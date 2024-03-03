باير ليفركوزن يوسع الفارق مع بايرن بثنائية على كولن

عزز باير ليفركوزن صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم وذلك عقب فوزه على مضيفه كولن بهدفين ليوسع الفارق بينه وبين وصيفه بايرن ميونيخ إلى 10 نقاط، ويقترب من إحراز لقبه الأول في "بوندسليغا" قبل 10 مراحل من النهاية.

ابتعد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط عن وصيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بفوزه على مضيفه كولن اليوم الأحد (الثالث من آذار/ مارس 2024) بهدفين نظيفين، وذلك في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل الهولندي جيريمي فريمبونغ (37) والإسباني أليخاندرو غريمالدو (73) هدفي ليفركوزن الذي حقق انتصاره الخامس توالياً في مختلف المسابقات ويقترب من احراز لقبه الاول في "بوندسليغا" قبل 10 مراحل من النهاية.

وشهدت المباراة في الدقيقة 14 طرد مهاجم كولن الشاب يان تيلمان (21 عاما) بالبطاقة إثر تدخل خشن على السويسري غرانيت تشاكا بعد تدخل حكم الفار.

ورفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط في المركز الأول إلى 64 بفارق 10 نقاط عن وصيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ 11 الماضية الذي سقط في فخ التعادل أمام فرايبورغ 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وبفارق 14 نقطة عن شتوتغارت الثالث الذي فاز بصعوبة على مضيفه فولفسبورغ 3-2 السبت.

سجل الهولندي جيريمي فريمبونغ الهدف الأول لباير ليفركوزن في الدقيقة 37 صورة من: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

وبهذا الفوز عزز ليفركوزن سلسلة من 34 مباراة في مختلف المسابقات من دون خسارة هذا الموسم (30 فوزاً و4 تعادلات)، علماً أنه بفوزه على ماينتس 2-1 في المرحلة الماضية حطم الرقم القياسي الألماني الذي حققه هانزي فليك مع بايرن ميونيخ في 2019 و2020.

وتحضّر رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو بأفضل طريقة لمواجهة قره باخ الأذربيجاني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد أربعة أيام، في حين استمر غياب أفضل هداف في صفوفه النيجيري فيكتور بونيفايس للإصابة (10 أهداف في 16 مباراة).

في المقابل، تجمد رصيد كولن الذي يحاول تفادي الهبوط، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، علماً أنه لم يفز في مبارياته الأربع الأخيرة (هزيمتان وتعادلان)، واكتفى بفوز واحد في آخر 11 مباراة.

وبعد 3 دقائق من صافرة البداية، وقف القائم الأيمن في وجه تسديدة صاروخية ليوناس هوفمان داخل المنطقة بعد تمريرة من التشيكي باتريك شيك، حارماً ليفركوزن من التقدم. وهدد كولن مرمى ضيفه في الدقيقة 11 برأسية من النمسوي ديان ليوبيشيتش مرت بجانب المرمى، ولكن بعد ثلاث دقائق وجد نفسه بعشرة لاعبين إثر طرد تيلمان بعد تدخل خشن على تشاكا.

تجمد رصيد كولن الذي يحاول تفادي الهبوط، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، إذ لم يفز في مبارياته الأربع الأخيرة صورة من: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

واستغل ليفركوزن النقص العددي لافتتاح التسجيل بعد عرضية من الإسباني غريمالدو تطاول لها شيك ومررها إلى الهولندي فريمبونغ الذي تابعها بقدمه اليمنى في الشباك (37)، في ثامن أهدافه في 23 مباراة في الدوري هذا الموسم. وكاد شيك يضاعف النتيجة بعد عرضية من غريمالدو، إلا أن رأسيته اصطدمت بالقائم (57).

وسجل غريمالدو الهدف الثاني بعد لعبة جماعية مشتركة على الجهة اليسرى، لتصل الكرة إلى الإسباني فسيطر عليها وسددها مرت بين ساقي الحارس مارفين شفيبه في الدقيقة 73. وهو الهدف التاسع لغريمالدو في 24 مباراة في الدوري هذا الموسم.

يُذكر أن باير ليفركوزن سجل في آخر 17 مباراة خارج دياره في مختلف المسابقات، ليعادل أفضل سلسلة له حققها في عام 2016.

ع.غ/خ.س (آ ف ب، د ب أ)