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اقتصادألمانيا

بتوقيت برلين - ركود الاقتصاد الألماني: هل فقدت ألمانيا قدرتها التنافسية في العالم؟

٥ أكتوبر ٢٠٢٣

بعد الركود الاقتصادي يرى بعض الاقتصاديين أن ألمانيا عادت لتصبح "رجل أوروبا المريض" ويتزامن ذلك مع تنامي التيارات الشعبوية اليمينية وتأثيرها على الاستثمارات. فهل فقدت ألمانيا قدرتها التنافسية في العالم؟ يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

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د. إبراهيم محمد، صحفي وخبير في الشؤون الاقتصادية ، ندى الخوام، صحفية، د.دانيال ملحم، أستاذ وباحث في الشأن الاقتصادي

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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