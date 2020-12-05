بحوالي 3 ملايين جرعة.. أمريكا تبدأ التطعيم ضد كورونا الاثنين

قال جنرال أمريكي يشرف على تنظيم عملية طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة إن التطعيم باللقاح الجديد سيبدأ صباح الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول) مع سعي شركتي بيونتيك وفايزر للبدء في شحنه يوم الأحد.
وقال الجنرال غوستاف بيرنا اليوم السبت إنه سيجري نقل اللقاح الذي حصل أمس الجمعة على موافقة الجهات التنظيمية إلى 145 موقعا في أنحاء البلاد يوم الاثنين.
وأضاف أن باقي مواقع التوزيع البالغ عددها 636 التي حددتها الولايات ستتلقى الجرعات يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن أصحاب اللقاح سيوفون المزيد من الجرعات للتوزيع والتطعيم أسبوعيا.
وقال بيرنا إن من المتوقع أن يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في دور الرعاية على معظم الدفعة الأولى من اللقاحات التي يصل عددها إلى 2.9 مليون جرعة وذلك خلال ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف أن من المتوقع أن يتمكن برنامج "اوبريشن وورب سبيد" من نقل اللقاح إلى أي منشأة صحية في البلاد خلال ثلاثة أسابيع.
وهذا هو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 يجري التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة. وكانت بريطانيا وكندا وثلاث دول أخرى قد صرّحت بالفعل باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية.
من عمليات التطعيم في إيرلندا الشمالية
ومع اقتراب عملية التوزيع، تسعى الجهات التنظيمية لطمأنة الأمريكيين بأن اللقاح الذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي آمن ولم تتم التضحية فيه بالسلامة مقابل السرعة.
وقال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ستيفن هان خلال مؤتمر صحفي "عملنا بشكل سريع اعتمادا على الحاجة الماسة التي تقتضيها مواجهة هذه الجائحة، لا من أجل أي ضغوط خارجية أخرى".
ومنحت الولايات المتحدة مساء الجمعة التصريح بالاستخدام العاجل للقاح لمن هم في سن السادسة عشرة فأكثر. وأظهر اللقاح فعالية بنسبة 95 في المئة في منع تأثير كوفيد-19 في مرحلة متأخرة من التجارب.
وتخطى عدد إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة حاجز 16 مليون حالة، في حين تقترب الوفيات من 300 ألف وفاة، وهو أعلى عدد إصابات في العالم.
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أعلن اليوم السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول) أن أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ "في أقل من 24 ساعة". وكتب على تويتر: "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفا "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".
إ.ع/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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