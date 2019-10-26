بايرن ينتزع صدارة الدوري الألماني من لايبزيغ

أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في أول 26 دقيقة ليفوز 3-1 على مستضيفه ماينتس اليوم السبت (الأول من فبراير/شباط 2020) ليتقدم بفارق نقطة واحدة في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بانتصاره السادس على التوالي في البطولة.
وافتتح روبرت ليفاندوفسكي، متصدر قائمة هدافي الدوري، التسجيل في الدقيقة الثامنة محرزاً هدفه 22 في المسابقة ثم أضاف توماس مولر وتياغو ألكانتارا هدفين ليرفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيغ الذي تعادل 2-2 مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ.
وكانت بداية بايرن السريعة كافية لحسم المباراة ولم يشكل ماينز، الذي قلص الفارق في نهاية الشوط الأول عبر يرميا سانت يوسته، خطورة حقيقية على مرمى الفريق الضيف.
وحقق بايرن رقما قياسيا له بتسجيل 58 هدفا في أول 20 مباراة في الدوري مما سيعزز من موقف المدرب المؤقت هانز فليك الذي لم يتضح مستقبله مع الفريق حتى الآن. وأبلغ فليك الصحفيين "كنت معجبا بأول نصف ساعة لنا. بعد ذلك لم نقدم سوى القليل. فقدنا سرعتنا".
وأضاف مدرب بايرن الذي يستعد لاستضافة لايبزيغ الأسبوع المقبل "دافعنا بشكل جيد وحصلنا على النقاط الثلاث".
واستمتع دورتموند بسيطرة أكبر وسحق ضيفه أونيون برلين 5-صفر بفضل ثنائية النرويجي إيرلينغ هالاند الذي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يحرز سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات.
وافتتح جيدون سانشو التسجيل في الدقيقة 13 وعزز هالاند من تقدم دورتموند بعد ذلك بخمس دقائق.
وأحرز دورتموند هدفين سريعين في الشوط الثاني عبر ماركو رويس وأكسل فيتسل قبل أن يضيف هالاند هدفه الثاني ويحقق دورتموند فوزه الثالث على التوالي في الدوري هذا العام.
وعدل لايبزيغ تأخره بهدفين ليحصل على نقطة واحدة أمام مونشنغلادباخ بفضل إدراك كريستوفر نكونكو التعادل في الدقيقة 89.
وتقدم مونشنغلادباخ، الذي طُرد أحد لاعبيه عند مرور ساعة من اللعب، 2-صفر في الشوط الأول لكن باتريك شيك قلص الفارق في الدقيقة 50 ثم أنقذ نكونكو صاحب الأرض.
ع.أ.ج/ خ.س (رويترز)
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
فرانك ريبيري
انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
ياروسلاف دروبني
هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
فرانکو دی سانتو
لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
دينيس آوغو
هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
برانيمير هرغوتا
لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
غو جا تشول
أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
لويس هولتبي
بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
جوليو دوناتي
في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
الكسندر ماير
لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.
-
نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!
جاستين إيلرز
قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م