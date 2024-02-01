حلف الناتو بين ترامب و بوتين

2024/2/15 ١٥ فبراير ٢٠٢٤

يهدد دونالد ترامب حلفاء بلاده في حلف الناتو برفع الحماية عنهم، إذا لم ترتفع نفقاتهم العسكرية. إنه تصريح مثير ينذر أوروبا بضرورة أن تعتمد على نفسها دفاعيا ولمواجهة أي تهديدات من روسيا مستقبلا. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان