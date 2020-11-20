 بايرن ينفرد بالصدارة بعد تعثر دورتموند أمام ثنائية إلياس السخيري | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بايرن ينفرد بالصدارة بعد تعثر دورتموند أمام ثنائية إلياس السخيري

واصل بايرن ميونيخ تفوقه على شتوتغارت بالفوز عليه ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، في حين حقق فريق كولونيا فوزا مفاجئا على مضيفه بوروسيا دورتموند، المرشح للقب، بفضل ثنائية للتونسي إلياس السخيري.

إلياس السخيري لاعب كولونيا يسجل في مرمى دورتموند (28/11/2020)

التونسي إلياس السخيري (الأول من اليمين) لاعب كولونيا سجل ثنائية في مرمى دورتموند مانحا فريقه الفوز 2-1.

تلقى بروسيا دورتموند هزيمة مفاجئة 2-1 أمام ضيفه كولونيا ليبتعد بأربع نقاط عن صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني). وصعق كولونيا مضيفه بهدف مبكر عندما وضع التونسي إلياس السخيري الكرة في الشباك بعد تسع دقائق.

مختارات

انفرد فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب بصدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند، بينما تقدم فريق لايبزيغ لمركز الوصيف.

بعد بلوغه سن الـ16، أصبح بإمكان جوهرة دورتموند يوسوفا موكوكو المشاركة مع الفريق الأول ضمن منافسات الدوري الألماني. ويتطلع موكوكو إلى أن يصبح أصغر لاعب محترف في البوندسليغا. فهل يتحقق له ذلك غدا عند مواجهة هيرتا برلين؟

فيما يواصل بايرن ودورتموند تألقهما وتحقيق الانتصار تولى الآخر، يحتدم الصراع بينهما أكثر على صدارة الدوري الألماني. في حين تعرض لايبزيغ للخسارة الأولى هذا الموسم وفقد الصدارة، لكنه يبقى منافسا يحسب له حساب.

المرحلة الثالثة من بوندسليغا تميزت بفوز ساحق لبايرن على ماينز بسداسية وبنهوض فرق الذيل، حيث وقف بادربورن انطلاقة فولفسبورغ، فيما تراجع دورتموند للمركز الخامس إثر خسارته المذلة أمام يونيون برلين.

وافتقر دورتموند، الذي أحرز خمسة أهداف في مرمى هيرتا برلين الأسبوع الماضي، للفاعلية وكان كولونيا المجتهد هو من عزز تقدمه مرة أخرى عبر السخيري عند مرور ساعة من اللعب.

وقلص تورغان هازارد الفارق بتسديدة منخفضة في الدقيقة 74 وعلى الرغم من المحاولات اليائسة وإهدار إيرلينغ هالاند فرصة خطيرة في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع فشل دورتموند في إدراك التعادل. وخرج فريق كولونيا من معمعة الفرق المهددة بالهبوط مؤقتا بالارتقاء إلى المركز الخامس عشر بست نقاط، وحل محله أرمينيا بأربع نقاط.

ويملك دورتموند 18 نقطة في المركز الثالث متأخرا بأربع نقاط عن بايرن ميونيخ، وبنقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيغ.

وبتعثر فريق بروسيا دورتموند  انفرد فريق بايرن ميونيخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتغارت 3 1/ اليوم السبت في الجولة التاسعة من البوندسليغا. وحقق بايرن ميونيخ فوزًا مستحقًا على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدف، السبت، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم فريق أصحاب الأرض أولا بهدف سُجل عن طريق المهاجم الفرنسي تانجوي كوليبالي في الدقيقة 20، قبل أن يُحرز مواطنه كينغسيلي كومان هدف التعادل للبايرن عند الدقيقة 38.

كومان (يسار) يحتفل مع ليفاندوفسكي وزميل آخر بعد تسجيل هدف التعادل أمام شتوتغارت (28/11/2020)

كينغسلي كومان (يسار) سجل هدف تعادل بايرن مع شتوتغارت قبل أن ينهي الفريق البافاري المباراة فائزا 3/1.

ورفع روبرت ليفاندوفسكي نجم البافاري رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من كومان. وحسم دوغلاس كوستا فوز بايرن بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية.
وبهذا، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده للنقطة 22، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وهذه هي المباراة السابعة على التوالي التي تهتز فيها شباك بايرن هذا الموسم وكان يجب على فيليب فورستر تعزيز تقدم شتوتغارت لكنه أهدر فرصة من ثلاثة أمتار.

وفي بقية النتائج، تعادل آينتراخت فرانكفورت على أرض يونيون برلين بثلاثة أهداف لكل فريق، في حين انتصر لايبزيغ على ضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدفين لهدف، كما تعادل فرايبورغ مع مضيفه أوغسبورغ 1/1.

ع.أ.ج/ ص ش ( ا ف ب، د ب ا، رويترز)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مواضيع ذات صلة

U19 Bundesliga | FC Schalke 04 v Borussia Dortmund - Youssoufa Moukoko

"معجزة" دورتموند يستعد لدخول تاريخ الدوري الألماني 20.11.2020

بعد بلوغه سن الـ16، أصبح بإمكان جوهرة دورتموند يوسوفا موكوكو المشاركة مع الفريق الأول ضمن منافسات الدوري الألماني. ويتطلع موكوكو إلى أن يصبح أصغر لاعب محترف في البوندسليغا. فهل يتحقق له ذلك غدا عند مواجهة هيرتا برلين؟

Bundesliga 1. FC Köln v FC Bayern München | Tor Müller

فوز بايرن ودورتموند يؤجج الصراع على صدارة الدوري الألماني 31.10.2020

فيما يواصل بايرن ودورتموند تألقهما وتحقيق الانتصار تولى الآخر، يحتدم الصراع بينهما أكثر على صدارة الدوري الألماني. في حين تعرض لايبزيغ للخسارة الأولى هذا الموسم وفقد الصدارة، لكنه يبقى منافسا يحسب له حساب.

Bundesliga I Borussia Dortmund v Bayern München

بايرن يحقق فوزا مثيرا على دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني 07.11.2020

انفرد فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب بصدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند، بينما تقدم فريق لايبزيغ لمركز الوصيف.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بايرن ينفرد بالصدارة بعد تعثر دورتموند أمام ثنائية إلياس السخيري

هل بات الثلاثي: مولر-هوملس-بواتينغ على باب العودة إلى المانشافت؟

هل مات مارادونا بسبب الإهمال الطبي؟.. القضاء يفتح تحقيقا

الأهلي يقتنص لقبه التاسع في أبطال أفريقيا على حساب الزمالك

المدير الرياضي بدورتموند يتحدث عن مستقبل هالاند

ماتيوس يرشح هذا المدرب لخلافة لوف في المنتخب الألماني