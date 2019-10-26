 بايرن ينتزع صدارة الدوري الألماني من لايبزيغ | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 01.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بايرن ينتزع صدارة الدوري الألماني من لايبزيغ

مني فريق ماينتس بهزيمة أمام فريق بايرن ميونخ بهدف مقابل ثلاثة أهداف. وبهذا الفوز انتزع بايرن ميونخ صدارة البونديسليغا من فريق رازن بال شبورت لايبزيغ الذي كان متصدراً القائمة الأسبوع الماضي، بعد تقدمه بفارق نقطة واحدة.

مني فريق ماينتس بهزيمة أمام فريق بايرن ميونخ بهدف مقابل ثلاثة أهداف

مني فريق ماينتس بهزيمة أمام فريق بايرن ميونخ بهدف مقابل ثلاثة أهداف

أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في أول 26 دقيقة ليفوز 3-1 على مستضيفه ماينتس اليوم السبت (الأول من فبراير/شباط 2020) ليتقدم بفارق نقطة واحدة في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بانتصاره السادس على التوالي في البطولة.

مختارات

قادت ثنائية بودولسكي فريقه كولونيا للفوز على هانوفر في ختام الأسبوع التاسع للدوري الألماني، في حين فاز هامبورغ على خصمه فرايبورغ في عقر داره متذيلاً معه قائمة ترتيب الدوري، فيما بقي بايرن ميونخ متربعاً على عرش الصدارة. (16.10.2011)

تقدم هوفنهايم إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم بطلب إعادة مباراته مع ليفركوزن بعد احتساب الحكم هدفا وهميا لصالح الأخير جاء عبر فجوة من خارج شباك المرمى، وهو ما ستبحثة المحكمة الرياضية. ومسدد الهدف يعتذر لعشاق المستديرة. (19.10.2013)

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي، متصدر قائمة هدافي الدوري، التسجيل في الدقيقة الثامنة محرزاً هدفه 22 في المسابقة ثم أضاف توماس مولر وتياغو ألكانتارا هدفين ليرفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيغ الذي تعادل 2-2 مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ.

وكانت بداية بايرن السريعة كافية لحسم المباراة ولم يشكل ماينز، الذي قلص الفارق في نهاية الشوط الأول عبر يرميا سانت يوسته، خطورة حقيقية على مرمى الفريق الضيف.

وحقق بايرن رقما قياسيا له بتسجيل 58 هدفا في أول 20 مباراة في الدوري مما سيعزز من موقف المدرب المؤقت هانز فليك الذي لم يتضح مستقبله مع الفريق حتى الآن. وأبلغ فليك الصحفيين "كنت معجبا بأول نصف ساعة لنا. بعد ذلك لم نقدم سوى القليل. فقدنا سرعتنا".

وأضاف مدرب بايرن الذي يستعد لاستضافة لايبزيغ الأسبوع المقبل "دافعنا بشكل جيد وحصلنا على النقاط الثلاث".

واستمتع دورتموند بسيطرة أكبر وسحق ضيفه أونيون برلين 5-صفر بفضل ثنائية النرويجي إيرلينغ هالاند الذي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يحرز سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات.

وافتتح جيدون سانشو التسجيل في الدقيقة 13 وعزز هالاند من تقدم دورتموند بعد ذلك بخمس دقائق.

وأحرز دورتموند هدفين سريعين في الشوط الثاني عبر ماركو رويس وأكسل فيتسل قبل أن يضيف هالاند هدفه الثاني ويحقق دورتموند فوزه الثالث على التوالي في الدوري هذا العام.

وعدل لايبزيغ تأخره بهدفين ليحصل على نقطة واحدة أمام مونشنغلادباخ بفضل إدراك كريستوفر نكونكو التعادل في الدقيقة 89.

وتقدم مونشنغلادباخ، الذي طُرد أحد لاعبيه عند مرور ساعة من اللعب، 2-صفر في الشوط الأول لكن باتريك شيك قلص الفارق في الدقيقة 50 ثم أنقذ نكونكو صاحب الأرض.

ع.أ.ج/ خ.س (رويترز)

  • Franck Ribéry (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانك ريبيري

    انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.

  • Fußball Bundesliga 12. Spieltag: Hamburger SV - Werder Bremen (picture alliance/dpa/A. Heimken)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    ياروسلاف دروبني

    هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.

  • Bundesliga 4. Spieltag | FC Schalke 04 vs. Bayern München | Franco Di Santo (picture-alliance/dpa/Guido Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانکو دی سانتو

    لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.

  • Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart (picture-alliance/R.Rudel)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    دينيس آوغو

    هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".

  • Florida Cup Soccer (picture-alliance /S. A. Miller)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    برانيمير هرغوتا

    لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.

  • DFB Pokal - FC Augsburg vs. RB Leipzig (picture-alliance)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    غو جا تشول

    أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.

  • Bundesliga Hamburg vs Mönchengladbach (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    لويس هولتبي

    بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.

  • FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (picture-alliance/dpa/T.Frey)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جوليو دوناتي

    في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.

  • Deutschland Alex Meier (picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/T. Sobczak)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    الكسندر ماير

    لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.

  • Deutschland Justin Eilers Werder Bremen (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جاستين إيلرز

    قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م


مختارات

نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

ريبيري ودي سانتو وآوغو، أسماء بعض لاعبي الدوري الألماني المخضرمين، الذين أصبحوا بدون أندية في الوقت الحالي. بعد التألق والنجاح والفشل، هل يجد هؤلاء اللاعبون الفرصة لمواصلة مسيرتهم الكروية؟ (04.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga Bayern München v Union Berlin

بايرن يعبر أونيون برلين ويستعيد صدارة البونديسليغا مؤقتا 26.10.2019

استعاد بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على أونيون برلين في المرحلة التاسعة. فيما احتل فرايبورغ المركز الثاني بعد فوزه على لايبزيغ. وشهدت هذه المرحلة تعادلا سلبيا بين شالكه بوروسيا دورتموند.

Fußball Bundesliga | FC Augsburg vs. Hertha BSC Berlin

بوندسليغا: أوغسبورغ يقسو على هيرتا برلين برباعية 24.11.2019

ابتعد أوغسبورغ عن منطقة الخطر بتحقيقه فوزه الثاني تواليا والثالث فقط هذا الموسم، كما انتصر ماينز على هوفنهايم بنتيجة كاسحة بقيادة مدربه الجديد جعلته يخرج من مربع الخطر.

firo : 17.02.2018 Fußball, Saison 2017/2018 1.Bundesliga: FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim

الصين- عقبات كبيرة في سوق واعدة للرياضة 19.10.2019

تنشط بعض نوادي الدوري الألماني لكرة القدم في السوق الصينية الواعدة بالنسبة لها، لكن المشكلة ليست فقط في اضطرارها إلى إعادة النظر بالجانب الأخلاقي للعقود، بل أيضا في التكيف مع سلوكيات الشركاء غير المألوفة لهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بايرن ينتزع صدارة الدوري الألماني من لايبزيغ

هوميلس: هالاند يذكرني بليفاندوفسكي

غوارديولا يطوي صفحة خلافاته مع مورينيو!

نجم برلين يحتكر احتفاله بتسجيل الأهداف بطريقة غير مسبوقة

كلاوديو بيتزارو.. عندما يفقد أمهر القناصين أدواته ويقاوم سنه!

بينهم ثلاثي برشلونة..حكيمي يكشف عن أقوى خصوم واجههم