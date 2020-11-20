بايرن ينفرد بالصدارة بعد تعثر دورتموند أمام ثنائية إلياس السخيري

تلقى بروسيا دورتموند هزيمة مفاجئة 2-1 أمام ضيفه كولونيا ليبتعد بأربع نقاط عن صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني). وصعق كولونيا مضيفه بهدف مبكر عندما وضع التونسي إلياس السخيري الكرة في الشباك بعد تسع دقائق.

وافتقر دورتموند، الذي أحرز خمسة أهداف في مرمى هيرتا برلين الأسبوع الماضي، للفاعلية وكان كولونيا المجتهد هو من عزز تقدمه مرة أخرى عبر السخيري عند مرور ساعة من اللعب.

وقلص تورغان هازارد الفارق بتسديدة منخفضة في الدقيقة 74 وعلى الرغم من المحاولات اليائسة وإهدار إيرلينغ هالاند فرصة خطيرة في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع فشل دورتموند في إدراك التعادل. وخرج فريق كولونيا من معمعة الفرق المهددة بالهبوط مؤقتا بالارتقاء إلى المركز الخامس عشر بست نقاط، وحل محله أرمينيا بأربع نقاط.

ويملك دورتموند 18 نقطة في المركز الثالث متأخرا بأربع نقاط عن بايرن ميونيخ، وبنقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيغ.

وبتعثر فريق بروسيا دورتموند انفرد فريق بايرن ميونيخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتغارت 3 1/ اليوم السبت في الجولة التاسعة من البوندسليغا. وحقق بايرن ميونيخ فوزًا مستحقًا على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدف، السبت، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم فريق أصحاب الأرض أولا بهدف سُجل عن طريق المهاجم الفرنسي تانجوي كوليبالي في الدقيقة 20، قبل أن يُحرز مواطنه كينغسيلي كومان هدف التعادل للبايرن عند الدقيقة 38.

كينغسلي كومان (يسار) سجل هدف تعادل بايرن مع شتوتغارت قبل أن ينهي الفريق البافاري المباراة فائزا 3/1.

ورفع روبرت ليفاندوفسكي نجم البافاري رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من كومان. وحسم دوغلاس كوستا فوز بايرن بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وبهذا، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده للنقطة 22، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وهذه هي المباراة السابعة على التوالي التي تهتز فيها شباك بايرن هذا الموسم وكان يجب على فيليب فورستر تعزيز تقدم شتوتغارت لكنه أهدر فرصة من ثلاثة أمتار.

وفي بقية النتائج، تعادل آينتراخت فرانكفورت على أرض يونيون برلين بثلاثة أهداف لكل فريق، في حين انتصر لايبزيغ على ضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدفين لهدف، كما تعادل فرايبورغ مع مضيفه أوغسبورغ 1/1.

ع.أ.ج/ ص ش ( ا ف ب، د ب ا، رويترز)