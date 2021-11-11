بتسعة أهداف.. ألمانيا تكتسح ليشتنشتاين في تصفيات مونديال قطر

سحق منتخب ألمانيا ضيفه منتخب ليشتنشتاين 9 / صفر، الخميس (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة العاشرة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

لقن المنتخب الألماني، الذي كان قد حسم تأهله للبطولة في الجولة الماضية، ضيفه دروسا في فنون كرة القدم، ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.

وبعد أن تلقى يانس هوفر لاعب ليشتنشتاين البطاقة الحمراء بسبب تدخله القوي على ليون غورتزيكا لاعب المنتخب الألماني في الدقيقة الثامنة، تقدم منتخب بألمانيا عن طريق إلكاي غوندوغان في الدقيقة 11 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف دانيال كوفمان لاعب ليشتنشتاين الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 22 سجل ليروي ساني الهدف الثالث للمنتخب الألماني، قبل أن يضيف ماركو رويس الهدف الرابع بعد ذلك بدقيقة. وسجل ليروي ساني الهدف الخامس في الدقيقة 49، ثم أضاف توماس مولر الهدف السادس في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 80 سجل باكو الهدف السابع وبعد ذلك بست دقائق عاد مولر ليضيف الهدف الثامن، ثم اختتم جوبيل لاعب ليشتنشتاين مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف التاسع بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة رومانيا وايسلندا. ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع منتخب أيسلندا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

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لوف يتلقى وداعا عاطفيا.. ويتطلع للعودة إلى التدريب

من جانب آخر، بدا يواخيم لوف، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، متأثرا حينما حظي بتصفيق حار خلال وداعه رسميا الخميس قبل لقاء منتخب بلاده مع ضيفه منتخب ليشتنشتاين. وحصل لوف (61 عاما)، الذي قاد منتخب ألمانيا للتتويج بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل، على شهادة مؤطرة من جانب بيتر بيندرز، الرئيس المؤقت للاتحاد الألماني لكرة القدم، بملعب (فولكسفاغن أرينا) الذي استضاف اللقاء.

وهتف المشجعون بإسم لوف وشكل لاعبون سابقون، من بينهم لوكاس بودولسكي وميروسلاف كلوزه وبير ميرتساكر وسامي خضيرة حرس الشرف. وشغل لوف منصب مساعد مدرب منتخب ألمانيا، الذي كان يقوده يورغن كلينسمان، ما بين عامي 2004 و2006، ثم أصبح مديرا فنيا للفريق لمدة 15 عاما، توج خلالها بمونديال 2014 وكأس القارات عام 2017.

حظي يواخيم لوف، المدرب السابق للمانشافت، بتصفيق حار خلال وداعه رسميا قبل لقاء منتخب بلاده مع ضيفه منتخب ليشتنشتاين.

كان مقررا أن ينتهي عقد لوف عام 2022، لكنه استقال بعد خروج منتخب ألمانيا من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) هذا العام بالخسارة أمام منتخب إنجلترا، حيث كانت أحدث نتيجة من عدة نتائج متواضعة عانى منها منتخب الماكينات في الأعوام الأخيرة.

وبات هانزي فليك، مساعد لوف السابق، هو المسؤول الحالي عن المنتخب الألماني، حيث قاده لبلوغ نهائيات كأس العالم العام المقبل في قطر، بينما قال لوف لمحطة (RTL) التليفزيونية إنه يمكن أن يتخيل العودة للتدريب العام المقبل.

أوضح لوف "هذا ممكن بالتأكيد. بعد هذه المدة الطويلة، أحتاج إلى نصف عام أو ربما عام كامل لابتعد عن التدريب. الرغبة والحافز يعودان تدريجياً". وأضاف لوف "كانت البطولة الأخيرة مخيبة للآمال بالنسبة لنا جميعًا. لذا فقد استغرق الأمر مني بعض الوقت. الآن لدي شعور بأنني على ما يرام وأتطلع إلى كرة القدم".

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)