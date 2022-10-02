 بدء جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين حكومة اليمن والحوثيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2023

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بدء جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين حكومة اليمن والحوثيين

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا، لتبادل الأسرى. وتهدف المفاوضات لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي أبرمت قبل خمس سنوات.

عملية تبادل للأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنيةت أرشيف 16.10.2020

عملية تبادل للأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية في عام 2020 (أرشيف)

باشر ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيين السبت (11 مارس/ آذار) في جنيف مفاوضات حول تبادل أسرى فيما دعت الأمم المتحدة طرفي النزاع إلى إجراء محادثات "جدية". وبدأت المفاوضات التي تستمر 11 يوما غداة إعلان  إيران الداعمة للحوثيين والسعودية المساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016.

مختارات

منذ سنوات تعجز الدوائر الحكومية في اليمن عن دفع رواتب الموظفين الذين يعجزون عن توفير أدنى متطلبات حياتهم في ظل استمرار الحرب وتبعاتها الكارثية على اليمنيين. غير أن مفاوضات تجري حاليا لحل هذه المشكلة، فهل تنجح؟

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أدان الاتحاد الأوروبي الانتهاكات "الجسيمة" في اليمن، داعيًا أطراف النزاع لاحترام حقوق اليمنيين، بينما طالبت منظمات يمنية بالإفراج عن المعتقلين، كاشفة عن "أرقام صادمة" للانتهاكات.

وصرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانز غروندبرغ في بيان "آمل أن يكون الطرفان على استعداد للدخول في محادثات جدية ... للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى".

وذكرت الأمم المتحدة أنه سابع اجتماع يهدف إلى تنفيذ اتفاقية لتبادل الأسرى أبرمت في ستوكهولم قبل خمس سنوات.

ونصت الاتفاقية على "إطلاق سراح جميعالأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية" في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن "بدون استثناء وبلا شرط".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة فرانس برس إلى أن الاجتماعات التي جرت في الماضي بوساطة الأمم المتحدة "أفضت إلى إطلاق سراح أسرى من الجانبين".

وتشكلت اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، في 2018، لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق ستوكهولم.

وفي آخر عملية تبادل أسرى جرت في تشرين الأول/اكتوبر 2020 أطلق الجانبان سراح 1056 سجينا، بحسب الصليب الأحمر.

تُعقد المحادثات الجديدة بعد حوالي عام من إعلان الحوثيينموافقتهم على تبادل جديد للأسرى سيشهد إطلاق سراح 1400 من مقاتليهم  في مقابل 823 مقاتلًا مواليًا للحكومة، بينهم 16 سعوديًا وثلاثة مواطنين سودانيين. وعقدت الأطراف المتحاربة منذ ذلك الحين سلسلة محادثات في العاصمة الأردنية عمّان لم تسفر عن نتائج.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، د ب ا)

ذكرى ثورة فبراير في اليمن عام 2011

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