بدائل السكر المضافة.. هل هي حقاً دون ضرر على الجسم؟

يعتقد الكثير من الناس أن بدائل السكر المضافة في المنتجات الغذائية ليست مضرة كما هو السكر المضاف، لكن الواقع غير ذلك كما بيّنت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير مطول مدعوم بإحصائيات وآراء مجموعة من الخبراء، حتى وإن كانت هذه البدائل قليلة أو غير محتوية على سعرات حرارية.

بدائل السكر متعددة منها ما مصنع تماما كالسكرالوز والأسبارتام وتعرف بالمُحليات المصنعة، ومنها ما هو من أصل نباتي كسكر ستيفيا والزيليتول والإريثريتول، وتوجد بكثرة في جلّ المنتجات المعلبة كالمشروبات الغازية والياغورت والصلصة والبسكويت وحبوب الإفطار والحساء المعلب، بل توجد حتى في بعض أنواع الخبز المعلب.

ستيفيا.. واحدة من بدائل السكر النباتية التي تتوفر على سمعة طيبة مقارنة ببقية البدائل المصعنة

وفي الوقت الذي تدعي فيه شركات الغذاء أن هذه البدائل تساعد الناس على التحكم في الوزن، فإن عدة دراسات بيّنت أن هذه البدائل، خصوصا منها المصنعة، لها أضرار على الصحة، وتحديداً على الجهاز الهضمي، ومنها ما يعزز الرغبة الشديدة في تناول كميات أكبر من الطعام، وإلى مقاومة الأنسولين، ما يعد مقدمة لمرض السكري.

وتقول شركات التغذية إنه يمكن استخدام هذه البدائل في الحميات الغذائية سواء لمراقبة الوزن أو لمواجهة السكري، خصوصا أنها دون سعرات حرارية، لكن منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك المواد التي تحتوي على بدائل السكر بسبب تأثيراتها السلبية طويلة المدى.

كما أكدت دراسة علمية أن هذه المواد تضرّ بالميكروبيوم الطبيعي الموجود في أمعاء الإنسان، خصوصا السكرين والسكرالوز. وهناك أبحاث أخرى تشير إلى سلبيات أخرى لهذه المواد، خصوصا منها ذات الأصول غير النباتية، أي المصنعة تماماً، لذلك فإن كان الاختيار ضررويا، فيبقى اللجوء إلى ذات الأصل النباتي أمراً مفضلاً، مع ضمان عدم الإكثار منها.

إ.ع/ع.ج.م