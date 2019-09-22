 بدء محاكمة جاسوس محتمل لإيران في صفوف الجيش الألماني | أخبار | DW | 31.10.2019

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أخبار

بدء محاكمة جاسوس محتمل لإيران في صفوف الجيش الألماني

أجازت محكمة ألمانية النظر في قضية ضد موظف سابق في الجيش الألماني يشتبه في أنه سرب وثائق ومعلومات حساسة لجهات استخباراتية إيرانية. ويعتبر الادعاء العام الألماني أن إيران تسعى دوماً لتجنيد عملاء للتجسس في المجال العسكري.

Soldaten des Wachbataillons der Bundeswehr hissen vor Schloss Bellevue die iranische Flagge (Reuters/F. Bensch)

قالت المحكمة العليا في مدينة كوبلنز بولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) إن جاسوساً محتملاً لإيران في الجيش الألماني سيمثل أمامها في وقت لاحق لاتهامه بالتجسس.

وأضافت المحكمة أن الادعاء العام الألماني وجه للرجل تهمة خيانة الوطن خيانة فادحة، مشيرة إلى أن الدعوى أجيزت الآن لبدء النظر في القضية. لكنها لم تذكر موعداً لبدء النظر فيها. وألقت السلطات القبض على المتهم - وهو ألماني من أصل أفغاني يبلغ من العمر 51 عاماً - في منطقة راينلاند في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأودعته الحبس الاحتياطي.

مختارات

في نفي خارج عن المألوف، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مزاعم" إيران بأنها فككت "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قائلا في تغريدة إنها "كاذبة تماما". بدوره اتهم وزير خارجيته إيران بـ "الكذب". (22.07.2019)

قضت محكمة إسرائيلية اليوم بالسجن 11 عاماً بحق الوزير الإسرائيلي السابق جونين سيجيف المدان بالتجسس لصالح إيران. الوزير المدان أدين عام 2005 بمحاولة تهريب 32 ألف حبة من حبوب النشوة المغطاة بالشوكولاتة. (26.02.2019)

قبل أيام اعتقل ألماني من أصل أفغاني للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية لصالح إيران. الادعاء الألماني يشتبه في قيام الرجل بنقل معلومات لوكالة مخابرات إيرانية. إيران تنفي ذلك متهمة أطرافا تسعى للإضرار بعلاقاتها مع ألمانيا. (19.01.2019)

وذكر المحققون أن الرجل عمل لدى الجيش الألماني منذ عدة أعوام كمترجم ومستشار جغرافي. وقال الادعاء العام "إنه بهذه الصفة نقل معلومات إلى إحدى الهيئات الاستخبارية الإيرانية عبر وثائق سلمها إليها، مما يعد أسراراً للدولة".

ويتهم الادعاء العام الرجل بأنه انتهك الأسرار التي تحيط بوظيفته في 18 واقعة. ويرى أمن الدولة في ألمانيا أن إيران - وكذلك روسيا والصين وجزئياً تركيا - لاعب رئيسي في عمليات التجسس على ألمانيا، مشيراً في بيان معلوماتي لمكتب حماية الدستور (أمن الدولة) إلى أن هيئات الاستخبارات الإيرانية تسعى "دائماً إلى التوصل إلى مصادر بشرية مطلعة تغطي الاحتياجات المعلوماتية للنظام الإيراني" في المجال العسكري.

ي.أ/ ع.ش (د ب أ)

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    الانفتاح والشفافية

    عادة ما يتميز عمل أجهزة الاستخبارات بالسرية التامة، لكن تصميم المبنى الجديد للاستخبارات الألمانية يرمز إلى الشفافية والانفتاح، ويتجلى ذلك بشكل خاص في البهو الفسيح للقسم الجنوبي من المبنى.

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    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    ثغور الرماية في سور حصن

    رغم كيل المديح والثناء للمقر الجديد للمخابرات الخارجية الألمانية (BND) وتصميمه، إلا أن هناك من وجه الانتقادات أيضا، فمثلا تشبيه تصميم الواجهة بثغور الرماية في سور القلاع.

  • Deutschland 2013 | Bundesnachrichtendienst Pullach (picture-alliance/dpa/S. Jansen)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    المقر القديم

    المقر السابق للاستخبارات الألمانية كان في بولاخ بالقرب من ميونيخ، وتم بناؤه في ثلاثينات القرن العشرين لموظفي الحزب النازي. بعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية الخمسينات اتخذه جهاز المخابرات، الذي كان قد تاسس حديثا، مقرا رئيسيا له حتى الانتقال إلى المقر الجديد مؤخرا.

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin Bunkeranlage in Pullach (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    ملجأ أحد القادة النازيين

    تحت المقر السابق للاستخبارات يوجد ملجأ حصين أيضا، والمنزل الذي فوقه كان يقيم فيه مارتين بورمان، أحد قياديي الحزب النازي والذي كان مقربا جدا من هتلر.

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin Klubhaus der alten BND-Zentrale (picture-alliance/dpa/Bundesnachrichtendienst)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    فيلا بورمان

    بداية من عام 1947 تم استخدام أبنية المقر، وبينها "فيلا بورمان" من قبل جهاز استخبارات ألماني أسسته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب مباشرة وكان يضم عناصر من النازيين السابقين. بعد ذلك وفي عام 1956 تحول إلى جهاز الاستخبارات الألمانية الحالي (BND).

  • Pullach BND-Zentrale Präsidentenvilla (BND/Martin Lukas Kim)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    تمثال من العهد النازي

    الصورة لواجهة فيلا رئاسة الاستخبارات المطلة على الحديقة في بولاخ. التمثال في الحديقة قديم ويعود إلى أيام القيادي النازي السابق مارتين بورمان. والآن بعد انتقال (BND) إلى مقره الجديد في برلين، باتت الفيلا فارغة.

  • default

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    منحوتة فنية في المقر الجديد

    المنحوتة الفنية الحديثة مصنوعة من الصلب ومقاومة لتغير وتقلبات الأحوال الجوية. العمل الفني الذي يبلغ طوله 20 مترا هو للنحات الألماني شتفان زوس، تم وضعه امام المبنى. والمنحوتة بغموضها تشير إلى سرية عمل الاستخبارات.

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin Lagezentrum (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    قاعة اجتماعات الرئيس

    هنا سيجلس برونو كال، الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات الألمانية، وسيقود الاجتماعات وتم تجهيز القاعة بتقنيات حديثة جدا. وتجدر الإشارة إلى أن مجمل تكلفة بناء المقر بلغت 1,1 مليار يورو، منها 206 ملايين يورو للأثاث وتجهيزه المبنى بالتقنيات اللازمة، أما تكاليف النقل والشحن من بولاخ إلى برلين فبلغت نحو 5 ملايين يورو.

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin Glasfassade mit einer künstlichen Palme (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    شجرة نخيل وسط برلين!

    شجرة النخيل المعدنية هذه، هي الأخرى عمل فني، تم نصبها في إحدى باحات المبنى. أغصانها العالية والمتشعبة ترمز لعمليات للتنصت والتجسس، التي تعتبر جزء من عمل الاستخبارات. إعداد: سفن تونيغس/ ع.ج


مختارات

تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

بعد سنوات من العمل الدؤوب وتعديل خطط البناء وتزويده بأحدث التقنيات الأمنية، تم افتتاح المبنى الجديد للمخابرات الخارجية الألمانية (BND) في برلين. والتصميم الحديث للمبنى يرمز للشفافية التي يجب أن يتمبز بها عمل الاستخبارات. (11.02.2019)  

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