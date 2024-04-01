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سياسةإسرائيل

ضربة إيران لإسرائيل

١٨ أبريل ٢٠٢٤

تتباين التحليلات والقراءات الإستراتيجية لنتائج الضربة الإيرانية غير المسبوقة لإسرائيل. كما أنها سبب في زيادة الضغط على الحلفاء الغربيين لتقديم دعم مماثل لأوكرانيا للتصدي للمسيرات والصواريخ الروسية والإيرانية. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان

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ضيوف الحلقة: عارف حجاج، خبير في الشؤون السياسية // شبرمة ياسين، صحفي // هديل عويس، صحفية وخبيرة في الشأن الأمريكي - واشنطن

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Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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