بجدارة.. دورتموند بطلا للسوبر الألماني بعد الفوز على بايرن

أحرز بوروسيا دورتموند كأس السوبر الألماني بفوزه على بايرن ميونيخ 2- صفر مساء السبت (الثالث من آب/ أغسطس 2019) على ملعب سيغنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند. وسجل الإسباني باكو الكاسر (48) من تمريرة من زميله الإنجليزي جايدون سانشو، الذي عاد ليسجل بنفسه الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وتجمع مباراة كأس السوبر بين بطلي الدوري والكأس، ولكون بايرن ميونيخ أحرز الثنائية الموسم المنصرم، فقد واجه دورتموند وصيفه في الدوري المحلي.

وكان بايرن ميونيخ قد توج بكأس السوبر في العام الماضي إثر انتصار كبير 5 / صفر على آينتراخت فرانكفورت.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، حقق بايرن ميونيخ الفوز ست مرات مقابل ثلاثة انتصارات لبروسيا دورتموند، والتعادل مرة واحدة. وفي آخر 6 مواجهات بين الفريقين في كأس السوبر الألماني، نال كل فريق اللقب ثلاث مرات.

ولم يغب بايرن ميونخ عن مباراة كأس السوبر الألماني منذ عام 2012، وقد توج باللقب خلال هذه الفترة أربع مرات وخسر ثلاث مرات.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها دورتموند بكأس السوبر منذ عام 2014، وتعتبر بداية قوية له في الموسم الجديد، الذي يسعى لمنافسة بايرن على لقب الدوري الذي يحتكره البافاري منذ سبعة مواسم.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)