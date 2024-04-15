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سياسةالولايات المتحدة الأمريكية

بدء محاكمة ترامب في قضية شراء صمت ممثلة إباحية

١٥ أبريل ٢٠٢٤

تبدأ محاكمة ترامب بخصوص شراء صمت ممثلة إباحية قالت إنها تلقت منه مالا لتصمت بشأن علاقة غرامية ربطتهما عام 2006. واعترف بأنه دفع لها مالا عشية انتخابات 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية" لكنه نفى أي علاقة جنسية.

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دونالد ترامب رئيس أمريكي سابق
سيصبح دونالد ترامب يوم الإثنين 15 / 04 / 2024 أول رئيس أمريكي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية مع انطلاق محاكمته في نيويورك والتي قد تفضي إلى حكم بالسجن من شأنها أن تقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية.صورة من: Charly Triballeau/AFP

سيصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للمحاكمة في اتهامات جنائية وذلك مع بدء اختيار هيئة المحلفين اليوم الإثنين (15 أبريل / نيسان 2024) في قضية في نيويورك، بسبب أموال دفعها لممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.

يشار إلى أن ترامب -الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدةومن المقرر أن يخوض السباق من أجل إعادة انتخابه في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل 2024- متهم بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية -كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين- لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار، تم دفعها إلى الممثلة ستورمي دانيلز.

وقالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام 2006. واعترف بأنه دفع لها مالا عشية انتخابات عام 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية" لكنه ينفي حدوث أي علاقة جنسية.

وقام محامو ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة -بشأن أموال شراء الصمت- وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى للرئيس السابق. ويمكن أن تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين في نيويورك -وهي مدينة ذات أغلبية ديمقراطية- عدة أيام مع احتمالية تقليص مئات الأشخاص في النهاية إلى 12 محلفا وستة بدلاء فقط. ومن الممكن أن تستمر المحاكمة بأكملها -التي من المتوقع أن يشهد فيها كوهين ودانيلز أمام الادعاء- مدة تصل إلى ثمانية أسابيع. ويواجه ترامب -الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه- عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حالة إدانته.

وأوضح أستاذ القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياسأن "التحديات كبيرة جدا لأن ترامب ومحاميه نجحوا حتى الآن في تأخير المحاكمتين (الأخريين)"، إحداها بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، والثانية الاحتفاظ بوثائق سرية. وأضاف أن قضية ستورمي دانيالز التي اعتبر خبراء أنها ضعيفة "قد تكون الوحيدة التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات".

ع.م/ ص.ش (د ب أ ، أ ف ب)

 

 

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