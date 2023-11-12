 بدائل صحية للرز والمعكرونة تساعد في إنقاص الوزن | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.11.2023

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منوعات

بدائل صحية للرز والمعكرونة تساعد في إنقاص الوزن

من المعروف أن تقليل تناول الكربوهيدرات يساعد في إنقاص الوزن. لكن كيف يمكن تجنب صحن من المعكرونة اللذيذة أو وجبة أرز شهية أثناء اتباع الحمية؟ اكتشف معنا بدائل لذيذة للمعكرونة والأرز وغيرها.

أنواع معكرونة مصنوعة من الطماطم، البصل والسبانخ!

المعكرونة المصنوعة من الخضار بديل لذيذ للمعكرونة الكلاسيكية

مختارات

ينصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن بتجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البطاطس والأرز والمعكرونة ومنتجات الحبوب الأخرى، وكذلك العصائر والمشروبات الغازية والحلويات والكحول. وبدلا من ذلك، يمكن لهؤلاء تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتينات والدهون مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والمكسرات.

لكن في حالة كنت تجد صعوبة في التخلي عن الأغذية الغنية بالكربوهيدرات، فيمكن التخلص من ذلك من خلال استبدالها بأطعمة أخرى بديلة، ولا تزيد من وزنك، وفق مجلة" fitforfun"، نقلا عن صحيفة "ريمشايدر أنتسايغر" الألمانية.

بدائل للأغذية الغنية بالكربوهيدرات

دقيق الحمص والعدس بدلًا من الدقيق الأبيض: إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً، عليك استبدال معكرونة الدقيق الأبيض الكلاسيكية بالمعكرونة المصنوعة من دقيق العدس أو الحمص. هذا النوع من المعكرونة يحتوي على المزيد من البروتين بشكل ملحوظ. المعكرونة المصنوعة من الخضار، مثل الكوسا، مناسبة أيضاً وهي بديل لذيذ للمعكرونة الغنية بالكربوهيدرات.

الكينوا بدلًا من الأرز: تماماً مثل المعكرونة، يمكن أيضاً استبدال الأرز بأطعمة منخفضة الكربوهيدرات. بعد تناول وجبة من الأرز، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الكربوهيدرات لأنه يتحول إلى سكر في الجسم. لذلك يمكنك اختيار الكينوا كبديل. وتوفر ما تسمى أيضاً بـ "الحبوب الزائفة" دهوناً صحية وبروتينات وفيتامين "ب" أكثر من الأرز الأبيض.

رقائق البطاطا الحلوة بدلاً من البطاطس: تحتوي البطاطا الحلوة على الكثير من الألياف. وهذه تساعد على وقف الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات. ولذلك فهي أيضًا بديل جيد للبطاطس الكلاسيكية إذا كنت تريد خسارة بضع الكيلوغرامات.

بذور القنب بدلاً من "الغرانولا"(وجبة خفيفة تتكون من حبوب الشوفان والمكسرات والعسل): نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الرغبة في تناول الكربوهيدرات، لذا عليك التأكد من تغطية احتياجاتك على المدى الطويل بنظام غذائي صحي. بذور القنب يمكن أن تساعدك في هذا لأنها تحتوي على كمية عالية بشكل خاص من المغنيسيوم. برشها فوق الموسلي في فطور الصباح أو الحساء والسلطات.

الفلفل والجزر بدلاً من الفاكهة: بما أن الفواكه تحتوي على "الفركتوز" أو سكر الفاكهة وبالتالي يمكن أن تسبب السمنة، يمكنك تناول شرائح الفلفل أوالجزر بدلاً من شرائح التفاح على سبيل المثال. وهي مناسبة بشكل خاص في المساء، على سبيل المثال أمام التلفزيون، كبديل للوجبات الخفيفة خلال فترة فقدان الوزن. وعلى النقيض من تناول تفاحة (20 غراماً من السكر)، يحتوي الفلفل الأحمر على نصف كمية السكر فقط. وإذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن الفاكهة، فعليك تناولها في الصباح إن أمكن.

إ.م

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    أساطير شائعة عن فوائد ومضار بعض الأطعمة

    هل تسبب المعكرونة السمنة؟ .. الجواب كلا، المعكرونة تزيد من السمنة في حالة التناول المفرط لها فقط.

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    هل الخس الأخضر غني بالفيتامينات؟ .. الجواب كلا، 95 بالمائة من الخس هو من الماء، ولا يحتوي الخس إلا على قليل من الفيتامينات.

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    هل أن فاكهة "كريب فروت" (أو الليمون الهندي أو الزنباع) لا تتلاءم مع الأدوية؟ .. هذا صحيح، لأن بعض مركبات الفاكهة تبطئ من مفعول الدواء على الجسم، وممكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية.

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    هل المواد الخالية من السكر تخلو من السكريات؟.. الجواب كلا، لأن المواد التي لا تحوي السكر قد تكون مليئة بالسكريات.

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    المواد الخالية من الدهون تكون خالية من السكريات؟ .. الجواب كلا أيضا، لأن الدهون لا تعني بالضرورة السكريات.

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  • 17.10.2014 DW Doku Salz

    أساطير شائعة عن فوائد ومضار بعض الأطعمة

    هل يزيد الملح من ضغط الدم؟.. الجواب صحيح ولكن في بعض الأحيان، لأن الملح يزيد ضغط الدم لثلث الحالات فقط، نقلا عن خبراء موقع "أونميدا" الالكتروني الألماني المختص بالنصائح الطبية.

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  • Nahrungsmittel

    أساطير شائعة عن فوائد ومضار بعض الأطعمة

    هل يزود السبانخ الجسم بطاقة كبيرة؟.. الجواب كلا، لأن السبانخ يحتوي على الحديد والمواد الغذائية المزودة بالطاقة، لكن بنسبة قليلة مقارنة باللحوم.

    الكاتب: زمن البدري