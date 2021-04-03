بجلطات دموية - وفاة سبعة أشخاص في بريطانيا تلقوا لقاح أسترازينيكا

أعلنت وكالة الأدوية البريطانية اليوم السبت (الثالث من أبريل/ نيسان 2021) أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا توفوا بسبب جلطات دموية ، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.
وقالت الوكالة في بيان إنها تلقت حتى 24 مارس/ آذار تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية. وقالت الهيئة التنظيمية في بريطانيا إن التقارير الثلاثين عن تجلط الدم التي قدمها مسعفون أو أفراد من الجمهور عبر موقع إلكتروني حكومي، جاءت بعد إعطاء 18,1 مليون جرعة من اللقاح.
وأكدت جون راين مديرة الوكالة البريطانية في البيان "نواصل الفحص المعمق لهذه الحالات المبلغ عنها"، موضحة أنه لم تسجل حالات مماثلة لدى من أخذوا لقاح فايزر/بايونتيك الذي تلقاه الملايين كذلك في بريطانيا. وأضافت أن "فوائد لقاح أسترازينيكا للوقاية من عدوى كوفيد-19 ومضاعفاته ما زالت تفوق بكثير المخاطر ويجب على الناس الاستمرار في تلقي اللقاح عندما يُدعون لذلك".
ولدى نشر رأيها الخميس حول الآثار الجانبية للقاحات التي تعطى في بريطانيا، قالت الوكالة إن "خطر الإصابة بهذا النوع من الجلطات الدموية منخفض للغاية". وأضافت أنه بشكل عام، "عدد وطبيعة الآثار الجانبية المبلغ عنها حتى الآن ليسا غير مألوفين مقارنة بأنواع أخرى من اللقاحات شائعة الاستخدام".
وكانت تقارير بشأن حالات غير عادية لجلطات دموية لدى مرضى، تم تلقيهم لقاح أسترازينيكا قد دفعت بعض هيئات مراقبة الأدوية الوطنية لفرض قيود على من يمكنهم الحصول على اللقاح. ويبدي عدد من البلدان شكوكًا حيال اللقاح أسترازينيكا الذي طورته الشركة مع جامعة أكسفورد بعد حالات خطيرة من الجلطات الدموية، وقرر البعض عدم إعطاء هذا اللقاح لمن هم دون سن معينة.
وعلقت هولندا الجمعة التطعيم بجرعات أسترازينيكا للذين تقل أعمارهم عن ستين عاما بعد خمس حالات تخثر جديدة بين النساء، توفيت إحداهن. واتخذت ألمانيا قرارا مماثلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري . كما أوقفت كندا على سبيل المثال استخدام اللقاح لمن هم تحت 55 عاما، ونفس القرار اتخذته فرنسا. وفيما عقلت السويد وفنلندا استخدام اللقاح لمن هم أقل من هم أقل 65 عامًا، عقلت النروج والدنمارك استخدام لقاح أسترازينيكا تمامًا في الوقت الحالي.
والأربعاء الماضي، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه "لا توجد صلة سببية" بين هذه الجلطات واللقاح، ولكن ذلك "ممكن" ، مضيفة أنها لم تعثر على أي عامل خطر محدد مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي. وأضافت أن "تحليلات إضافية جارية" قبل اجتماع جديد حول الملف من 6 إلى 9 نيسان/أبريل.
وقال متحدث باسم الشركة المصنعة في بيان إن هيئتي تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك منظمة الصحة العالمية خلصوا إلى أن "فوائد استخدام لقاحنا (...) تفوق بشكل كبير المخاطر في جميع الفئات العمرية". أكدت شركة أسترازينيكا في آذار/مارس أنه "لا يوجد دليل على وجود مخاطر متفاقمة".
ع.ج.م/ص.شِ (أ ف ب، رويترز)
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لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.