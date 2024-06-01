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بدء تطبيق "بطاقة الفرص" لجذب عمال مؤهلين إلى ألمانيا

١ يونيو ٢٠٢٤

بدأت ألمانيا تطبيق المرحلة الثالثة من قانون هجرة العمال المهرة المتعلقة بأداة تسمى بـ"بطاقة الفرص" وهي تستهدف العمال المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي وتهدف لتسهيل انتقالهم إلى ألمانيا من دون اشتراط عقد توظيف مع رب عمل.

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صورة بتاريخ 12 شباط/فبراير 2020
الراغبون في الهجرة من حملة المؤهلات -في المهن التي تعاني من نقص في العمالة بألمانيا- يحصلون على نقاط من دون شرط عقد العمل. صورة من: Rupert Oberhäuser/picture alliance

بدأت ألمانيا اليوم السبت (الأول من يونيو / حزيران 2024) تطبيق المرحلة الثالثة من قانون هجرة العمال المهرة الذي جرى إصلاحه العام الماضي 2023. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم: "نضمن بذلك أن العمال المهرة الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل ملح منذ سنوات يمكنهم القدوم إلى بلدنا".

وتتعلق المرحلة الثالثة بما يسمى بـ"بطاقة الفرص"، التي تستهدف العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الأداة إلى تسهيل انتقال العمال المؤهلين إلى ألمانيا، دون اشتراط وجود عقد توظيف مع رب عمل. ومع ذلك فإن الشرط الأساسي للحصول على بطاقة الفرص هو تلقي المهاجر تدريبا مهنيا لمدة عامين -على الأقل- أو حصوله على شهادة جامعية في بلده، بالإضافة إلى تمتعه بمهارات لغوية، في اللغة الألمانية أو الإنكليزية.

منصة للعمالة الماهرة الدولية

وبناء على مستوى الإجادة اللغوية والخبرة المهنية والعمر والارتباط بألمانيا يحصل الراغبون في الهجرة إلى البلاد على نقاط تؤهلهم لنيل بطاقة الفرص. كما يمكن أيضا لحملة المؤهلات في المهن التي تعاني من نقص في العمالة بألمانيا الحصول على نقاط. ويمكن للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي -من خلال هذه البطاقة- المجيء إلى ألمانيا بعد ذلك والحصول على مهلة سنة واحدة للبحث عن وظيفة ثابتة.

واعتبارا من اليوم أيضا سيتم توسيع الفرص المتاحة للعمال من دول غرب البلقان للقدوم إلى ألمانيا بهدف العمل. ويمكن حتى للأشخاص غير المهرة الاستفادة من هذه اللائحة الجديدة شريطة الحصول مسبقا على عقد عمل.

ع.م/خ.س (د ب أ)

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