بتوقيت برلين - ركود الاقتصاد الألماني: هل فقدت ألمانيا قدرتها التنافسية في العالم؟

2023/10/5 ٥ أكتوبر ٢٠٢٣

بعد الركود الاقتصادي يرى بعض الاقتصاديين أن ألمانيا عادت لتصبح "رجل أوروبا المريض" ويتزامن ذلك مع تنامي التيارات الشعبوية اليمينية وتأثيرها على الاستثمارات. فهل فقدت ألمانيا قدرتها التنافسية في العالم؟ يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب