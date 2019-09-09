 بدء محاكمة أميمة أرملة داعشي ألماني معروف في هامبورغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.05.2020

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أخبار

بدء محاكمة أميمة أرملة داعشي ألماني معروف في هامبورغ

بتهمة الإلتحاق بـ"داعش" والاتجار بالبشر والاستعباد وارتكاب جريمة ضد الإنسانية تمثل أمام القضاء الألماني التونسية الألمانية أميمة إيه، أرملة مغني راب سابق، الذي التحق بتنظيم "داعش" بسوريا وقتل هناك، حسب تقارير إعلامية.

صورة يفترض أنها للمتهمة أميمة إيه. مع زوجها الثاني دينيس كوسبرت (مصدر الصورة: قناة الآن التلفزيونية، التاريخ غير معروف)

صورة يفترض أنها للمتهمة أميمة إيه. مع زوجها الثاني دينيس كوسبرت (مصدر الصورة: قناة الآن التلفزيونية، التاريخ غير معروف)

تبدأ اليوم الاثنين (الرابع من أيار/مايو 2020) محاكمة أرملة مغني الراب سابقا، دينيس كوسبرت الشهير بـ"ديسو دوغ"، أمام محكمة مدينة هامبورغ الألمانية. ويتهم الادعاء العام الألماني الألمانية-التونسية أُميمة إيه. (35 عاما) بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي. 

مختارات

قُتل مغني الراب الألماني دينس كوسبرت الذي تحول الى جهادي في تنظيم "الدولة الاسلامية"، في غارة جوية على سوريا، بحسب ما افاد موقع سايت الأميركي لمتابعة المواقع الجهادية. (19.01.2018)

أفادت مصادر بجهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية في العاصمة برلين، بأن الجهادي الألماني ومغني الراب السابق دينيس كوسبرت (أبو طلحة) بات ينتمي إلى الدائرة الأضيق لتنظيم "الدولة الإسلامية". (07.09.2014)

أمرت النيابة العامة بكارلسروه بحبس أرملة مغني الراب الألماني السابق والإرهابي الداعشي في سوريا، دنيس كوسبرت، أميمة أ. بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، وفق تقارير إعلامية. أميمة تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية. (09.09.2019)

"أميمة أ" مواطنة ألمانية رحلت إلى سوريا، حيث انضمت لصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، وتزوجت لاحقاً بإرهابي ألماني بارز. غير أن المرأة نفسها يبدو أنها تعيش الآن حياة هادئة في ألمانيا، حسبما كشفت مراسلة حرب لبنانية. (19.04.2019)

وبحسب بيانات الادعاء العام، لحقت أميمة بزوجها الأول السابق نادر إتش. إلى سوريا برفقة أطفالها الثلاثة عام 2015، وانضمت إلى" داعش" هناك. كما تُتهم المرأة المولودة في هامبورغ بالإتجار بالبشر وارتكاب جريمة ضد الإنسانية، حيث أنها متهمة باستعباد فتاة إيزيدية (13 عاما) لفترة من الوقت في منزلها.

وعقب وفاة زوجها الأول في ربيع عام 2015، تزوجت المتهمة من صديقه كوسبرت، الذي انضم إلى" داعش" عام 2014. وعقب خلافات مع كوسبرت، عادت أميمة إلى ألمانيا في آب/أغسطس عام 2016 وانجبت في هامبورغ طفلها الرابع. وبحسب تقارير إعلامية، قُتل كوسبرت في كانون الثاني/ يناير عام 2018 في سوريا خلال غارة جوية.

وفي التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي تم القبض على أميمة في هامبورغ. وفي تشرين الثاني/نوفمبر رفضت المحكمة الاتحادية العليا بألمانيا شكوى  قدمتها المتهمة ضد أمر اعتقالها.

 وعملت أميمة على حماية زوجيها وحصلت على أموال بشكل شهري من داعش، بحسب الادعاء العام. وبرر محامي أميمة أن رعاية الأطفال وأعمال المنزل لم تسمح لأميمة بأن تكون عضوا بتنظيم "داعش"، وأوضح أن ما قامت بها لم يسفر عن أي استفادة للتنظيم.

لكن بحسب المحكمة الاتحادية العليا، تشير ملفات تم ضبطها ومكالمات هاتفية تم التنصت عليها إلى أن أميمة سافرت طواعية وبوعي تام إلى تنظيم داعش، وأنها قامت بتسجيل خروج ابنتها الكبرى من المدرسة وكتبت بعد ذلك في رسالة بريدية على الإنترنت أنها لن تندم لثانية واحدة على هذه الخطوة، فضلا عن ذلك ظهرت وبحوزتها سلاح ناري وزودت ابنها بشعار داعش.
ع.ج.م/ع.ج (د ب أ)

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


 

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اعتقال أرملة مغني الراب الألماني والداعشي كوسبرت بتهمة الإرهاب 09.09.2019

أمرت النيابة العامة بكارلسروه بحبس أرملة مغني الراب الألماني السابق والإرهابي الداعشي في سوريا، دنيس كوسبرت، أميمة أ. بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، وفق تقارير إعلامية. أميمة تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية.

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