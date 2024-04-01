الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

2024/4/11 ١١ أبريل ٢٠٢٤

تحاول الصين تصدير كميات كبيرة من السلع المدعومة إلى أوروبا والولايات المتحدة، ما يخلق مشاكل جديدة. الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، تهدد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية وبحرب تجارية. هذا بينما تناور ألمانيا بإستراتيجيتها الجديدة حيال الصين بين التقارب والتحرر من التبعية الاقتصادية. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة