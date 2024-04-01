الهند في عهد مودي.. قوة يستهان بها؟

2024/4/25 ٢٥ أبريل ٢٠٢٤

يواصل نحو مليار ناخب في الهند الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة تعتبر الأكبر في العالم. وفيما تشير استطلاعات الرأي إلى فوز جديد لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يتساءل كثيرون عما حققته الهند في ظل حكمه، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. مذيعة الحلقة: أمل ديب