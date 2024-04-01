ضربة إيران لإسرائيل

2024/4/18 ١٨ أبريل ٢٠٢٤

تتباين التحليلات والقراءات الإستراتيجية لنتائج الضربة الإيرانية غير المسبوقة لإسرائيل. كما أنها سبب في زيادة الضغط على الحلفاء الغربيين لتقديم دعم مماثل لأوكرانيا للتصدي للمسيرات والصواريخ الروسية والإيرانية. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان