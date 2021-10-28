بتوقيت برلين

بتوقيت برلين - حكومة ألمانية جديدة: انطلاقة نحو الحداثة؟

وعدت أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا، يضم الاشتراكيين والخضر والليبراليين، بانطلاقة نحو الحداثة. لكن الخلافات بينها عميقة ومشاريعها صعبة التمويل. فكيف سيكون وجه ألمانيا الجديد؟ كيف سيحقق رابع أكبر اقتصاد في العالم قفزته الكبرى نحو الحداثة؟ وهل سنشهد قريبا سياسة خارجية قائمة على القيم؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة