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سياسةعالمي

حلف الناتو بين ترامب و بوتين

١٥ فبراير ٢٠٢٤

يهدد دونالد ترامب حلفاء بلاده في حلف الناتو برفع الحماية عنهم، إذا لم ترتفع نفقاتهم العسكرية. إنه تصريح مثير ينذر أوروبا بضرورة أن تعتمد على نفسها دفاعيا ولمواجهة أي تهديدات من روسيا مستقبلا. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان

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ضيوف الحلقة:
شبرمة ياسين، صحفي متخصص في الشأن الروسي //  
ناجح العبيدي، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية // 
هالة الساحلي، صحفية ومختصة في الشؤون الأوروبية - بروكسل

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تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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