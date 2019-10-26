بايرن ينتزع صدارة الدوري الألماني من لايبزيغ

أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في أول 26 دقيقة ليفوز 3-1 على مستضيفه ماينتس اليوم السبت (الأول من فبراير/شباط 2020) ليتقدم بفارق نقطة واحدة في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بانتصاره السادس على التوالي في البطولة.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي، متصدر قائمة هدافي الدوري، التسجيل في الدقيقة الثامنة محرزاً هدفه 22 في المسابقة ثم أضاف توماس مولر وتياغو ألكانتارا هدفين ليرفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيغ الذي تعادل 2-2 مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ.

وكانت بداية بايرن السريعة كافية لحسم المباراة ولم يشكل ماينز، الذي قلص الفارق في نهاية الشوط الأول عبر يرميا سانت يوسته، خطورة حقيقية على مرمى الفريق الضيف.

وحقق بايرن رقما قياسيا له بتسجيل 58 هدفا في أول 20 مباراة في الدوري مما سيعزز من موقف المدرب المؤقت هانز فليك الذي لم يتضح مستقبله مع الفريق حتى الآن. وأبلغ فليك الصحفيين "كنت معجبا بأول نصف ساعة لنا. بعد ذلك لم نقدم سوى القليل. فقدنا سرعتنا".

وأضاف مدرب بايرن الذي يستعد لاستضافة لايبزيغ الأسبوع المقبل "دافعنا بشكل جيد وحصلنا على النقاط الثلاث".

واستمتع دورتموند بسيطرة أكبر وسحق ضيفه أونيون برلين 5-صفر بفضل ثنائية النرويجي إيرلينغ هالاند الذي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يحرز سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات.

وافتتح جيدون سانشو التسجيل في الدقيقة 13 وعزز هالاند من تقدم دورتموند بعد ذلك بخمس دقائق.

وأحرز دورتموند هدفين سريعين في الشوط الثاني عبر ماركو رويس وأكسل فيتسل قبل أن يضيف هالاند هدفه الثاني ويحقق دورتموند فوزه الثالث على التوالي في الدوري هذا العام.

وعدل لايبزيغ تأخره بهدفين ليحصل على نقطة واحدة أمام مونشنغلادباخ بفضل إدراك كريستوفر نكونكو التعادل في الدقيقة 89.

وتقدم مونشنغلادباخ، الذي طُرد أحد لاعبيه عند مرور ساعة من اللعب، 2-صفر في الشوط الأول لكن باتريك شيك قلص الفارق في الدقيقة 50 ثم أنقذ نكونكو صاحب الأرض.

ع.أ.ج/ خ.س (رويترز)