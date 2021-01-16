 بحثا عن حظرٍ أكبر للحجاب.. مقترح قانون ضد ″الإسلاموية″ من لوبن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.01.2021

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أخبار

بحثا عن حظرٍ أكبر للحجاب.. مقترح قانون ضد "الإسلاموية" من لوبن

بعد مشروع قانون "الانعزالية الإسلاموية" الذي قدمته الحكومة الفرنسية لمواجهة التيارات "المتشددة"، ذهب الحزب اليميني "التجمع الوطني" أبعد من ذلك، وقدم قانونا يمنع إظهار "الإيديولوجيات الإسلاموية" في الفضاءات العامة.

مارين لوبن

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن

كشفت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الجمعة (29 يناير/كانون الثاني) مقترح قانون حول منع "الإيديولوجيات الإسلاموية"، قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية التي تبرز فيها كأبرز منافس للرئيس إيمانويل ماكرون.

وينص مقترح القانون الذي قدمه حزب "التجمع الوطني" (أو الجبهة الوطنية) الذي أسسه والد مارين لوبن، على "منع... ممارسة +الإيديولوجيات الإسلاموية+ وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".

ولا يعطي "التجمع الوطني" في مقترحه تعريفا لـ"الإيديولوجيات الإسلاموية"، لكنه يصفها بأنها "غير متوافقة" مع "الحقوق والحريات والمبادئ" الواردة في الدستور الفرنسي عبر "رفض احترام علمانية الدولة" و"عوامل الانفصال التي تحرض عليها".

مختارات

دافع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان  عن موقف بلاده من الإسلام، معتبرا أن هناك تحريف بنية الإساءة إلى فرنسا. غير أن باريس مستمرة في مناقشة مشروع قانون مكافحة "التطرّف الإسلامي" الذي انتقدته أطراف دولية.

تراهن فرنسا على تأهيل وتكوين الأئمة مستقبلا داخل البلاد، ومنع استقدامهم من دول أخرى مثل تركيا والمغرب والجزائر. و"مجلس الأئمة" الوطني سيتولى مسؤولية اختيار وتأهيل وتكوين الأئمة. وهذا المشروع ستنفذه منظمة مثيرة للجدل!

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع حكومته سبل مكافحة "التطرف الإسلاموي" في باريس. وأكد رئيس الوزراء جان كاستكس عقب اجتماع مجلس الوزراء أن قانون الانعزالية ليس نصا مناهضا للأديان"، بل يهدف إلى "تعزيز مبادئ الجمهورية".

وينص مقترح القانون أيضا على اعتبار هذه الإيديولوجيات "ظرفا تشديديا" للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.

ويهدف حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان إلى حظر "الأزياء الإسلاموية" في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس.  وتعتبر مارين لوبن أن الإسلاموية "في كل مكان، فهي تتطور داخل الإدارات" وكذلك "داخل الشركات".

ويمنع حاليا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ "الحياد" إزاء الأديان.

واعتبر الوجه الثاني في "التجمع الوطني" جوردان بارديلا أن "الحجاب لباس متشدد يسعى للانفصال" عن الجمهورية. وشجعت بارديلا أرباب العمل على "إضافة إمكانية الحياد الديني في قانونهم الداخلي" وحتى "منع ارتداء الحجاب".

ويأتي ذلك في وقت تنظر الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حول "الانعزالية" يستهدف خاصة الإسلام المتشدد، يعتبر حزب لوبان أنه يفتقر لـ"الشجاعة".

ومارين لوبن التي ترشحت سابقا مرتين  للانتخابات الرئاسية وانهزمت في آخرها بفارق كبير (حصلت على 33 بالمئة من الأصوات) أمام إيمانويل ماكرون، تحتل مركزا متقدما في نوايا التصويت لانتخابات 2022، لكن التوقعات لا تعطيها أفضلية كبيرة أمام ماكرون، بينما يحذر الخبراء أن الوقت لا يزال مبكرا على الحكم على استطلاعات الرأي.

إ.ع/ه.د (أ ف ب)

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