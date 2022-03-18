بايرن يكتسح يونيون برلين ويعزز صدارته للدوري الألماني

عزز بايرن ميونيخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه على ضيفه يونيون برلين 4 /صفر، مساء اليوم السبت (19 مارس/ آذار 2022)، ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 63 نقطة، ليزيد الفارق بينه وبين ملاحقه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، لكن الوصيف سيكون على موعد مع إمكانية تقليص الفارق مجددا حينما يلعب غدا مع مضيفه كولونيا.

على الجانب الأخر تجمد رصيد يونيون برلين عند 38 نقطة في المركز الثامن.

سجل أهداف بايرن ميونيخ الفرنسيان كينغسلي كومان (16) وتانغي نيانزو (25)، قبل ثنائية ليفاندوفسكي (45+1 من ركلة جزاء و47).

وعلى ملعب أليانز أرينا في ميونيخ فرض النادي البافاري سيطرة مطلقة على المباراة، ترجمها هدفاً في الدقيقة 16، بتسديدة صاروخية من كومان من مشارف منطقة الجزاء سكنت الشباك إلى يسار الحارس أندرياس لوت. ورغم محاولات الضيوف العودة بالمباراة، كان لها الحارس مانويل نوير بالمرصاد.

وضاعف أصحاب الأرض تقدمهم بعدما ارتقى نيانزو لركلة ركنية وحولها برأسه في المرمى (25). وقبل انتهاء الشوط الأول، احتسب حكم المباراة هارم أوسمرس ركلة جزاء لبايرن، بعدما عرقل الحارس أندرياس لوثه ليفاندوفسكي داخل المنطقة، فانبرى لها الأخير وترجمها بنجاح (45+1).

ليفاندوفسكي يعادل رقما جديدا لغيرد مولر

عاد البولندي نفسه مع بداية الشوط الثاني إلى إضافة هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بعدما تبادل زميلاه توماس مولر وجمال موسيالا الكرة، فمررها الأخير إلى ليفاندوفسكي على طبق من فضة أمام المرمى الخالي فتابعها في الشباك (47).

وهو الهدف الـ31 لليفاندوفسكي في الدوري هذا الموسم معززا صدارته ترتيب الهدافين.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، فإن البولندي عادل الرقم المسجل باسم الأسطورة الألماني غيرد مولر، بعدما كان الوحيد الذي سجل 30 هدفاً على الأقل في خمسة مواسم مختلفة في البوندسليغا.

كما كانت هذه المباراة الرقم 1935 لبايرن في تاريخ مشاركته في دوري الدرجة الأولى، وبالتالي بات صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات بفارق مباراة واحدة عن فيردر بريمن المتواجد حالياً في الدرجة الثانية.

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم أرقام الأسطورة غيرد مولر

وفي المقابل، فشل فرايبورغ في تعقيد الأمور بالصراع على المركز الرابع وبقي فيه مؤقتاً بتعادل سلبي بطعم الخسارة أمام مضيفه غرويتر فورث متذيّل الترتيب.

ويحتدم الصراع بين أندية باير ليفركوزن الثالث ولايبزيغ الخامس وفرايبورغ وهوفنهايم السادس، على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبهذا التعادل، لم يحصد فرايبورغ إلا نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 45 نقطة، وهو نفس عدد نقاط ليفركوزن الذي يحلّ الأحد ضيفاً على فولفسبوغ.

كما يلعب الأحد لايبزيغ مضيفاً لأينتراخت فرانكفورت وفي رصيده 44 نقطة، وفي حال فوزه وتعثر ليفركوزن أو خسارته، سيقفز إلى المركز الثالث.

وبدوره أهدر هوفنهايم فرصة الانقضاض على المركز الثالث ولو مؤقتا بخسارته القاسية بثلاثية نظيفة أمام هرتا برلين.

وفي مباراة أخرى، حقق ماينز فوزاً عريضاً برباعية نظيفة على أرمينيا بيليفيلد.

وفاز شتوتغارت على ضيفه أوغسبورغ 3-2، محسناً بالنقاط الثلاث وضعه في صراع الهبوط، محتلاً المركز الرابع عشر مع 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن أوغسبورغ في المركز الخامس عشر.

ص.ش/ز.ا.ب (د ب أ، أ ف ب)