 بجدارة.. أسود أطلس ونسور قرطاج يصعدون إلى مونديال قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.03.2022

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رياضة

بجدارة.. أسود أطلس ونسور قرطاج يصعدون إلى مونديال قطر

بجدارة نجح منتخب المغرب لكرة القدم في الصعود إلى مونديال قطر 2022 بعد اكتساحه لضيفه فريق الكونغو. بينما اكتفى نسور قرطاج بالتعادل مع منتخب مالي ليرافقوا أسود أطلس إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ مشاركتهم بالبطولة.

منتخب المغرب (صورة من الأرشيف)

منتخب المغرب (صورة من الأرشيف)

 تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال قطر 2022 عبر فوزه الساحق على ضيفه منتخب جمهورية الكونغو 4/ 1 مساء الثلاثاء (29 مارس/ آذار 2022) في إياب الملحق الأفريقي النهائي المؤهل لكأس العالم.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليتفوق المنتخب المغربي 5/ 2 في مجموع اللقاءين.

وسجل منتخب المغرب هدفين في كل شوط وسط تألق لافت من جانب عز الدين أوناحي. وسجل أوناحي الهدفين الأول والثالث للمغرب في الدقيقتين 21 و55 وتكفل طارق تيسودالي وأشرف حكيمي بتسجيل الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 45 و69 في الوقت الذي أحرز فيه بين مالانغو الهدف الوحيد للكونغو في الدقيقة 78.

وتأهل أسود الأطلس إلى كأس العالم للمرة السادسة، بعد أن حققوا الإنجاز ذاته خمس مرات من قبل في أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018. 

نسور قرطاش تطير للدوحة

ولحق المنتخب التونسي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر إثر تعادله السلبي مع نظيره المالي مساء الثلاثاء أيضا في إياب الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب التونسي فاز 1 / صفر على نظيره المالي في عقر داره ذهابا يوم الجمعة الماضي ليتأهل نسور قرطاج إلى المونديال بالفوز 1 / صفر في مجموع المباراتين.

صورة لمنتخب تونس (أرشيف)

صورة لمنتخب تونس (أرشيف)

ويخوض المنتخب التونسي المونديال للنسخة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه علما بأن الفريق لم ينجح من قبل في اجتياز دور المجموعات بأي من مشاركاته الخمسة السابقة في المونديال.

ص.ش (د ب أ)

 

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