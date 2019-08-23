 بخار ماء وطقس دافئ .. علماء يكتشفون كوكبا شبيها بكوكب الأرض | عالم المنوعات | DW | 12.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

بخار ماء وطقس دافئ .. علماء يكتشفون كوكبا شبيها بكوكب الأرض

لطالما كان الماء هو أحد المتطلبات الهامة في تحديد كواكب صالحة للحياة. دراسة تبين اكتشاف العلماء لأول مرة للماء في غلاف جوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، ما يعزز فرضية احتمال وجود حياة في كواكب تشبة الكوكب الأزرق.

Entdeckung des Planeten K2 18-B (picture-alliance/T. Nyhetsbyran)

 

ذكرت دراسة نشرت أمس الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2019) أن علماء رصدوا لأول مرة بخار ماء بالغلاف الجوي لكوكب يشبه الأرض يدور حول نجم بعيد، في دليل على وجود مكون أساسي للحياة خارج النظام الشمسي. وعثر على بخار الماء بالغلاف الجوي لكوكب (كيه2-18بي) وهو واحد من مئات الكواكب تتراوح في الحجم بين كوكبي الأرض ونبتون.

وجرى توثيق هذه الكواكب في فرع جديد لعلم الفلك مخصص لاستكشاف ما يسمى بالكواكب الموجودة خارج المجموعة الشمسية في أماكن أخرى بمجرة درب التبانة. وتم رصد أكثر من أربعة آلاف من هذه الكواكب من كافة الأنواع والأحجام في المجمل خارج المجموعة الشمسية.  وورد الاكتشاف الأحدث في بحث أجراه فريق من العلماء بكلية لندن الجامعية نشر في دورية (نيتشر أسترونومي). وبينت الدراسة المنشورة أن الطقس العام للكوكب هو دافئ، ويتواجد بخار ماء في غلافه، وهو ما يتشابه مع الجو العام لكوكب الأرض إلى حد كبير. 

مشاهدة الفيديو 42:36

وثائقي - إلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي

وقال إينجو فالدمان أستاذ علم فيزياء الفلك بكلية لندن الجامعية لرويترز "عثرنا على مياه". وظهر الاكتشاف الجديد من خلال عمليات رصد بواسطة تلسكوب الفضاء هابل، الذي حلل ضوء النجم المتسرب عبر الغلاف الجوي للكوكب (كيه2-18بي). وبصورة أدق، فإن هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها علماء على الماء بالغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم في نطاق "المنطقة الصالحة للحياة" وهي المسافة التي من المحتمل أن يوجد فيها الماء في الحالة السائلة فوق سطح الكوكب.

وقال أنجيلوس تسياراس المتخصص في علم الفلك بكلية لندن الجامعية إن فريق العلماء يركز على تحديد الكواكب التي تشبه الأرض خارج المجموعة الشمسية.

وخلال السنوات الأخيرة، نجح العلماء في اكتشاف عدد كبير من الكواكب والعوالم التي تدور في فلك نجوم موجودة خارج عالمنا بعيداً عن كوكب الأرض، إذ أنه من المستحيل الوصول إليها بواسطة أسرع المركبات الفضائية المتاحة حالياً. كما يصعب كذلك رؤية تلك الكواكب بالتفصيل، ولهذا يعمل الباحثون بطرق متعددة في محاولة التعرف على تلك العوالم.

وواحدة من الطرق التي يعتمدها العلماء هي استخدام تلسكوبات قادرة على استكشاف المناخ على الكواكب المُكتشفة والتعرف على ماهيتها ومكوناتها. ولكن لفهم كل ما يتم جمعه من بيانات ومعلومات عبر هذه التلسكوبات، يحتاج الباحثون إلى وضع نماذج مفصلة ومعقدة لشرح مكونات كل كوكب وخصائص مناخه، وهو ما قام واضعو الدراسة الجديدة بتنفيذه.

وبمقارنة مكونات ومناخ الكواكب الجديدة بمناخ كوكب الأرض وخصائص المحيطات والمسطحات المائية عليه، فوجئ العلماء بالتوصل إلى أن ظروف الأرض ليست الأفضل من نوعها حيث يوجد احتمال بأن تكون الحياة أفضل في عوالم أخرى.

ع.أ.ج (رويترز)

  • Wettbewerb Insight Astronomy People and Space (Royal Museum Greenwich/Brad Goldpaint)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الفضاء من الصحراء الأمريكية

    تظهر صورة الأمريكي براد غولدبينت المساحات الطبيعية الشاسعة لصحراء موهافه في ولاية يوتا الأمريكية: بالإضافة إلى المصور نفسه، يمكن رؤية القمر ومجرة أندروميدا. فازت هذه الصورة بالمركز الأول في مسابقة للتصوير وكانت قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه استرليني.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Aurorae (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    الشفق القطبي في فنلندا

    أضواء الشفق تظهر في الصورة وكأنها تمتد إلى ما لانهاية، وقد اصطاد المصور الفرنسي نيكولا ليفودو هذه الصورة في شمال غرب فنلندا، وكان لديه أقل من دقيقة قبل أن يتلاشى الضوء الظاهر في الصورة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Galaxies (Royal Museum Greenwich/Steven Mohr)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المجرات القديمة

    تم اكتشاف مجرة "NGC 3521" التي تظهر هنا عام 1784، وهي تبعد حوالي 26 مليون سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي. ومن أجل التمكن من التقاط هذه الصورة، تم ضبط غالق آلة التصوير للتعرض للضوء لأكثر من 20 ساعة.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Moon (Royal Museum Greenwich/Jordi Delpeix Borrell)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    القمر السالب

    في كثير من الأحيان، يقوم الفلكيون بعكس الألوان الظاهرة من خلال عرض الصورة السلبية للصورة، وذلك كي تتضح التفاصيل الدقيقة في الفضاء. في هذه الصورة، أدت هذه الطريقة إلى إظهار صورة واضحة للقمر بينت بعضاً من خصائص تربته.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Our Sun (Royal Museum Greenwich/Nicolas Lefaudeux)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    تكوّن كسوف الشمس

    أثناء الكسوف الشمسي في أغسطس/ آب 2017، تم التقاط هذه الصورة من قبل نيكولا ليفودو. وبشكل غير واضح، يظهر بالقرب من الشمس وعلى يمين الصورة، كوكب المريخ بلونه الأحمر.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Planets, Comets and Asteroids (Royal Museum Greenwich/Martin Lewis)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    كوكب الزهرة

    قبيل غروب الشمس، تم التقاط هذه الصورة الرشيقة لكوكب الزهرة، وذلك باستخدام تقنية معقدة تعتمد على كاميرا فيديو خاصة ذات أبعاد بؤرية حادة سمحت للمصور في النهاية بالحصول على هذا المشهد.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Special Prize: Robotic Scope (Royal Museum Greenwich/Damian Peach)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    المذنبات في بحر النجوم

    صورة تظهر كوكبة نادرة من الأجرام السماوية. بالإضافة إلى مجموعة النجوم الزرقاء المسماة "بلييديس" (يمين)، يظهر أيضاً مذنبان لامعان يسبحان في أعماق الكون. تم التقاط هذه الصورة من قبل داميان بيتش.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Skyscapes (Royal Museum Greenwich/Ferenc Szémár)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    أضواء غير واضحة

    يمكن لأضواء المدينة أن تتناغم بشكل جميل مع تلألؤ النجوم. التقطت هذه الصورة من قبل الهنغاري فيرينتس سيمار أثناء تكون الضباب في فصل الشتاء، وتظهر مساراً واضحاً للنجوم نظراً لوقت التعرض الطويل فوق الأفق.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Stars and Nebulae (Royal Museum Greenwich/Mario Cogo)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    سديم فوق ناميبيا

    في ناميبيا، يجدر النظر إلى السماء في الليل. هذه الصورة التقطها ماريو كوغو وتظهر سديماً ضبابياً ومجموعة النجوم المحيطة به.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Young Astronomy Photographer of the Year (Royal Museum Greenwich/Fabian Dalpiaz)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    نيزك في الدولوميت

    كان المصور فابيان دالبياز، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، في المكان المناسب والوقت المناسب، حيث التقط بعدسة بحجم 50 مليمتراً هذه الصورة المذهلة للنيازك خلف جبال الدولوميت الجنوبية. وفي الصورة يظهر القمر فوق مشهد خريفي.

  • Wettbewerb Insight Astronomy Patrick Moore prize (Royal Museum Greenwich/Tianhong Li)

    عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

    على درب التبانة

    التقط تيان هونغ لي هذه الصورة الأخاذة بما يشبه الفرشاة الضخمة، وهي في الواقع مجرة تحتوي على ما يقدر بمائة إلى 300 مليار نجم، بما في ذلك نظامنا الشمسي مع الأرض. (إعداد سابرينا فالكر/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

البحث عن إجابات حول نشأة الأرض .. في القمر  

كويكب اقترب كثيرا ولم يكتشف إلا على بعد ساعات من الأرض

في حدث يبيّن حجم المخاطر المُحيطة بالأرض، تأخر علماء في اكتشاف كويكب اقترب كثيراً من الأرض. وتتسبب هذه الكويكبات في حال اصطدامها بالأرض في حدوث أضرار مدمرة وموجات تسونامي. (27.07.2019)  

"المنطقة 51".. ماذا وراء إطلاق رحلة البحث عن كائنات فضائية؟!

مليوني شخص عبروا عن استعدادهم للانطلاق في رحلة قريبا للبحث عن كائنات فضائية بقاعدة عسكرية مصنفة سرية، فهل أصاب هؤلاء الجنون؟ أم أن هناك احتمال حقيقي لوجود حياة خارج نطاق كوكب الأرض؟ وماذا سيحدث إن كان هذا الأمر صحيحاً؟ (30.07.2019)  

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء

المجرات والمذنبات والكواكب جميعها جزء من الكون الواسع. من بين آلاف الصور الفوتوغرافية التي التقطها الهواة والمحترفون للأجرام السماوية والفضاء، اختار المرصد الملكي في غرينتش أجمل صور الفضاء لعام 2018. (01.11.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

وثائقي - إلى المريخ ـ رحلة إلى أطراف النظام الشمسي  

مواضيع ذات صلة

Kepler-37 Planetensystem

دراسة تقلب الموازين: كواكب أخرى قد توفر فرص حياة أكثر من الأرض 23.08.2019

في إطار البحث المحموم عن مقومات الحياة على كواكب أخرى بعيدة عن كوكبنا الأزرق، توصلت دراسة جديدة إلى أن بعض الكواكب يمكن أن توفر المقومات اللازمة للحياة تزيد عما موجود على الأرض، فكيف يمكن هذا؟

Deutschland Forscher entdecken Planeten | GJ 357 d

علماء يكتشفون ثلاثة كواكب جديدة 01.08.2019

يبدو أن الحياة في هذا العالم ما تزال تخفي في جعبتها الكثير من الأسرار، التي تكشف عن نفسها بمرور الوقت. علماء يكتشفون ثلاثة كواكب خارج نظامنا الشمسي. ويمكن مستقبلا العيش فوق واحد من هذه الكواكب، حسب العلماء. تعرف عليه.

Wettbewerb Insight Astronomy People and Space

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء 01.11.2018

المجرات والمذنبات والكواكب جميعها جزء من الكون الواسع. من بين آلاف الصور الفوتوغرافية التي التقطها الهواة والمحترفون للأجرام السماوية والفضاء، اختار المرصد الملكي في غرينتش أجمل صور الفضاء لعام 2018.

إعلان
Themenbild Facebook

 