بدء محاكمة كريم بنزيمة في قضية قد تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات

بدأت صباح الأربعاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، في فرساي محاكمة الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بغيابه عن الجلسة بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا.

وعلى عكس صاحب الشكوى فالبوينا، لم يكن النجم العائد حديثاً إلى منتخب "الديوك" والذي لعب مساء الثلاثاء في أوكرانيا بقميص ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، حاضرًا في بداية الجلسة، وفق ما أفادت به الوكالة الفرنسية.

ومهاجم الريال متهم بتحريض فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

وكانت القضية قد أدت الى استبعاد اللاعبين معاً من منتخب "الديوك" منذ أواخر العام 2015 قبل عودة بنزيمة بعد قرابة ستة أعوام في كأس أوروبا هذا الصيف حيث خرج أبطال العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن يحققوا قبل عشرة أيام لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا في النهائي بقيادة بنزيمة.

وعلى أرض الملعب، لم يبدُ بنزيمة مشتتًا بعد أن قاد فريقه الى فوز كاسح على مضيفه شاختار داينييتسك 5-صفر في دور المجموعات من دوري الأبطال عشية المحاكمة مسجلا هدفًا وصنع آخر ليتم اختياره رجل المباراة.

عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات

ويواجه المهاجم البالغ 33 عامًا عقوبة سجن قد تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو، في حال أثبت القضاء تورطه في قضية يُحاكم فيها أربعة رجال آخرين بتهمة محاولة الابتزاز، أحدهم يحاكم يواجه تهمة خيانة الامانة.

ومهمة القضاء بشكل خاص البت في مناقشة جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 بين الرجلين في كليرفونتان، مركز تدريبات منتخب الديوك، والتي يُزعم أن بنزيمة أوضح خلالها أنه يمكنه أن يعرّف فالبوينا على "شخص موثوق"، وفقًا لما قاله الأخير في جلسة الاستماع، لمساعدته على "التعامل" مع أي نشر محتمل للشريط. وسيتم تحديد عمّا إذا كان الحديث "نصيحة ودية" أو "ضغوط مؤذية".

وحين أحيل بنزيمة الى المحكمة الجنائية في فرساي في كانون الثاني/يناير، ندد محاميه سيلفان كورمييه بالقرار قائلا "للأسف، نحن لسنا مندهشين. هذا قرار سخيف ويمكن التنبؤ به".

وبحسب الادعاء، كشف بنزيمة لفالبوينا بوجود الشريط في تشرين الأول/أكتوبر 2015، عندما كان المنتخب الفرنسي في معسكر تحضيريً لمباراة ودية ضد أرمينيا في مدينة نيس الجنوبية.

وزعم بنزيمة وقتها انه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق طفولة له لجأ إليه المبتزون الذين كان الشريط بحوزتهم.

و.ب/إ.ف (أ ف ب، د ب أ)