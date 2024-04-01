الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

تحاول الصين تصدير كميات كبيرة من السلع المدعومة إلى أوروبا والولايات المتحدة، ما يخلق مشاكل جديدة. الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، تهدد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية وبحرب تجارية. هذا بينما تناور ألمانيا بإستراتيجيتها الجديدة حيال الصين بين التقارب والتحرر من التبعية الاقتصادية.
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
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ضيوف الحلقة:
ناجح العبيدي، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية //
لينا نجمي، محللة سياسية وعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني //
وائل عواد، صحفي وخبير في الشأن الصيني - نيودلهي
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!