكد بعد ما إذا كان مرض كوفيد - 19 هو السبب وراء هذه الظاهرة. وذكر باهمر عوامل أخرى من بينها العلاج الطبي المكثف المطول، والضغط النفسي العام الناتج عن الجائحة. وأجريت الدراسة بتمويل من شبكة الأبحاث الطبية الجامعية في وولاية شلسفيغ-هولشتاين، وهي لا تزال مستمرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

الأشخاص الملقّحون أقل عدوى بشكل ملحوظ؟

أكدت دراسة جديدة من اسكتلندا أن الأشخاص الملقحين قادرين على نقل فيروس كورونا، وهذا المعطى كان معروفا منذ بداية حملات التطعيم، ولكن كان هناك افتراض بأن التطعيم من شأنه أن يقلل من خطر انتقال العدوى. وهذا ما أكدته الآن دراسة كبيرة أجرتها هيئة الصحة العامة في اسكتلندا، اعتمادا على تحليل بيانات لما يقرب من 150 ألف طبيب وممرض بين ديسمبر/ كانون الأول 2020 ومارس/ آذار 2021. وتم تحليل بيانات أفراد أسر قبل وبعد الإصابة بالفيروس قبل وبعد التطعيم.

مشاهدة الفيديو 02:40 شارك لقاح ضد كورونا.. بحث عن "المعجزة" أم ملاحقة "السراب"؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3jeYl لقاح ضد كورونا.. بحث عن "المعجزة" أم ملاحقة "السراب"؟

بعد الجرعة الثانية من التطعيم انخفضت النسبة إلى 2.98 إصابة لكل 100 شخص سنويًا. وبالتالي انخفض خطر الإصابة بشكل ملحوظ بعد التلقيح. وسجل الباحثون أيضًا انخفاض العلاج في المستشفيات بين الملقحين. غير أن الباحثين أكدوا أنه يجب التعامل مع نتائج هذه الدراسة بحذر، فمن الممكن أن يكون تأثير التلقيح أكبر أو أقل من حيث الإصابة بالعدوى. فلا يزال هناك نقص في البيانات السريرية تقول الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع الكثير من البيانات قبل ظهورسلالة دلتا، المعروف بعدواها الشديدة.

دراسة جديدة ـ الجرعة الثالثة ضرورية للجميع؟

توصلت دراسة جديدة نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية المتخصصة (13 سبتمبر/ أيلول) إلى أنه "حتى في ضوء التهديد الذي تمثله سلالة دلتا، فإن التطعيمات المعززة لكافة السكان ليست خيارا مناسبا في هذه المرحلة من الوباء". يذكر أن دولا مثل إسرائيل بدأت في تقديم جرعات ثالثة لمواطنيها خوفًا من سلالة دلتا الأكثر عدوى، في وقت لا تزال فيه إمدادات اللقاح إلى البلدان الفقيرة إما منعدمة أو غير كافية ولم يتلق ملايين الأشخاص بعد حتى التطعيم الأول.

وقام عدد من الباحثين عبر العالم، بمن فيهم خبراء من منظمة الصحة العالمية، بمراجعة الدراسات العلمية ذات الصلة، ووجدوا أن اللقاحات لا تزال فعالة للغاية ضد الأعراض الشديدة لجميع أنواع فيروسات كورونا الرئيسية. ولم تتغير المعطيات بشكل كافٍ لتفادي الاستجابة المناعية للقاحات المستخدمة حاليًا. وبهذا الشأن قالت آنا ماريا هيناو ريستريبو، من منظمة الصحة العالمية "بشكل عام، لا تقدم الدراسات المتاحة حاليًا دليلاً موثوقًا به على انخفاض الحماية بشكل ملحوظ ضد الأمراض الخطيرة، وهو الهدف الرئيسي للتطعيم".

مشاهدة الفيديو 42:35 شارك بتوقيت برلين - موجة كورونا الرابعة: جائحة غير الملقحين؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/40QCR بتوقيت برلين - موجة كورونا الرابعة: جائحة غير الملقحين؟

دراسة إسرائيلية تؤكد نجاعة التلقيح المعزز للمسنين

ذهبت دراسة إسرائيلية قصيرة الأمد (16 سبتمبر/ أيلول) إلى اتجاه مختلف، إذ كشفت أن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتيك يقلل بصورة كبيرة الإصابات المرتبطة بكورونا للأشخاص ما فوق الستين عاما. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلا عن وكالة بلومبرغ، تحليلا نشرته مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" الطبية وأظهر أنه بعد 12 يوما من الجرعة الإضافية، تراجعت معدلات الإصابات المؤكدة في مجموعة حصلت على الجرعة المعززة بمعدل 11 مرة مقارنة بمجموعة حصلت على الجرعتين القياسيتين.

ووفقا لما نقلته الوكالة، فإن معدلات الإصابة بأعراض خطيرة جاءت أقل بنحو 20 مرة في المجموعة الحاصلة على الجرعة المعززة. وأصبحت إسرائيل، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم، وأعقبتها لاحقا في ذلك دول أخرى. وتم اتخاذ قرار إعطاء الجرعة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات لوزارة الصحة انخفاضا حادا في فعالية لقاح فايزر/بيونتيك، الذي تعتمد عليه إسرائيل بصورة كبيرة، في الوقاية من العدوى، رغم أنه لا يزال يوفر حماية قوية من الإصابة بأعراض خطيرة.

لهذه الأسباب يرفض غير المطعمين التلقيح

لا يزال معدل التلقيح في ألمانيا يراوح مكانه وفي حالة ركود. والسبب في ذلك لا يعود فقط للرافضين بشكل قاطع لمبدأ التلقيح، ولكن أيضًا بسبب المترددين. دراسة حديثة كشفت العوامل التي تمنع هؤلاء من حسم مواقفهم لجهة تقبل التلقيح. وتبلغ نسبة المترددين بين غير الملقحين 51%. ومن الأسباب التي يذكرونها: أنهم، في تقدير المخاطر، يميلون إلى الاعتماد على تقييم الأشخاص الذين تلقوا التلقيح، كما أنهم يميلون إلى البحث عن أكبر عدد من المعلومات المؤيدة والمعارضة للمقارنة بين مزايا التلقيح ومخاطره. كما يذكرون سببا آخر وهو غياب الشعور لديهم بمكانية استعادة حياة طبيعية بعد التطعيم، أو القدرة على المساهمة في مكافحة الوباء بالتطعيم.

أما الرافضين بشكل قطعي للتطعيم فيمثلون 43.6 في المائة من غير الملقحين في ألمانيا فلديهم حجج مختلفة. من جهة أولى، لديهم مخاوف تتعلق بسلامة اللقاح. ومن جهة ثانية، يعتبرون التطعيم غير ضروري لأنهم يرون أن فيروس كورونا لا يشكل تهديدًا لهم. وأشرفت على الدراسة جامعة إرفورت ومعهد روبرت كوخ والمركز الألماني للتثقيف الصحي، بجرد بيانات بين 27 يوليو/ تموز و8 سبتمبر/ أيلول 2021.

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا احترام مسافة الأمان إذا أصيب أحد الأشخاص بفيروس كورونا، فعليه أخذ مسافة من كلبه أو قطته التي تعيش معه في البيت. باحثون من مدينة أوتريخت الهولندية أخذوا عينات دم ومسحات من أنف قطط وكلاب أصيب أصحابها بفيروس كورونا خلال الـ200 يوم الماضية، وجاءت النتائج كالآتي: في 17.4 بالمئة من الحالات تم العثور على الفيروس و4.2 في المائة من الحيوانات ظهرت عليها أعراض المرض.

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا حتى الحيوانات تمرض جراء الإصابة بكورونا أظهرت الدراسة أن ربع الحيوانات التي أصيبت بالعدوى ظهرت عليها أعراض المرض رغم أن مساره لم يكن خطيرا. ورغم ذلك يؤكد الباحثون أن الحيوانات لا تلعب دورا مهما في نقل العدوى، كما هو الحال بشأن انتقالها من شخص إلى آخر.

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا هل تنشر القطط فيروس كورونا؟ معلومة أن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا معروفة منذ مارس/آذار 2020. آنذاك، أظهر معهد البحوث البيطرية في هاربين بالصين لأول مرة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بين القطط، حيث أكد الطبيب البيطري هوالان تشن في ذلك الوقت أن القطط يمكنها أيضًا نقل الفيروس فيما بينها، لكن ذلك لا يتم بسهولة كبيرة.

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا لا داعي للقلق لا ينبغي على أصحاب القطط والكلاب أن يشعروا بالقلق: فالحيوانات تطور بسرعة أجسامًا مضادة للفيروس، وبذلك لا تظل معدية لفترة طويلة جدًا. يجب على أي شخص مصاب بكورونا أن يقيد حركة القطط مؤقتا، كما يجب على الأشخاص الأصحاء غسل أيديهم جيدًا بعد مداعبة الحيوانات.

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا من يعدي من؟ هل يجب أن يبتعد هذا الخنزير المنزلي عن هذا الكلب عند التقائهما في الفضاء الخارجي؟ قد يحتاج هذا الأمر الآن أيضًا إلى إعادة التقييم. فقد أكد أطباء بيطريون في هاربين، عام 2020، على أن الخنازير لا تصاب بفيروس كورونا. لكن في ذلك الوقت قالوا أيضا إن الكلاب هي الأخرى بعيدة عن الإصابة بالفيروس. فهل هذا التقييم لا يزال قائما؟

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا عندما يشكل الإنسان خطرا كانت أنثى النمر الماليزية ناديا البالغة من العمر أربع سنوات واحدة من أوائل الحيوانات البرية التي أصيبت بعدوى فيروس كورونا عام 2020 في إحدى حدائق الحيوانات بمدينة نيويورك. وقال كبير الأطباء البيطريين في الحديقة لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك": "إنها - على حد علمنا - المرة الأولى التي يصاب فيها حيوان بري بفيروس كوفيد 19 بعد تلقيه العدوى من إنسان".

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا هل تم اتهام الخفافيش على غير وجه حق؟ من ناحية أخرى، هناك شبه اتفاق على أن مصدر الفيروس هي الحيوانات البرية. إذ تعتبر الخفافيش المصدر الأكثر احتمالا لظهور فيروس كورونا المستجد، لكن أطباء بيطريين يفترضون أن يكون هناك نوع آخر لعب دور "الوسيط" لنقل الفيروس بين الخفافيش والبشر في ديسمبر/ كانون الثاني 2019 بمدينة وووهان. الشيء الوحيد الذي يبقى غير واضح هو أي نوع يمكن أن يكون هذا "الوسيط".

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا كلب الراكون "المشتبه به الرئيسي" كلب الراكون هذا معروف بأنه ناقل لفيروس كورونا المستجد. لذلك يشك عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن بأن يكون المصدر الذي نقل الفيروس للإنسان. وقال دروستن "كلاب الراكون يتم اصطيادها على نطاق واسع في الصين، حيث تتم تربيتها من أجل الاستفادة من فرائها". لذلك يعتبر دروستن، أنه من الواضح أن يكون كلب الراكون هو "المشتبه به الرئيسي" في نقل الفيروس.

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا ماذا عن هذا المتهم؟ يُشتبه في أن البنغول، المعروف أيضًا باسم البنغولين، في أن يكون الوسيط الذي ساهم في نقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. وقد تمكن باحثون من هونغ كونغ والصين وأستراليا من اكتشاف فيروس في البنغول الماليزي يشبه بشكل مثير للدهشة فيروس كورونا المستجد، حسب دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" في مارس/آذار 2020. ويتم تداول البنغول بشكل غير قانوني في أسواق الحياة البرية الصينية.

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا الحجر الصحي للقوارض قام الطبيب البيطري هوالان تشن بتجارب على القوارض أيضًا. وجاءت النتيجة كما يلي: يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل بينها كما يحدث ذلك لدى القطط. وتتم العدوى عن طريق تطاير القطيرات. وفي نهاية عام 2020، كان لا بد من قتل عشرات الآلاف من العرسيات التي ظهرت في بعض مزارع الفراء المختلفة حول العالم بعدما تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا هل من تهديد قادم من الدجاج؟ هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الدجاج إلى الإنسان؟ هذا الجواب تمت الإجابة عليه بوضح في ووهان: لا داعي للقلق على البشر لأن الدجاج عمليًا محصن ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا ينطبق، بالمناسبة، أيضًا على البط وأنواع أخرى من الدواجن. فابيان شميت/ع.ش



ألمانيا ـ انتقادات للبحث العلمي في السنة الأولى من الجائحة

القضاء على جائحة كورونا يقتضي مراكمة المعرفة العلمية الدقيقة في زمن انتشرت فيه عدد من الدراسات الزائفة تسببت في ارتباك كبير، أثر على فهم الرأي العام والنخب السياسية والإعلامية. وفي هذا السياق أظهر جرد أجراه خبراء من ألمانيا وسويسرا مدى "فشل البحث الألماني" حول فيروس كورونا في عام في ألمانيا2020.

فمن أصل 65 دراسة هناك، 51 لم يتم إتمامها أبدا. فالكثير منها تم إما إجهاضها أو كان عدد المشاركين فيها غير كاف أو كانت أحادية الجانب حسب الخبراء الذين اعتبروا أنه مقارنة بدول أخرى، فشلت ألمانيا في مشاريع البحث العلمي بشأن الجائحة على الرغم من بدء العديد من الدراسات الخاضعة للرقابة العلمية مع المرضى منذ السنة الأولى للوباء. إلا أن القليل منها فقط تم استكمالها أو استكمالها بنجاح، وفق فريق خبراء يعمل في قسم الأبحاث السريرية في مستشفى بازل الجامعي في سويسرا ومعهد برلين للصحة. وشمل بحثهم 3000 دراسة منذ عام 2020، من بينها 65 أجريت في ألمانيا أو بمشاركة ألمانية.

البحث أظهر أيضا خللا في عدد المشاركين، إذ كان الهدف الأصلي هو مشاركة 106 شخص في المتوسط في كل دراسة، غير أن المعدل الفعلي لم يتجاوز 15 شخصا. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "فرانكفورته تسايتونغ" (14 سبتمبر/ أيلول) "بينما أحرزت الأبحاث السريرية حول كورونا تقدمًا في دول أخرى، راوحت مكانها في ألمانيا. وما هو مزعج بشكل خاص خلال السنة الأولى للوباء، هو بدء الكثير من الدراسات غير أن القليل منها فقط من استمر أو يكلل بالنجاح".

حسن زنيند