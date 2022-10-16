بدء محاكمة نيمار بتهم احتيال وفساد خلال انتقاله من سانتوس

يمثل نيمار مهاجم البرازيل وباريس سان جيرمان بجانب ثمانية أشخاص آخرين أمام محكمة في برشلونة اليوم الاثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، بعد اتهامات بالاحتيال والفساد خلال عملية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في 2013.

وقال شاهد من رويترز إن نيمار ووالده وصلا إلى إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين واستقلا سيارة باتجاه وسط مدينة برشلونة بعد أن قضى اللاعب بعض الوقت في توقيع تذكارات لأحد المشجعين في مطار المدينة.

وحسب وثيقة قضائية صدرت الجمعة، من المتوقع أن يدلي نيمار بشهادته إما في 21 الشهر الحالي أو 28 منه. ويدلي في اليوم الثاني للمحكمة الثلاثاء رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس بافادته عن طريق الفيديو لشرح كيف أنّ التوصل إلى اتفاق سري في عام 2011 بين برشلونة والمهاجم الدولي أثرّ سلباً على فترة الانتقالات بمنع الأندية الأخرى من دخول سوق الانتقالات لنيل خدمات نيمار.

نيمار معرّض للسجن

ويسعى مدعون في إسبانيا إلى حكم بسجن نيمار لعامين وتغريمه عشرة ملايين يورو (9.8 مليون دولار) بجانب السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل وتغريم النادي الكتالوني 8.4 مليون يورو.

ووجه المدعي العام اتهامات فساد ضد نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي الساعي لقيادة "سيليساو" إلى اللقب العالمي السادس بدءاً من 20 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الشهر الجاري.

وبدأ التحقيق في القضية في كانون الثاني/يناير 2014 بعدما تبيّن وجود تناقض في بعض المستندات التي طلبتها السلطات. وأقرّ نادي برشلونة بداية بدفع 57.1 مليون يورو (40 مليونا لعائلة اللاعب و17.1 لناديه السابق سانتوس)، مقابل الحصول على خدماته، لكن في حسابات القضاء الإسباني وصلت قيمة الصفقة إلى 83 مليونا على الأقل.

وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالاً في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

واعتبرت مجموعة "دي آي إس" التي حصلت على 6 ملايين من المبلغ الذي دُفِعَ للنادي البرازيلي، أن برشلونة ونيمار اتفقا على إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الصفقة. وطالبت الشركة بعقوبة أشد على نيمار بالسجن خمس سنوات وغرامات بقيمة 149 مليون يورو مع حرمانه من اللعب خلال مدة العقوبة التي يحددها القاضي.

ما هي قيمة نيمار؟

مبلغ غير معلن عنه في الصفقة

وانتقل نيمار في صيف 2017 من برشلونة إلى سان جرمان في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

وبجانب نيمار (30 عاماً) من المتوقع أن يمثل للمحاكمة صباح الاثنين والد اللاعب وممثلو الناديين ومنهم رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه روسيل ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريغيز. وأمرت المحكمة الجميع بالحضور الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وقال باولو ناصر محامي شركة (دي.آي.إس) في مؤتمر صحفي ببرشلونة يوم الخميس: "نيمار، بالتواطؤ مع والديه ومجلسي إدارة برشلونة وسانتوس، خان ثقة موكلي"، وأضاف: "القيمة الحقيقية للانتقال (بين سانتوس وبرشلونة) كانت 82 مليون يورو، وظهرت 17 مليون يورو فقط في التحويل الرسمي". وأضاف أن نيمار لم يتم بيعه لمن يدفع أعلى سعر، مشيرا إلى أن أندية أخرى عرضت 60 مليون يورو للحصول على خدماته.

ونفى كل المتهمين عدة مرات ارتكاب أي مخالفة.

وخسر نيمار، وهو عضو بارز بمنتخب البرازيل الذي يخوض نهائيات كأس العالم في قطر الشهر المقبل، طعنا أمام المحكمة العليا الإسبانية في 2017 ما مهد الطريق أمام محاكمته. وليس من الواضح إن كان سيُطلب من نيمار البقاء خلال جلسات الاستماع بأكملها والتي من المتوقع أن تستمر سبعة أيام.

وسجل نيمار هدف فوز سان جيرمان 1-صفر على أولمبيك مرسيليا أمس الأحد، وسيواجه فريقه أجاكسيو يوم الجمعة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي قبل مواجهة مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)