الهند في عهد مودي.. قوة يستهان بها؟

يواصل نحو مليار ناخب في الهند الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة تعتبر الأكبر في العالم. وفيما تشير استطلاعات الرأي إلى فوز جديد لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يتساءل كثيرون عما حققته الهند في ظل حكمه، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
مذيعة الحلقة: أمل ديب
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ضيوف الحلقة: وليد الشيخ، صحفي ومحلل سياسي // عبير السعدي، صحفية وكاتبة سياسية // د. وائل عواد، صحفي وخبير في الشؤون الآسيوية (نيودلهي)
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!