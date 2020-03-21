بدء حظر تجول في كل أنحاء الأردن لمواجهة تفشي فيروس كورونا

دخل حظر التجول حيز التنفيذ في جميع مناطق الأردن في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم السبت (21 مارس/آذار) لمواجة تفشي فيروس كورنا المستجد، حيث أطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين وتحذيرهم بخصوص بدء العمل بأمر الحظر الذي يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم وإغلاق جميع المحلات في جميع مناطق المملكة الأردنية بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وفقا لأمر أصدره وزير الدفاع بالمملكة، البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.

وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ، وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش في مداخل ومخارج المدن، وقال الجيش، إن كل من ينتهك الحظر الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية، سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام.

ويسري حظر التجول حتى إشعار آخر ويشمل نشر آلاف الجنود داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية في أنحاء البلد. وقال شهود إن سيارات شرطة مدرعة تجوب شوارع المدن الرئيسية وتناشد الناس الامتثال لتحذيرات الخروج من منازلهم.

وأغلق الأردن حدوده البحرية والبرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وأوقف كافة رحلات الطيران المغادرة والوافدة منذ الثلاثاء.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر أمس الجمعة أن الأردن سجل 85 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد اكتشاف 15 حالة جديدة فيما حذر مسؤولون من أن العدد قد يرتفع.

وفي سياق متصل طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الأردنية بـ"الوفاء بالتزامها بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية في ظل حالة الطوارئ"، وفق ما نقل بيان عن مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة. وأضاف أن عليها "ضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي تفرضه الجائحة" المتمثلة في فيروس كورونا. وأشار إلى أن "الاختبار الحقيقي لأي دولة يكمن في طريقة تعاملها مع مواطنيها في أوقات الأزمات".

ويخضع مئات الملايين من الأشخاص في العالم لعزلة في بيوتهم في عطلة نهاية الأسبوع على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة أكثر من أحد عشر الف شخص وهز الاقتصاد العالمي.

ع.ج.ج/ص.ش (رويترز/ د ب أ، أ ف ب)