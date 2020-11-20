بايرن ينفرد بالصدارة بعد تعثر دورتموند أمام ثنائية إلياس السخيري

تلقى بروسيا دورتموند هزيمة مفاجئة 2-1 أمام ضيفه كولونيا ليبتعد بأربع نقاط عن صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني). وصعق كولونيا مضيفه بهدف مبكر عندما وضع التونسي إلياس السخيري الكرة في الشباك بعد تسع دقائق.
وافتقر دورتموند، الذي أحرز خمسة أهداف في مرمى هيرتا برلين الأسبوع الماضي، للفاعلية وكان كولونيا المجتهد هو من عزز تقدمه مرة أخرى عبر السخيري عند مرور ساعة من اللعب.
وقلص تورغان هازارد الفارق بتسديدة منخفضة في الدقيقة 74 وعلى الرغم من المحاولات اليائسة وإهدار إيرلينغ هالاند فرصة خطيرة في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع فشل دورتموند في إدراك التعادل. وخرج فريق كولونيا من معمعة الفرق المهددة بالهبوط مؤقتا بالارتقاء إلى المركز الخامس عشر بست نقاط، وحل محله أرمينيا بأربع نقاط.
ويملك دورتموند 18 نقطة في المركز الثالث متأخرا بأربع نقاط عن بايرن ميونيخ، وبنقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيغ.
وبتعثر فريق بروسيا دورتموند انفرد فريق بايرن ميونيخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتغارت 3 1/ اليوم السبت في الجولة التاسعة من البوندسليغا. وحقق بايرن ميونيخ فوزًا مستحقًا على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدف، السبت، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.
وتقدم فريق أصحاب الأرض أولا بهدف سُجل عن طريق المهاجم الفرنسي تانجوي كوليبالي في الدقيقة 20، قبل أن يُحرز مواطنه كينغسيلي كومان هدف التعادل للبايرن عند الدقيقة 38.
كينغسلي كومان (يسار) سجل هدف تعادل بايرن مع شتوتغارت قبل أن ينهي الفريق البافاري المباراة فائزا 3/1.
ورفع روبرت ليفاندوفسكي نجم البافاري رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من كومان. وحسم دوغلاس كوستا فوز بايرن بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية.
وبهذا، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده للنقطة 22، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 11 نقطة في المركز العاشر.
وهذه هي المباراة السابعة على التوالي التي تهتز فيها شباك بايرن هذا الموسم وكان يجب على فيليب فورستر تعزيز تقدم شتوتغارت لكنه أهدر فرصة من ثلاثة أمتار.
وفي بقية النتائج، تعادل آينتراخت فرانكفورت على أرض يونيون برلين بثلاثة أهداف لكل فريق، في حين انتصر لايبزيغ على ضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدفين لهدف، كما تعادل فرايبورغ مع مضيفه أوغسبورغ 1/1.
ع.أ.ج/ ص ش ( ا ف ب، د ب ا، رويترز)
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا
قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية مخيبة
استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
استعادة التوازن
في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
تعادل مُـر
في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
سقوط مفاجئ
تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
خماسية مذلة
سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
إقالة كوفاتش
بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
مدرب مؤقت
عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية رائعة
في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
اقتراب من الصدارة
واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
الصعود للقمة
في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
رد الصاع
واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
توسيع الفارق والاقتراب من اللقب
نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
ماكينة أهداف
تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان