بايرن يكتسح يونيون برلين ويعزز صدارته للدوري الألماني

عزز بايرن ميونيخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه على ضيفه يونيون برلين 4 /صفر، مساء اليوم السبت (19 مارس/ آذار 2022)، ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 63 نقطة، ليزيد الفارق بينه وبين ملاحقه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، لكن الوصيف سيكون على موعد مع إمكانية تقليص الفارق مجددا حينما يلعب غدا مع مضيفه كولونيا.
على الجانب الأخر تجمد رصيد يونيون برلين عند 38 نقطة في المركز الثامن.
سجل أهداف بايرن ميونيخ الفرنسيان كينغسلي كومان (16) وتانغي نيانزو (25)، قبل ثنائية ليفاندوفسكي (45+1 من ركلة جزاء و47).
وعلى ملعب أليانز أرينا في ميونيخ فرض النادي البافاري سيطرة مطلقة على المباراة، ترجمها هدفاً في الدقيقة 16، بتسديدة صاروخية من كومان من مشارف منطقة الجزاء سكنت الشباك إلى يسار الحارس أندرياس لوت. ورغم محاولات الضيوف العودة بالمباراة، كان لها الحارس مانويل نوير بالمرصاد.
وضاعف أصحاب الأرض تقدمهم بعدما ارتقى نيانزو لركلة ركنية وحولها برأسه في المرمى (25). وقبل انتهاء الشوط الأول، احتسب حكم المباراة هارم أوسمرس ركلة جزاء لبايرن، بعدما عرقل الحارس أندرياس لوثه ليفاندوفسكي داخل المنطقة، فانبرى لها الأخير وترجمها بنجاح (45+1).
ليفاندوفسكي يعادل رقما جديدا لغيرد مولر
عاد البولندي نفسه مع بداية الشوط الثاني إلى إضافة هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بعدما تبادل زميلاه توماس مولر وجمال موسيالا الكرة، فمررها الأخير إلى ليفاندوفسكي على طبق من فضة أمام المرمى الخالي فتابعها في الشباك (47).
وهو الهدف الـ31 لليفاندوفسكي في الدوري هذا الموسم معززا صدارته ترتيب الهدافين.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، فإن البولندي عادل الرقم المسجل باسم الأسطورة الألماني غيرد مولر، بعدما كان الوحيد الذي سجل 30 هدفاً على الأقل في خمسة مواسم مختلفة في البوندسليغا.
كما كانت هذه المباراة الرقم 1935 لبايرن في تاريخ مشاركته في دوري الدرجة الأولى، وبالتالي بات صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات بفارق مباراة واحدة عن فيردر بريمن المتواجد حالياً في الدرجة الثانية.
ليفاندوفسكي يواصل تحطيم أرقام الأسطورة غيرد مولر
وفي المقابل، فشل فرايبورغ في تعقيد الأمور بالصراع على المركز الرابع وبقي فيه مؤقتاً بتعادل سلبي بطعم الخسارة أمام مضيفه غرويتر فورث متذيّل الترتيب.
ويحتدم الصراع بين أندية باير ليفركوزن الثالث ولايبزيغ الخامس وفرايبورغ وهوفنهايم السادس، على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وبهذا التعادل، لم يحصد فرايبورغ إلا نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 45 نقطة، وهو نفس عدد نقاط ليفركوزن الذي يحلّ الأحد ضيفاً على فولفسبوغ.
كما يلعب الأحد لايبزيغ مضيفاً لأينتراخت فرانكفورت وفي رصيده 44 نقطة، وفي حال فوزه وتعثر ليفركوزن أو خسارته، سيقفز إلى المركز الثالث.
وبدوره أهدر هوفنهايم فرصة الانقضاض على المركز الثالث ولو مؤقتا بخسارته القاسية بثلاثية نظيفة أمام هرتا برلين.
وفي مباراة أخرى، حقق ماينز فوزاً عريضاً برباعية نظيفة على أرمينيا بيليفيلد.
وفاز شتوتغارت على ضيفه أوغسبورغ 3-2، محسناً بالنقاط الثلاث وضعه في صراع الهبوط، محتلاً المركز الرابع عشر مع 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن أوغسبورغ في المركز الخامس عشر.
ص.ش/ز.ا.ب (د ب أ، أ ف ب)
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
روبرت ليفاندوفسكي
فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
مانويل نوير
توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
كيفن دي بروين
أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"
جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015
كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
المايسترو أندريس إنييستا - 2012
حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الفرنسي فرانك ريبيري - 2013
حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017
حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الكرواتي لوكا مودريتش - 2018
بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019
للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.