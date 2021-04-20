بحث ألماني: هذا هو سر الجلطات الدموية للقاح "أسترازينيكا"!

قال علماء في ألمانيا إنهم اكتشفوا سبب حدوث جلطات دموية نادرة مرتبطة بالتطعيم بلقاحات "كوفيد-19" التي تنتجها شركتا "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، وإن بإمكانهم علاج هذا العرض الجانبي، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن قائد فريق الباحثين.

وبحسب البحث الذي أجراه البروفسور رالف مارشاليك وآخرون من جامعة "غوته"، فإن المشكلة تنبع من آلية توصيل اللقاحات، التي تشمل دخول البروتين الشائك للفيروس إلى نواة الخلية بدلاً من سائل العصارة الخلوية الموجود داخل الخلية، حيث ينتج الفيروس عادة البروتينات.

وأعرب مارشاليك عن اعتقاده بأنه يمكن تعديل اللقاحات لوقف هذا العرض الجانبي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مارشاليك قوله إن شركة "جونسون آند جونسون" تواصلت مع مختبره، لكنه لم يناقش نتائجه مع "أسترازينيكا".

من جهتها، ذكرت "جونسون آند جونسون" أنها تدعم "استمرار البحث والتحليل لهذا العرض النادر، ونعمل مع خبراء الطب والسلطات الصحية العالمية، ونتطلع إلى مراجعة البيانات ومشاركتها عندما تتم إتاحتها".

ي.أ/ ع.غ