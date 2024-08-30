بداية محبطة لـ مبابي مع الريال.. فما الأسباب؟

للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني، يعجز الدولي الفرنسي ونجم ريال مدريد كيليان مبابي على هز شباك الخصوم. ليبقى رصيده خاليا من الأهداف حتى الآن. فهل يعني ذلك أن مبابي يجد صعوبة في التأقلم مع الدوري الإسباني؟

يبدو أن نجم ريال مدريد كليان مبابي لم يكن يتوقع هذه البداية الصعبة عندما وقع في كشوفات النادي الملكي قادما إليه من باريس سان جيرمان . مبابي لا يزال ينتظر هدفه الأول مع فريقه الجديد، حيث عجز أمس الخميس (30 أغسطس/ آب) في التسجيل في المباراة التي جمعت ريال مدريد ومضيفه لاس بالماس ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي خرج منها الريال بتعادل 1-1 فقط أمام مضيفه لاس بالماس.

وبهذه النتيجة بات النادي الملكي يحتل المركز الخامس حاليا في الترتيب وبفارق 4 نقاط على غريمه برشلونة.

وكان مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد دافع عن قائد هجوم منتخب فرنسا قبل المواجهة مع لاس بالماس، مشيرا إلى أن "الوقت ليس مناسبا للقلق" بشأن المهاجم بسبب البداية الصعبة له في الدوري. وتابع "إنه يتطور يوما بعد يوم، وهو متحمس ومتواضع للغاية، ويتدرب ويتأقلم بشكل جيد جدا".

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن مبابي هو أكثر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، الذي قام بعدد تسديدات هذا الموسم (17 تسديدة). وأضافت الشبكة "مبابي لديه أسوأ فارق بين الأهداف المتوقعة (1.8 هدف لكل مباراة)، والأهداف المسجلة (0)".

ويبدو أن عدم تسجيل مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق أي هدف في الدوري حتى الآن (سجّل أمام أتالانتا الإيطاليفي الكأس السوبر الأوروبية)، يقلق أيضا مدربه في المنتخب ديدييه ديشان، الذي أكد الخميس أن اللاعب "دائما ما سجّل الأهداف وسيستمر في ذلك". وأردف في دفاعه خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الفرنسي للعبة حيث أعلن عن قائمته قبل التجمّع المقبل للمنتخب "كيليان يلعب الآن مع لاعبين مختلفين وفي تنظيم مختلف، ورغم أن هناك لاعبين كبار حوله، فإن هناك آليات جديدة يجب التكيّف معها، وهذا لا يحدث بمجرد ضغطة زر".

هل ينجح مبابي قريبا في الانسجام في فريقه الجديد ريال مدريد ويعود لتألقه المعهود؟ صورة من: Oscar J. Barroso/AFP7/picture alliance

وأكمل "من الواضح أن هناك متطلبات أعلى في ريال مدريد، لكن لديه كل ما يحتاجه لكي ينجح هناك، بل ويتألق بشكل كبير".

وبالنسبة لأنشيلوتي، فإن الفريق (ريال مدريد) "يجد صعوبة في استعادة الصلابة التي كنا عليها العام الماضي، ولا يجب أن نبحث عن أعذار". وأضاف بعد التعادل الخميس "الجدول الزمني ضيق وعلينا إيجاد حل بسرعة، لدينا مباراة يوم الأحد. (...) هذه المباريات الثلاث أظهرت لي الكثير من الأشياء التي لا تسير بشكل جيد".

وسيكون "الملكي" في اختبار جديد أمام ضيف آخر هو ريال بيتيس الأحد، علما أن الأخير يبحث عن فوز أول بعد تعادلين وخسارة.

فهل ستكون هذه المباراة بمتاته الانطلاقة الحقيقة لمبابي يطرد فيها النحس الذي رافقه لحد الآن في بداية الدوري الإسباني ويطلق العنان لهوايته المفضلة في تسجيل الأهداف؟

هـ.د