حلف الناتو بين ترامب و بوتين

يهدد دونالد ترامب حلفاء بلاده في حلف الناتو برفع الحماية عنهم، إذا لم ترتفع نفقاتهم العسكرية. إنه تصريح مثير ينذر أوروبا بضرورة أن تعتمد على نفسها دفاعيا ولمواجهة أي تهديدات من روسيا مستقبلا.
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان
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ضيوف الحلقة:
شبرمة ياسين، صحفي متخصص في الشأن الروسي //
ناجح العبيدي، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية //
هالة الساحلي، صحفية ومختصة في الشؤون الأوروبية - بروكسل
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!