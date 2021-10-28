 بتوقيت برلين - حكومة ألمانية جديدة: انطلاقة نحو الحداثة؟ | بتوقيت برلين | DW | 02.12.2021

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بتوقيت برلين

بتوقيت برلين - حكومة ألمانية جديدة: انطلاقة نحو الحداثة؟

وعدت أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا، يضم الاشتراكيين والخضر والليبراليين، بانطلاقة نحو الحداثة. لكن الخلافات بينها عميقة ومشاريعها صعبة التمويل. فكيف سيكون وجه ألمانيا الجديد؟ كيف سيحقق رابع أكبر اقتصاد في العالم قفزته الكبرى نحو الحداثة؟ وهل سنشهد قريبا سياسة خارجية قائمة على القيم؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة : رائد نعيم، خبير في الشؤون السياسية // سلام سعيد، خبيرة في الشؤون الاقتصادية // لؤي المدهون، خبير في الشؤون الألمانية والأوروبية - مدينة بون

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